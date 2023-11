Tylko spójrzcie, co robi Wąsek. Skoczek i trener przyłapani [WIDEO]

Już za kilka tygodni, w piątek 24 listopada rozpocznie się kolejny sezon Pucharu Świata. Pierwsze zawody odbędą się w fińskiej Ruce. Skoczkowie już rozpoczęli przygotowania. W tym tygodniu trenują na Cyprze, a przed turniejem wezmą jeszcze udział w zgrupowaniu w Planicy.

Paweł Wąsek popisał się umiejętnościami. Niezły z niego piłkarz!

Thomas Thurnbichler odkrył już wszystkie karty i od kilku dni wiemy, którzy skoczkowie wezmą udział w zawodach w Finlandii. Szkoleniowiec nie zdecydował się na żadne zmiany w porównaniu do składu, który kończył poprzedni sezon Pucharu Świata. To oznacza, że w Ruce wystąpią Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

Z tej piątki na cypryjskie zgrupowanie pojechali wszyscy poza Dawidem Kubackim, który zdecydował się pozostać w Polsce. Skoczkowie w tym czasie dbają o regenerację, o co nie jest trudno, bo w tym kraju temperatury dochodzą obecnie do blisko 30 stopni Celsjusza. We wtorek 7 listopada kamera Eurosportu przyłapała Thomasa Thurnbichlera i Pawła Wąska na grze w piłkę nożną. Trener z zawodnikiem podawali sobie futbolówkę - w tej roli wystąpiła piłka do siatkówki - nie dopuszczając do jej upadku na ziemię.

"Piłka im nie przeszkadza. Thomas Thurnbichler i Paweł Wąsek w akcji" - skomentował profil Eurosportu. I faktycznie, zarówno szkoleniowiec jak i skoczek nie mieli żadnego problemu z utrzymaniem piłki w powietrzu.

Trener polskiej kadry do tej pory dał się poznać kibicom jako zapalony deskorolkarz, więc to nagranie jest kolejnym dowodem na jego wszechstronne sportowe zainteresowania. Za to Paweł Wąsek piłkarskiego fachu mógł się uczyć od swojego taty. Krzysztof Wąsek przez lata był napastnikiem Kuźni Ustroń.