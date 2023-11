Optymistyczne wieści z Finlandii. Progres Polaków

Czekanie dobiegło końca. W piątek 24 listopada najlepsi skoczkowie świata oficjalnie zainaugurowali sezon 2023/24 Pucharu Świata. O godzinie 14:00 rozpoczął się pierwszy trening, który wygrał Austriak Stefan Kraft. Nie najlepszy start zanotowali za to reprezentanci Polski. Najwyżej sklasyfikowano Aleksandra Zniszczoła - 22. miejsce. Przeciętnie zaprezentował się Paweł Wąsek, który zajął 40. lokatę. Zupełnie zawiedli natomiast liderzy kadry. Choć Dawid Kubacki uplasował się w TOP 30, a konkretnie na 29. pozycji, to pozostałych sklasyfikowano na końcu stawki. Piotr Żyła zajął dopiero 47., a Kamil Stoch 52 miejsce. Co więcej, trzykrotny mistrz olimpijski nie uzyskał nawet 100 m (97 m). Kibice wierzyli więc, że w drugim treningu pójdzie im zdecydowanie lepiej.

Polacy zanotowali progres w 2. sesji treningowej. Kraft znów zwycięski

Jako pierwszy z Polaków na belce startowej zasiadł Zniszczoł, który w pierwszej próbie osiągnął 131,5 m. Tym razem było nieco gorzej. Uzyskał 124 m, co pozwoliło mu zająć 34. miejsce. Tuż za nim skok oddał Wąsek. I 24-latek udowodnił, że robi postępy. Zanotował bowiem dłuższą próbę. Tym razem wylądował na 122 m, a więc 2,5 m dalej niż poprzednio. W związku z tym zakończył sesję na 40. pozycji.

Ze zdecydowanie lepszej strony zaprezentował się również Stoch. Udowodnił, że pierwsza próba była jedynie wypadkiem przy pracy, ponieważ teraz skoczył o ponad 30 m dalej. Dokładnie wylądował na 131,5 m. Taka próba przełożyła się ostatecznie na 19. miejsce.

W ślady kolegi z kadry poszedł też Żyła. Oddał zdecydowanie lepszą próbę i skoczył zaledwie 1,5 m bliżej od Stocha. To pozwoliło mu zająć 22. lokatę. Tuż za jego plecami uplasował się ostatni z Polaków, a więc Kubacki. Skoczył on 129,5 m, co także było poprawą w porównaniu z pierwszą sesją - wtedy uzyskał 121,5 m.

Po raz kolejny bezkonkurencyjny był Stefan Kraft. Austriak skoczył aż 143,5 m. Nieco dalej poszybował zwycięzca Letniego Grand Prix, a więc Władimir Zografski. Bułgar osiągnął 145 m, ale miał bardziej sprzyjający wiatr. W związku z tym zajął drugą lokatę. Z kolei na najniższym stopniu podium uplasował się obrońca Kryształowej Kuli, Halvor Egner Granerud - 137,5 m.

Teraz przed zawodnikami kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego. Start o godzinie 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.