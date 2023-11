Uwaga! Alarm przed startem Pucharu Świata w skokach narciarskich

Faworytem do triumfu będzie obrońca tytułu, czyli Halvor Egner Granerud. Jednak polscy kibice mają nadzieję, że Biało-Czerwoni także włączą się do walki o Kryształową Kulę. O udział w inauguracyjnych zawodach w Finalndi powalczy pięciu kadrowiczów Thomasa Thurnbichlera: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Aleksandr Zniszczoł. To spora zmiana w porównaniu z poprzednim sezonem, kiedy to trener mógł powołać sześciu skoczków. W maju FIS zmodyfikował jednak przepisy i zmniejszył limit kwot startowych. Do tej pory najsilniejsze reprezentacje mogły wystawić siedmiu lub sześciu skoczków do konkursów. Teraz trzy najlepsze mogą wystawi∂ sześciu, a trzy kolejne pięciu zawodników.

Ofiarą zmiany przepisów został m.in. Markus Eisenbichler. Niemiec nie dostał się do kadry, która udała się do Ruki. Zamiast niego do Finlandii przylecieli: Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Philipp Raimund, Pius Paschke oraz Martin Hamann.

Nowy regulamin zmienia także listę startową. Na razie na liście skoczków znalazło się zaledwie 61 skoczków z 14 krajów. Najwięcej wystawi gospodarz, Finlandia, bo aż 11. W przeszłości normą było, że w kwalifikacjach występowało 65 zawodników. Dla przykładu: rok temu w Wiśle na inaugurację sezonu zgłosiło się 71 skoczków.

Ale czy najbliższe zawody... na pewno się odbędą?

Pojawiły się powody do niepokoju. Już w czwartek nie odbyła się poranna sesja nieoficjalnych treningów. - Przyjechaliśmy tu późnym wieczorem. Dzisiejsze skoki zostały odwołane z powodu wiatru, ale nie zmarnowaliśmy tego czasu. Poszliśmy na siłownię i zaczęliśmy się aktywować nieco wcześniej - mówił na antenie TVP Sport w czwartek Thomas Thurnbichler. Trzeba dodać, że w Finlandii doszło do ocieplenia, bo termometry pokazywały minus sześć stopni, a nie minus kilkanaście, jak w poprzednich dniach.

A i piątkowe prognozy nie są zbyt optymistyczne. Strona yr.no przewiduje wiatr około 3-4 metrów na sekundę, ale w porywach prędkość może wzrosnąć ponad dwukrotnie do 9-10 m/s.

Nieco lepiej wyglądają prognozy na weekend i być może to właśnie w sobotę dopiero oficjalnie ruszy Puchara Świata 2023/2024.

Pierwotny harmonogram PŚ w skokach:

Piątek, 24.11.2023

14:00 - Oficjalne treningi (2 serie)

16:00 - Kwalifikacje

Sobota, 25.11.2023

14:45 - Seria próbna

16:15 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 26.11.2023