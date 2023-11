Granerud wskazał faworyta w Pucharze Świata. "Trzeba mieć na niego oko"

Ruka i obiekt Rukatunturi - to właśnie w Finlandii rozpoczyna się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W zeszłym sezonie Kryształową Kulę zdobył Halvor Egner Granerud, ale w kwalifikacjach do sobotniego konkursu zajął 19. miejsce. Najlepszy okazał się Andreas Wellinger, który wyprzedził Gregora Deschwandena i Stephana Leyhe. Do konkursu awansował komplet Polaków, a najlepiej wypadł Piotr Żyła, który zajął 29. miejsce. Kto będzie głównym rywalem Graneruda w walce o tytuł w tym sezonie?

Granerud wskazuje konkurenta do walki o tytuł. "Trzeba mieć na niego oko"

Halvor Egner Granerud rozmawiał z portalem WP SportoweFakty przy okazji rozpoczęcia sezonu Pucharu Świata. Zdobywca Kryształowej Kuli z poprzednich rozgrywek wskazał skoczka, który może być mocny w tym sezonie. - Latem żaden skoczek nie dominował. Również nowe zasady dotyczące kombinezonów sprawiają, że nie wiadomo, kto się w tym odnajdzie. Choćby z mojej kadry Johann Andre Forfang wygląda naprawdę dobrze. Trzeba mieć na niego oko - powiedział.

To jest o tyle ciekawa opinia, bo Norweg nie tak dawno wskazał zupełnie inne nazwiska w wywiadzie dla Eurosportu. - Widzę Gregora Deschwandena w czołowej piątce, wygrywającego zawody. Zaimponował mi w trakcie finału Letniego Grand Prix w Klingenthal. Myślę, że będzie tej zimy zagrożeniem dla najlepszych. A Władimir Zografski zdecydowanie najlepszy był na początku lata, bo skakał wtedy fantastycznie. Później zaczął trochę falować, nie był już tak stabilny. Jeśli ustabilizuje formę, to ma pełne prawo myśleć o zwycięstwach w poszczególnych konkursach - mówił wówczas Granerud.

Wielkie zmiany w skokach. Skaner 3D. "Nie ma wielkiej różnicy"

W tym sezonie firma Scaneca dostarczyła Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) skaner 3D, który będzie służył do pomiarów ciała skoczków przed sezonem. Pomiary będą teraz powtórzone w Ruce po to, by skoczkowie nie mogli "manipulować bielizną". Szerzej pisze o tym Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Co te zmiany będą oznaczać z perspektywy Graneruda? - Skacze się po prostu nudniej. Trzeba być trochę bardziej pasywnym. Nie ma wielkiej różnicy, ale lata się trochę wyżej i ląduje się mocniej. W zeszłym roku ciekawie się skakało, dawało to wiele radości. Będziemy widzieć mniej mega dalekich prób, ale też będziemy świadkami bardziej równych konkursów - wyjaśnił.

W Ruce odbędą się dwa konkursy indywidualne. Pierwszy z nich zaplanowano na sobotę 25 listopada i godz. 16:15. Półtorej godziny wcześniej odbędzie się seria próbna. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.