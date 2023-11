Alarm w polskiej kadrze. Thurnbichler przekazał fatalne wieści ws. Kubackiego

Początkiem listopada Thomas Thurnbichler poinformował, że w zawodach w Ruce wezmą udział Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. W minionym czasie polska reprezentacja wzięła udział w zgrupowaniu w Szczyrku, a później przeniosła się do Lillehammer, gdzie przebywa do dzisiaj. W czwartek trener w rozmowie z mediami poinformował, że Kubacki boryka się z problemami zdrowotnymi.

Problemy zdrowotne Kubackiego podczas zgrupowania w Lillehammer

- Dawid się rozchorował. Ma nieco podniesioną temperaturę, to drobna infekcja. W Lillehammer odbył dwa treningi na skoczni, podczas których zaprezentował udane próby. Jest szansa, że w piątek także sprawdzi się na skoczni, dlatego nie wziął udziału w spotkaniu z dziennikarzami, by odpocząć i nabrać sił. Jestem w zasadzie przekonany, że stanie na starcie konkursów w Ruce - powiedział Austriak, cytowany przez portal skijumping.pl.

Dodał, że w piątek odbędą się ostatnie treningi, a w środę drużyna ruszy do Finlandii na pierwsze zawody w sezonie. Trener polskiej kadry zapewnił, że zawodnicy są w dobrej dyspozycji. - Dobrze, że sezon zaczyna się już w przyszłym tygodniu. Czuję w zespole, że wszyscy są ciekawi tego, co wydarzy się w Ruce. Dostrzegam, że drużyna jest przygotowana. Zawodnicy skaczą powtarzalnie na wysokim poziomie. Najważniejsze jest, by każdy w zespole skupiał się na sobie od początku zimy, bez rozglądania się wokół - podsumował.

Pierwsze zawody nowego sezonu Pucharu Świata odbędą się w sobotę 25 listopada w fińskiej Ruce. Dzień później zaplanowano drugi konkurs indywidualny. Tydzień później skoczkowie przeniosą się do Lillehammer.