Koszmar Polaków trwa. Niespodziewany zwycięzca kwalifikacji

Sezon 2023/24 Pucharu Świata w skokach narciarskich ruszył na dobre. W piątek odbyły się dwa oficjalne treningi, w których triumfował Stefan Kraft. Powodów do optymizmu, szczególnie po pierwszej sesji, nie mieli za to reprezentanci Polski. Najwyżej sklasyfikowany był Aleksander Zniszczoł - 22. lokata. Fatalnie wówczas spisał się Kamil Stoch, który nie uzyskał nawet 100 m i zajął dopiero 52. pozycję. W drugim treningu poszybował już zdecydowanie dalej i tym razem zajął najwyższe miejsce spośród naszych kadrowiczów - 19. Dobrze spisali się też Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy uplasowali się w TOP 30. I mimo że Polacy nie zaprezentowali wysokiej formy, to można było mieć nadzieje, że w kwalifikacjach dołączą do czołówki.

REKLAMA

Zobacz wideo "W tej chwili moja technika mocno kuleje". Kamil Stoch po zajęciu 29. miejsca na Wielkiej Krokwi

Polacy rozczarowali po raz kolejny. Odległe miejsce Kubackiego

Sesja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 16:00, a na starcie ustawiło się 58 skoczków. Na szczęście nie sprawdziły się prognozy pogody, zapowiadające silny i porywisty wiatr. Ten mieścił się w dopuszczalnych korytarzach, w większości nie przekraczał metra na sekundę i sprzyjał zawodnikom, co przełożyło się na kilka długich skoków.

Jeden z nich już w początkowej fazie kwalifikacji oddał Władimir Zografski. Znajdujący się w rewelacyjnej formie Bułgar, który kilka miesięcy temu zwyciężył w cyklu Letniego Grand Prix, poszybował na 138,5 m, przez co długo utrzymywał się na prowadzeniu.

Niedługo po nim na belce startowej pojawił się pierwszy z Polaków. Mowa o Aleksandrze Zniszczole. Oddał swoją najdłuższą próbę tego dnia - 130 m i wywalczył pewną kwalifikację (31. miejsce). Nieco więcej problemów miał jego kolega z kadry, Paweł Wąsek. Polak wylądował na 118,5 m, ale wystąpi w sobotnim konkursie. Ostatecznie sklasyfikowano go na 46. lokacie.

W głównej rywalizacji wystąpi też Kamil Stoch. Polak nadal szuka brakującego elementu, który pozwoli mu oddawać dalekie skoki, co było widać też w kwalifikacjach. Poszybował na 125 m. I choć nie była to widowiskowa próba, to pewnie awansował do sobotnich zmagań, zajmując 35. miejsce.

Metr dalej wylądował z kolei Piotr Żyła. Polak nie oddał najlepszej próby, ale w związku z mniej sprzyjającymi warunkami wyprzedził Stocha. Finalnie zajął 29. lokatę. Najsłabiej dość niespodziewanie spisał się za to lider kadry, a więc Dawid Kubacki. Skoczył zaledwie 118 m i uplasował się w drugiej części tabeli - 39. pozycja.

Zwycięzcą pierwszych kwalifikacji w sezonie 2023/24 został z kolei Andreas Wellinger. Poszybował na aż 144 m. Drugi był Gregor Deschwanden, a trzeci Stepan Leyhe. Zaskakująco słabo spisał się z kolei triumfator treningów, Kraft. Skoczył 127 m i zajął 21. lokatę.

Wyniki kwalifikacji do sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce:

1. Andreas Wellinger - 144 m (154,2 pkt)

2. Gregor Deschwanden - 143 m (151,9 pkt)

3. Stephan Leyhe - 145 m (149,4 pkt)

4. Clemens Aigner - 142,5 m (148,1 pkt)

5. Johann Andre Forfang - 139 m (146,6 pkt)

6. Philipp Raimund - 140,5 (145,1 pkt)

7. Karl Geiger - 140 m (144,9 pkt)

8. Daniel Tschofenig - 139 m (143,5 pkt)

9. Ryoyu Kobayashi - 132,5 m (141,1 pkt)

10. Władimir Zografski - 138,5 m (140,3 pkt)

(...)

29. Piotr Żyła - 124 m (120,7 pkt)

31. Aleksander Zniszczoł - 130 m (120 pkt)

35. Kamil Stoch - 125 m (116,9 pkt)

39. Dawid Kubacki - 118 m (113 pkt)

46. Paweł Wąsek - 118,5 (102,8 pkt)

Pierwszy konkurs indywidualny tego sezonu odbędzie się w sobotę 25 listopada o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.