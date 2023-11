Dramat austriackiego skoczka tuż przed startem PŚ. To dla niego koniec sezonu

Do pierwszych zawodów nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich zostało już tylko kilka dni. Poszczególne reprezentacje przygotowują się do inauguracji, a w piątek napłynęły dramatyczne informacje na temat jednego z austriackich skoczków. Tamtejsza federacja poinformowała o koszmarnej kontuzji Maximiliana Steinera, która wyklucza go z rywalizacji w najbliższych miesiącach.

