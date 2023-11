Kubacki popatrzył na wynik i westchnął. "Nie będę się kłócił"

Takiego występu, jakim Dawid Kubacki rozpoczął zimę 2023/2024 w fińskiej Ruce próżno szukać w poprzednim sezonie. Najniższe miejsce Polaka z ubiegłej zimy to 19. miejsce z konkursu w Lillehammer w marcu tego roku. W sobotę w Ruce było gorzej - skoki na 130 i 133 metry dały mu 21. miejsce. Do zwycięzcy, Austriaka Stefana Krafta, stracił aż 59,4 punktu. Zresztą cała polska kadra zawiodła - pozostali skoczkowie Thomasa Thurnbichlera nie weszli do drugiej serii.

To najgorszy wynik Kubackiego od 610 dni. Wtedy był 26. w przedostatnim konkursie sezonu 2021/2022 w Planicy - w marcu zeszłego roku. Od tego momentu nie spadł do trzeciej dziesiątki żadnego konkursu Pucharu Świata, w jakim startował.

Kubacki tylko westchnął. Ale potem Thurnbichler zacisnął pięść. Wynik słaby, ale skoki mają się poprawiać

Po pierwszej z prób Dawid Kubacki tylko westchnął, patrząc niezadowolonym wzrokiem na swój wynik. Po drugim też nie miał ucieszonej miny, ale trener Thomas Thurnbichler na wieży zacisnął już pięść. Według Austriaka był to już raczej krok w lepszym kierunku niż ta pierwsza próba.

- Wydaje mi się, że ze skoku na skok jest coraz lepiej, tylko się trochę za wolno rozpędzam - mówił Kubacki po konkursie w rozmowie z Eurosportem. - Po wczorajszych skokach dziś pozycja najazdowa była całkiem fajna, po prędkościach na progu też to było widać. Jeszcze brakowało poparcia nogą i przez to, że ta noga nie jest jeszcze w najlepszej dyspozycji, to trochę się męczę. Pojawiają się błędy, a na zawodach to nie jest wybaczane, więc robią się krótsze odległości - wskazał jedyny punktujący Polak w sobotniej rywalizacji w Ruce.

Wiele osób zwraca uwagę na to, że Kubacki nie jest jeszcze w najlepszej formie, bo niedawno - w trakcie obozu w Lillehammer na nieco ponad tydzień przed startem Pucharu Świata - rozchorował się i przestał trenować. Wygląda na to, że nie wrócił jeszcze do optymalnej dyspozycji. - Jak się chorowało, to się nie trenowało. Jak duży ma to wpływ? Nie umiem tego określić, wiem tylko, że to się wiąże. Wszyscy mówią, że jakiś wpływ jest na pewno, nie będę się kłócił. Wydawało mi się, że energii wystarczy, żeby walczyć tu na najwyższym poziomie. Ciało mówi, że bak nie jest jeszcze pełny chyba, ale myślę, że jest i będzie coraz lepiej, tego się trzymam. Chcę dojść w swoim rytmie do tego, że będzie dobrze - stwierdził Kubacki.

Kubacki: Czasami, jak się chce zrobić dwa kroki naprzód, to się da poślizgnąć

Kiedy Dawid Kubacki dojdzie do formy? - Wiesz, kogo trzeba byłoby pytać. Była ostatnio taka jedna osoba, która odpowiadała na wszystkie pytania - odpowiedział reporterowi Eurosportu, Kacprowi Merkowi na tak zadane pytanie. Skoczek nawiązywał oczywiście do nowego rekordzisty programu "1z10", Artura Baranowskiego, który w finale jednego z niedawnych odcinków odpowiedział na każde z 40 pytań w finałowej rozgrywce.

- Chcę, żeby to było jak najszybciej, ale wiem, że czasami, jak się chce zrobić dwa kroki naprzód, to się da poślizgnąć. Trzeba to robić systematycznie i w swoim rytmie. Wierzę, że jutro będzie lepiej i tak z dnia na dzień to się poprawi - podsumował Dawid Kubacki.

Drugi konkurs w Ruce zaplanowano na godzinę 16:15 w niedzielę. Wcześniej, o godzinie 14:50, zostaną przeprowadzone drugie kwalifikacje. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.