Małysz zdradził historię bułki z bananem. "Wywołała lekki skandal"

Już ponad 13 lat minęło od zakończenia kariery skoczka narciarskiego przez Adama Małysza. Cztery Kryształowe kule, cztery złote medale mistrzostw świata to tylko część bogatego dorobku skoczka z Wisły. Często żartobliwie mówi się, że jednym z kluczy do sukcesów Małysza była nietypowa dieta oparta na bułce z bananem, która z jednej strony nie tuczyła, a z drugiej dawała odpowiednią ilość energii do skakania.

Adam Małysz opisał sposób jedzenia bułki z bananem. "Prawie hot dog"

A jak to faktycznie byłą z tą bułką i bananem oraz skąd to się wzięło? To wszystko szczegółowo wyjaśnił Adam Małysz w podcaście Eurosportu. - Historie o tym są różne, a każdy opowiada to, co chce i jak chce - rozpoczął były skoczek.

- Prawdziwa historia była taka, że to miało swój początek w Pucharze Świata w Harrachovie na skoczni mamuciej. Mieliśmy wtedy problem, bo cały dzień siedzieliśmy na górze z powodu złych warunków. Skoczek nie pójdzie i normalnego obiadu nie zje, tylko trzeba jakoś przeczekać ten okres, żeby organizm nie był zbyt wyczerpany. Potrzebował węglowodanów, które wolno się ulatniają w organizmie - wyjaśniał Małysz.

- Profesor Żołądź wpadł wtedy na pomysł, żeby kupić nam bułki i banany. Można było jeść bułkę, zagryzając bananem albo na odwrót. W moim przypadku to było, że ja wpakowałem tego banana do środka, do bułki. Taki prawie hot dog - mówił z uśmiechem obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Dodał, że później bułkę z bananem spożywał w podobnych sytuacjach, gdy trzeba było długo czekać na skok. - Nie pójdziemy i nie zjemy kotleta schabowego, czy golonki.

Bułka z bananem dla dzieci? "Warto spróbować"

Małysz przypomniał, że kwestia bułki z bananem została wykorzystana w jednej z reklam, w której brał udział. Konkretnie w spocie barszczu czerwonego od Winiary. - Była taka reklama, że ja siedziałem w środku, a koledzy z zagranicy przyglądali mi się przez okno. Ona później została wycofana, bo wywołała lekki skandal, że to tak nie powinno być - zdradził.

- Myślę, że to bardzo dobre danie dla dzieciaków, które chodzą do szkoły. Taki dzieciak siedzi cały dzień w szkole i dobrze wziąć taką bułkę z bananem, bo to naprawdę jest dobre. Warto spróbować - podkreślił. Nie miał pewności jednak, czy jego córki regularnie jadła taki przysmak.