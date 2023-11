Apoloniusz Tajner mówi o szansach polskich skoczków w PŚ. "Docierały do mnie sygnały"

Czas na nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszystko rozpoczyna się w Finlandii, a konkretniej w Ruce na skoczni Rukatunturi. Kryształowej Kuli za poprzedni sezon będzie bronić Norweg Halvor Egner Granerud. W zeszłym sezonie skoczkowie zaczynali zmagania w Wiśle, a oba konkursy indywidualne wygrał wówczas Dawid Kubacki. Piątkowe kwalifikacje w Ruce padły łupem Niemca Andreasa Wellingera.

Tajner jest pewny. Kubacki zdobędzie więcej punktów od Graneruda. "Będzie groźny"

Apoloniusz Tajner rozmawiał z portalem WP SportoweFakty przed pierwszym konkursem w Ruce. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego uważa, że Kubacki może włączyć się do walki w tym sezonie o Kryształową Kulę. - Myślę, że od samego początku będzie groźny. Z tym że trzeba sobie uświadomić, jak wielka jest konkurencja. O końcowy sukces będzie trudno, lecz nie twierdzę, że to nierealne. Jestem dobrej myśli. Stawka może być bardzo wyrównana. Co roku dzieją się niespodzianki. Wszystko jest możliwe - powiedział.

Poseł na Sejm X kadencji odważnie typuje, że Kubacki zdobędzie więcej punktów w klasyfikacji generalnej od Graneruda. - Na to pytanie można odpowiedzieć tylko na podstawie przeczucia. Według mnie Dawid zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Docierały do mnie sygnały, że jest świetnie przygotowany, również zakończył wcześniej miniony sezon, co dało mu więcej czasu na regenerację. Dawid jest w stanie od samego początku skutecznie walczyć o podium konkursów - dodaje Tajner.

Tajner nie ma wątpliwości. "Stochowi i Żyle będzie bardzo ciężko". Ale jest optymistą

W dalszej części wywiadu Tajner krótko odniósł się do szans dla pozostałych polskich skoczków w tym sezonie. - Kamilowi Stochowi i Piotrowi Żyle będzie bardzo ciężko. Wierzę natomiast, że w wielkich imprezach będziemy mieli w czołówce tych chłopców. Zresztą to nie są skoczkowie, których interesują miejsca w najlepszej dziesiątce. Obaj zawsze celują w podium. Wydaje się, że będziemy groźni - uważa. Szczególne nadzieje byłego prezesa PZN-u kierowane są w stronę Macieja Kota.

- Kot w ostatnich miesiącach prezentuje się bardzo dobrze, zbliża się do prezentowanego przez siebie poziomu przed trzema-czterema laty. To dobrze rokuje. Z kolei Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł są zawodnikami na pierwszą dwudziestkę Pucharu Świata. Potwierdzają to treningi. Mamy solidne zaplecze, składające się z pełnowartościowych skoczków: Jana Habdasa, Kacpra Juroszka oraz Tomasza Pilcha. Powiedziałbym, że mamy sześciu skoczków na wysokim poziomie i pięciu, zbliżonych poziomem do czołowej trzydziestki - podsumował.

Pierwszy konkurs PŚ w Ruce odbędzie się w sobotę 25 listopada o godz. 16:15. Półtorej godziny wcześniej odbędzie się seria próbna. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.