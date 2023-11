Nagła zmiana w planach skoczków. Thurnbichler reaguje

Zostały niecałe dwa tygodnie do rozpoczęcia nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwsze konkursy indywidualne odbędą się w fińskiej Ruce (24-26.11). Thomas Thurnbichler zdecydował, że Polskę w tych konkursach będzie reprezentować Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Sporym zaskoczeniem mógł być brak Macieja Kota w kadrze, który prezentował dobrą formę i latem, i tuż przed zimą.

Zmiana planów w harmonogramie. Polacy będą trenować z Norwegami

Na początku listopada skoczkowie polecieli z rodzinami na krótkie zgrupowanie na Cyprze, a po nim mieli oddawać pierwsze skoki na śniegu w Planicy. Thurnbichler przekazał poprzez oficjalną stronę Polskiego Związku Narciarskiego, że w kalendarzu Polaków doszło do zmiany. - Zmieniamy krótkoterminowe plany i miejsce zgrupowania. Udamy się do Lillehammer. Przyglądałem się kilku obiektom i sprawdzałem prognozy pogody. Okazało się, że Lillehammer będzie najlepszą opcją. Obie skocznie, i ta normalna, i duża, są naśnieżone, a nadchodzący tydzień zapowiada się tam naprawdę mroźno - powiedział.

- Warunki powinny być idealne, co pozwoli nam jeszcze lepiej przygotować się do Pucharu Świata, na naturalnym śniegu. To była pracowita sobota pod względem logistycznym, ale już w niedzielny wieczór polecimy do Norwegii. Zostaniemy tam do piątku, korzystając z zimowej aury - dodał Thurnbichler, który zdradził, że Polacy będą oddawać skoki w Lillehammer wraz z Norwegami, prowadzonymi przez Alexandra Stoeckla.

Thurnbichler mówi o nieobecności Kubackiego. "Świetnie wykorzystał ten czas"

Thurnbichler wypowiedział się też na temat minionego zgrupowania na Cyprze. - W Pafos mieliśmy do swojej dyspozycji naprawdę fajny hotel, który zaoferował nam wręcz perfekcyjne możliwości treningowe. Temperatura podczas całego pobytu była idealna. Nie było zbyt gorąco, dzięki czemu mogliśmy trenować i dobrze się regenerować. Celem zgrupowania był wysoce efektywny trening, jak i regeneracja. Nastroje w zespole są bardzo dobre - przekazał szkoleniowiec pierwszej reprezentacji.

Trener odniósł się też do nieobecności Dawida Kubackiego na Cyprze. - Dawid zdecydował, że nie poleci z nami na Cypr. Został w domu z rodziną i poćwiczył na miejscu, realizując podobny plan. Trenował na Podhalu pod okiem Wojciecha Topora i Zbigniewa Klimowskiego, więc był w doskonałych rękach. W jego przypadku test na platformie dał najlepszy wynik w tym roku, więc także jest dobrze przygotowany. Świetnie wykorzystał ten czas, by w optymalnej formie wejść w finałowy okres przygotowań do zawodów w Ruce - podsumował Thurnbichler.

