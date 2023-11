Brązowy medalista olimpijski zawiesza swoją karierę. I to tuż przed startem PŚ

Mackenzie Boyd-Clowes to dla fanów skoków narciarskich postać bardzo dobrze znana. W ostatnich latach był zdecydowanie najlepszym - a w trakcie kilku sezonów Pucharu Świata - jedynym skoczkiem z Kanady. Nadchodzącej zimy prawdopodobnie wśród mężczyzn nie zobaczymy ani jednego zawodnika z tego kraju, bo 32-latek wycofał się z rywalizacji... Przynajmniej na jakiś czas.

Mackenzie Boyd-Clowes zimą nie poskacze. Jasna wiadomość. "Jeśli będziecie mnie szukać..."

O tej decyzji zawodnik poinformował na Instagramie. - Cóż, jeśli będziecie mnie szukać na skoczni, gdy zacznie się sezon zimowy, to mnie tam nie będzie. Będę przez jakiś czas na przerwie w Kanadzie. Życzę wszystkim miłego sezonu, będę oglądał - napisał. W praktyce oznacza to zawieszenie kariery.

Podobny krok Boyd-Clowes wykonał już dziewięć lat temu. Wówczas odpuścił sezon 2014/15. Po roku wrócił do rywalizacji, po czym zanotował dwie najlepsze zimy w karierze. Zajął wtedy kolejno 44. i 41. w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. Rok temu karierę zawiesił również kolega Boyd-Clowesa z reprezentacji Kanady Matthew Soukup. Do tej pory jej nie wznowił i być może już nigdy tego nie zrobi... A jeszcze niecałe dwa lata temu obaj zdobywali brązowy medal olimpijski.

Boyd-Clowes drugi raz zawiesił karierę. To medalista olimpijski

Miało to miejsce w pamiętnym konkursie drużyn mieszanych na igrzyskach w Pekinie. Wówczas kanadyjskiej czwórce pomogły liczne dyskwalifikacje w innych ekipach. Niemniej pokonali m.in. Polskę i trzecie miejsce w imprezie tej rangi stało się faktem. Do teraz jest to największym osiągnięciem w karierze Boyd-Clowesa. Najwyższym miejscem Kanadyjczyka w pojedynczym konkursie Pucharu Świata jest za to szósta pozycja z Engelbergu z sezonu 2020/21.

Poprzedni sezon Boyd-Clowes zakończył na 48. miejscu w klasyfikacji generalnej. Pięć razy meldował się wówczas w czołowej 30-tce. Najwięcej punktów zgromadził w amerykańskim Lake Placid, gdzie w jednym z konkursów zajął 13. lokatę. Nowy sezon Pucharu Świata rusza 24 listopada w fińskiej Ruce.