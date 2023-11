"Ośmieszyły cały system". Trener uderza w Małysza i PZN. Jest odpowiedź

W październiku w Szczyrku odbyły się mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Dwa pierwsze miejsca na tych zawodach zajęły Słowaczki Tamara Mesikova i Kira Kapustikova. Najlepsza z Polek - Anna Twardosz - zajęła dopiero trzecie miejsce.

Właśnie te wyniki spowodowały, że Edward Budny - legendarny trener, którego wychowankami byli Józef Łuszczek i Jan Staszel, czyli zdobywcy medali na mistrzostwach świata w biegach narciarskich - zdecydował się napisać list otwarty do "Tygodnika Podhalańskiego", w którym mocno krytykuje Adama Małysza i kierowany przez niego Polski Związek Narciarski.

"Krucjatę przeciw głupocie w Polskim Związku Narciarskim czas zacząć! Bez sztabów szkoleniowych, bez najlepszych trenerów świata? Bez zaangażowania milionów euro dwie zawodniczki ze Słowacji, reprezentujące skoki narciarskie kobiet, szkolone chałupniczo, ośmieszyły cały system stworzony przez obecnego prezesa PZN Adama Małysza" - zaczyna swój list, nie powstrzymując się od zdecydowanych opinii.

Legendarny szkoleniowiec uważa, że wydawanie pieniędzy na najlepszych trenerów jest marnotrawstwem środków PZN. "Zaangażowanie najlepszego trenera świata i zagranicznego sztabu do szkolenia reprezentacji kobiet w skokach narciarskich można przyrównać do zaangażowania wybitnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego do uczniów początkowych klas szkoły podstawowej" - stwierdza.

"Czy zakładali Panowie w czasie zawierania umów z zagranicznymi szkoleniowcami i ich asystentami, że po sezonie 2023/24 spółki Skarbu Państwa nadal będą przeznaczać pieniądze na Panów utopijne fanaberie?" - podsumowuje.

Adam Małysz odpowiada. "Uważam, że został w swoich czasach"

Tej opinii Edwarda Budnego Adam Małysz nie pozostawił bez odpowiedzi. W rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty przyznał, że niedawno miał okazję rozmawiać ze szkoleniowcem i wtedy nic nie wskazywało, żeby był tak zawiedziony działaniami PZN.

- Ma rację, że Słowaczki wygrały z Polkami. Bardzo szanuję pana Edwarda, ale uważam, że został w swoich czasach i nie wie, co dokładnie dzieje się w związku. Przykro jest mi słyszeć coś takiego. Szczególnie że niedawno był na spotkaniu ze mną i wydawał się zadowolony z ustaleń, o których rozmawialiśmy. Niestety nie da się sprostać wymaganiom każdego, zawsze ktoś będzie niezadowolony - stwierdził prezes PZN.

Zdaniem Adama Małysza na czas rozliczeń przyjdzie jeszcze czas. - Trzeba korzystać z trenerów z doświadczeniem. Nie oczekujemy cudów na samym początku współpracy. To jest proces, a sami trenerzy będą rozliczani z postępów i wyników. Zaczekajmy chociaż trochę. Pierwsze pozytywne sygnały, jeśli chodzi o młode zawodniczki, już są - przyznał.

Ile zarabia trener Harald Rodlauer, który od maja współpracuje z reprezentacją Polski? Według ustaleń WP SportoweFakty negocjacje z nim rozpoczęły się od kwoty 5 tysięcy euro miesięcznie. PZN walczył o obniżenie tej sumy, ale serwis nie wie, jaką pensję ostatecznie dostaje Austriak.

- Pieniądze, jakie zarabia Rodlauer nie są porażające. Na pewno większe niż zarabiają Polacy, ale to fachowiec, który przebywa głównie za granicą i tam wydaje swoje pieniądze. Jeśli pan Edward nie wie, o jakiej dokładnie kwocie mówimy, zapraszam do PZN-u - powiedział Adam Małysz.