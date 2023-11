Orlen poszedł na całość. Sensacyjne wieści przed startem PŚ w skokach

Orlen jest mocno zaangażowany w sport. Jest choćby partnerem tytularnym cyklu Orlen Cup, odbywającego się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej. Teraz polski gigant będzie jeszcze bardziej widoczny podczas zawodów w skokach, choć tym razem za sprawą swojego niemieckiego oddziału.

Niemiecki oddział Orlenu wchodzi do skoków narciarskich. Został sponsorem tytularnym skoczni w Oberstdorfie

Orlen Deutschland ogłosił, że został nowym sponsorem tytularnym skoczni w Oberstdorfie, gdzie co roku tradycyjnie odbywa się pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Od teraz będzie to zatem Orlen Arena Oberstdorf. Umowa będzie obowiązywała przez cztery lata. Dla niemieckiego oddziału to pierwsza współpraca obejmująca sporty zimowe.

- Sponsorowanie słynnej na całym świecie skoczni narciarskiej w Oberstdorfie ma dla Orlen Deutschland znaczenie strategiczne. Bliskie połączenie z jednym z najważniejszych ośrodków sportów zimowych pozwala nam budować silną obecność regionalną i międzynarodową oraz promować identyfikację z naszymi markami - powiedział Piotr Guział, Dyrektor Zarządzający Orlen Deutschland, cytowany przez oficjalną stronę niemieckiego oddziału.

Orlen sponsorem tytularnym skoczni w Oberstdorfie. Szeroko zakrojona współpraca

W ramach partnerstwa niemiecki oddział Orlenu ma zapewnioną szeroką ekspozycję swojego loga na powierzchniach reklamowych na terenie kompleksu w Oberstdorfie i wokół niego. Poza tym koncern opracował projekt nowego loga areny i został sponsorem młodzieżowej drużyny sportowej Klubu Narciarskiego Oberstdorf. W nim grupa ponad 300 dzieci trenuje skoki narciarskie, kombinację norweską, narciarstwo alpejskie i biegi narciarskie.

Przez ostatnie 19 miesięcy kompleks w Oberstdorfie ze słynną skocznią Schattenbergschanze w ogóle nie miała sponsora tytularnego. Od grudnia 2004 r. do listopada 2017 r. nazywał się Erdinger Arena, natomiast do kwietnia 2022 r. obowiązywała nazwa Audi Arena.