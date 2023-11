Dawid Kubacki komentuje kiepski występ polskich skoczków. "Przesadziłem"

Pierwszy dzień sezonu 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich nie był najlepszy dla naszych zawodników. Polscy skoczkowie nie popisali się w trakcie dwóch treningów oraz kwalifikacji, gdzie zajmowali odległe pozycje.

Na pierwszym treningu najlepszym z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który zajął 22. miejsce (131,5 m). 29. był Dawid Kubacki (121,5 m), 40. Paweł Wąsek (119,5 m), 47. Piotr Żyła (107,5 m), a dopiero 52. Kamil Stoch, który wyprzedził zaledwie sześciu skoczków. Wszystko przez to, że Polak skoczył zaledwie 97 metrów.

Na drugim treningu Stoch był najlepszym z naszych zawodników, zajmując 19. pozycję (131,5 m). 22. był Żyła (130 m), 23. Kubacki (129,5 m), 34. Zniszczoł (124 m), a 40. Wąsek (122 m). Wielkiej poprawy nie było też w kwalifikacjach.

Chociaż wszyscy z naszych zawodników zakwalifikowało się do konkursu głównego, to powodów do obaw nie brakuje. W kwalifikacjach najlepszy był Żyła, który skoczył 126 m i zajął 29. miejsce. 31. był Zniszczoł (130 m), 35. Stoch (125 m), 39. Kubacki (118 m), a Wąsek ukończył rywalizację na 46. pozycji (118,5 m).

Kubacki skomentował pierwsze skoki w Ruce

Na początku rozmowy przed kamerą Eurosportu Kubacki został spytany o przyczyny słabszych, piątkowych skoków. Prowadzący wywiad Kacper Merk spytał, jakie znaczenie dla występów miał zalegający w torach śnieg.

- Był rzeczywiście tam obecny, ale nie wiem, czy utrudnił skok. Nie zwróciłem uwagi czy ktoś dmuchał tory, ale było trochę śniegu i "dziubnęło" mnie tuż za belką. Trener mówił, że byłem zbyt aktywny w pozycji najazdowej, ale też taki miałem być. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że przesadziłem - powiediał Kubacki.

- Prawda jest taka, że jak się dobrze skacze, to nigdzie nie ma problemu z adaptacją. W Ruce trzeba mieć trochę prędkości za progiem i trzeba ją znaleźć, by na dole dało się odlecieć. Moje skoki nie są perfekcyjne, ale to tego rodzaju błędy, które można szybko naprawić - dodał.

Na koniec Kubacki odniósł się do swojego stanu zdrowia. Nasz zawodnik niedawno chorował i w piątek wypowiedział się na temat swojej siły i dynamiki na skoczni. - Wiem, co mam robić. Jedyną niewiadomą jest to, jak noga będzie działała. W czuciu dochodzę do siebie, więc to dobry prognostyk. W piątek jeszcze nie byłem w pełni sił, ale z dnia na dzień jest lepiej. Skoki nie raz pokazały, że po byle jakich kwalifikacjach może przyjść fajny dzień - zakończył Kubacki.

Konkurs indywidualny w sobotę o 16:15. Półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna.