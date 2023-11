Kontrowersyjna decyzja Thurnbichlera. Największe wyzwanie w karierze

Ostateczną decyzję w sprawie kształtu składu jego kadry na inaugurację Pucharu Świata, która odbędzie się za trzy tygodnie w Ruce, trener Thurnbichler przekazał w piątek. - Mam już jasny obraz mojej reprezentacji - mówił portalowi WP Sportowe Fakty jeszcze przed mistrzostwami Polski Austriak. To, jak powinien wyglądać, miał zatem w głowie już od dłuższego czasu. Zawody w Szczyrku postawiły jeden mały znak zapytania i Thurnbichler zaczął mówić, że "nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ani nie planuje wszystkiego w tak odległej perspektywie". Jednak szkoleniowiec nie mógł mieć wielkich wątpliwości, bo ostatecznie pozostał przy swoim - do Finlandii polecą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest sprawa ponad wszelkimi podziałami". Nawet mimo zmiany rządzących

Tym samym Thurnbichler wybrał zawodników tylko ze swojego ogródka, czyli kadry A. Czy miał z czego wybierać? Realnie w składzie mogły być tylko dwa inne nazwiska. Wielka trójka weteranów - Kubacki, Żyła i Stoch - pozostaje bez zmian, to jasne. Za nimi Austriak miał do dyspozycji Wąska i Zniszczoła, a obok nich Kacpra Juroszka z kadry B i trenującego w bazie w Zakopanem Macieja Kota.

Thurnbichler chwalił Juroszka, a potem go skreślił. "Zaakceptowałem decyzję"

Tego pierwszego Thurnbichler w pewien sposób skreślił już decyzją o pomniejszeniu kadry A . Niedawno przekazał, że ze względu na ograniczenie kwoty startowej lepiej, żeby ta liczyła pięciu, a nie sześciu zawodników. Tym samym Juroszek przeszedł do kadry B - był najsłabszy, dystans dzielący go od najlepszych zawodników jest całkiem spory i w kolejnych miesiącach ma dopiero zacząć go skracać, bo dopiero po zeszłej zimie uporał się z urazem pleców przeszkadzającym mu w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników. Thurnbichler uznał, że lepiej będzie, jeśli będzie kontynuował sezon poza jego grupą: nie będzie jeździł na zawody PŚ tylko dla treningu z kadrą A, albo trener nie będzie musiał go ciągle zsyłać do kadry B, do której teraz realnie przynależy. I to logiczne, bo na początku zimy tak właśnie musiałoby być. Lepiej pominąć ten etap, bo raczej nie wniósłby nic pozytywnego do doświadczenia 22-latka.

Ten ruch zrozumiał zresztą sam Juroszek. - Rozmawiałem o decyzji z trenerem Thomasem Thurnbichlerem. Uargumentował ją. Zgodziłem się. Zaakceptowałem decyzję. Nie było między nami złych emocji. Miło, że powiedział, dlaczego tak się dzieje - mówił w rozmowie z TVP Sport. Thurnbichler z jednej strony pokazał mu, że w tym momencie jego miejsce nie jest w kadrze A, co każdego w położeniu Juroszka mogłoby zmartwić. Z drugiej strony, patrząc realistycznie i z nadzieją na przyszłość, skoczek musi zdawać sobie z tego sprawę i przystąpić do dalszej pracy, a nie narzekać.

Tego wymaga Thurnbichler, jeśli zawodnik chce z nim współpracować w dłuższej perspektywie. Sam chwalił przecież Juroszka jeszcze kilkanaście dni temu. - To jest gigantyczny talent. Nie ma drugiego takiego skoczka, jak on pod względem fizyczności. Dysponuje niesamowitą siłą skoku - zachwycał się w wywiadzie dla Interii. Jego obecna sytuacja jest jednak jasna: choć Thurnbichler był zadowolony z poziomu formy Juroszka w Szczyrku, to ten nie skacze jeszcze na poziomie, który pozwoliłby mu już w tym momencie realnie napierać na skoczków, z którymi przygotowywał się do sezonu przez większość lata. Może w trakcie zimy to się zmieni.

Kot walczył o miejsce w Pucharze Świata. Wybór Thurnbichlera jest kontrowersyjny, ale zrozumiały

Tym, który mógł rywalizować z Wąskiem i Zniszczołem o miejsce w kadrze na Rukę był Maciej Kot. Przez całe lato widać było, że jego forma rośnie i skacze na o wiele lepszym poziomie niż poprzedniej zimy. Jesienią był blisko wywalczenia Polakom dodatkowego miejsca w kwocie startowej na pierwszy period Pucharu Świata i był czwarty indywidualnie na mistrzostwach Polski, oddając na nich kilka naprawdę dobrych skoków. Brak Kota w składzie na Rukę to kontowersyjna, wzbudzająca dyskusję, ale zrozumiała decyzja Thurnbichlera. Bo im bardziej analizuje się sytuację zawodnika i kadry A Polaków, to dochodzi się do wniosku, że szkoleniowiec dobrze to przemyślał.

- Wierzę, że jakąkolwiek decyzję podejmie trener w stosunku do Maćka, to będzie to dobra i słuszna decyzja, a Maciek prędzej czy później udowodni, że warto na niego stawiać - mówił w niedawnej rozmowie ze Sport.pl jego brat, Jakub Kot. - Maciek na pewno zrobił postęp i liczę, że to pokaże, że będzie w formie na solidne punkty. Tylko nie mówię, że od razu. Trzeba spokoju, a najważniejsze zawody będą w styczniu i w lutym. Wierzę, że Maciek szansę dostanie i ją wykorzysta. On w którymś wywiadzie powiedział, że warto mu zaufać i ja się z tym zgadzam - były skoczek, a obecnie trener w AZS-ie Zakopane i ekspert podczas transmisji z Pucharu Świata w TVN-ie i Eurosporcie.

Patrząc realistycznie, powołanie Kota nie musiało wiele zmienić w całej układance, pełnym obrazie polskiej kadry na początku sezonu. Owszem, warto docenić jego wyniki i zauważyć, jak pracował przez to lato, bo jego forma w kontekście tego, gdzie był jeszcze kilka miesięcy temu, może cieszyć. Jednak nawet analizując wyniki mistrzostw Polski, gdy zawodnicy startowali w porównywalnych warunkach w sobotę podczas rywalizacji indywidualnej, Kot nie wyprzedził Zniszczoła ani Wąska o więcej niż 2,5 punktu, które dzieliło ich na koniec konkursu. To fakt, że skończył go tuż za podium i bezpośrednio przed dwoma zawodnikami kadry Thurnbichlera, a potem wyraźnie lepiej od nich spisywał się jeszcze dzień później: w serii próbnej i konkursie drużynowym. Wtedy wszyscy trzej zawodnicy skakali w innych grupach, warunkach i często z różnych belek, więc porównanie nie jest już takie oczywiste. Kot nie był jednak w formie, przy której pominięcie go w składzie na inaugurację Pucharu Świata byłoby zbrodnią.

Słowem: różnica na korzyść Macieja Kota w Szczyrku była widoczna, ale nadal nie wydawał się zawodnikiem wyraźnie ponad Zniszczołem czy Wąskiem. W dalszej perspektywie byłby raczej na podobnym poziomie co oni. Gdyby miały decydować wyniki mistrzostw Polski, to on zasłużyłby na miejsce w składzie. Ale nie decydowały i na tym też warto się skupić. Z perspektywy Thurnbichlera zawsze pierwszym wyborem będą skoczkowie, którzy sami wywalczyli sobie miejsce startowe w PŚ lub zawodnicy jego własnej kadry. Może sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby Kot pokonał w Pucharze Kontynentalnym w Klingenthal Fredrika Villumstada, a nie pechowo przegrał o 12 punktów na przestrzeni całego weekendu? - To, kto pojedzie na pierwsze konkursy PŚ, a kto na Puchar Kontynentalny, to także kwestia walki o szóste miejsce do kwoty startowej na kolejne konkursy. Musimy mieć silny zespół w PK i walczyć także tam, od samego początku - wskazał Thurnbichler na mistrzostwach Polski w Szczyrku. Dał też jeszcze jedną wskazówkę co do swojego wyboru, ale ta Kota zdecydowanie nie dyskwalifikowała. - Na Rukę i Lillehammer, czyli dwa bardzo trudne obiekty na początek sezonu Pucharu Świata, potrzebuję doświadczonych i gotowych na takie wyzwanie zawodników. To coś, na co na pewno zwrócę uwagę - dodał Austriak.

Myślę jednak, że tu w dużej mierze chodzi także o zaufanie Thurnbichlera. Ani Paweł Wąsek, ani Aleksander Zniszczoł nie są w tym momencie w formie, która pozwoliłaby im spokojnie myśleć o skakaniu przez całą zimę w Pucharze Świata. I ich trener zawsze, a już zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczenie kwot startowych, będzie chciał zbudować pewność siebie zawodników, dać im szansę wejść na wyższy poziom podczas pierwszych startów. Taką już ma filozofię i zawodnicy przez rok mogli już ją dobrze zrozumieć. Dlatego choć Kot, podkreślę to jeszcze raz, dokonał w to lato naprawdę wielkiej rzeczy dla siebie, to nadal za mało, żeby w obecnych okolicznościach z miejsca wejść do PŚ w polskiej kadrze.

"Betonowe" wybory trenera Polaków. Ma swoją filozofię i szerszą perspektywę

Oby to nie był dla niego bolesny cios. Wiadomo, że taka decyzja może podciąć skrzydła, bo Kot mógł się spodziewać, że będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu. Jednak znając jego naturę i patrząc na drogę, którą przeszedł do tego momentu, mam wrażenie, że potraktuje to jako kolejne wyzwanie. Zwłaszcza że Thurnbichler ciągle podkreśla, że jeśli sytuacja ulegnie zmianie i będzie widział znacznie większy potencjał startów zawodników spoza swojej grupy, to da im miejsce w składzie. Austriak nie jest głupi i wie, że naraziłby się na sporą krytykę, gdyby "sabotował" któregoś z zawodników zaplecza polskich skoków. Nie jest też ślepy, żeby nie zauważył dobrej formy jednego innego z nich. Zwłaszcza Kota, z którym odkąd ten przeszedł do treningów w bazie w Zakopanem z Wojciechem Toporem, konsultuje się i rozmawia o wiele częściej niż wcześniej. - Widzę, że skacze na wysokim poziomie, to jasne - mówił na MP w Szczyrku Austriak. W zeszłym roku Kot właśnie na współpracę z Thurnbichlerem, a raczej jej brak, zwracał uwagę w wywiadzie dla SkokiPolska.pl. Ten nie odebrał tego jako ataku, tylko wyciągnął do niego rękę. I teraz Kot wie, że chyba lepiej mu zaufać, niż się na niego gniewać i obrażać. Trudno się tego zresztą spodziewać po zawodniku pracującym w stylu 32-latka z Zakopanego.

To jasne, że Thurnbichler wstępny wybór miał za sobą kilka tygodni temu, a teraz tylko utwierdzał się w tym, czy myśli słusznie. Sam się wygadał, że pomysł na skład sobie już naszkicował, ale pokazuje to także schemat jego działania. Ogłosił skład na PŚ w Ruce po tym, jak zawodnicy skakali na wspólnym zgrupowaniu w Zakopanem. Przez ostatnie kilkanaście dni Austriak miał kontrolę nie tylko nad tym, jak wyglądała dyspozycja jego grupy, a wszystkich zawodników, których mógłby brać pod uwagę. Gdyby pojawiły się spore problemy u jednego z tych, których w głowie już wybrał, to nazwiska wpisanego na listę ołówkiem nie pogrubiłby długopisem, tylko starł je gumką. Do tej pory nie dawał powodów do tego, żeby myśleć, że teraz postąpił inaczej.

Choć jego wybory często są, jak to się mówi w środowisku skoków "betonowe", to Thurnbichler ma do takiego podejścia prawo. Zwłaszcza że w Polsce w gronie dziennikarzy, ekspertów i kibiców najczęściej patrzy się tylko na skład na dane zawody i mocno nim emocjonuje. A Thurnbichler ma o wiele szerszą perspektywę. Chce być dla zawodników fair, ale też realizować własne cele, które ma do osiągnięcia ze swoją grupą. Oczywiście, liczy się też to, jak zachowa się w sytuacji, gdy trzeba zachować balans pomiędzy tymi czynnikami i osiągnąć kompromis.

Teraz trener Polaków też nie myśli o tym wyborze w kategoriach sprawy życia i śmierci. We wspomnianym wywiadzie dla WP Sportowych Faktów śmiał się, że "może będzie musiał rzucić kostką", ale po chwili dodawał, że nie chodzi nawet o "właściwy wybór ludzi od samego początku", bo inni mogą udowodnić swoje w zawodach niższej rangi i do składu wejść, albo wrócić później. Te słowa idealnie pokazują, jak od początku podchodził do tej decyzji.

Sam Kot nie ukrywa, że chce wejść do Pucharu Świata, ale na razie też raczej nie skupia się na swoich zasługach. - Pierwszy krok to starty w Pucharze Świata. Później miejsca w czołowej trzydziestce, a dalej czołowa dziesiątka. To realne. Biorę też pod uwagę, że zacznę sezon w Pucharze Kontynentalnym i to tamtędy będę musiał wywalczyć sobie miejsce w Pucharze Świata - mówił Maciej Kot w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Decyzja Thurnbichlera nie zmieniła jego celu - nieważne kiedy ma wrócić do najważniejszego cyklu w skokach, ważne, co chce tam zdziałać i na jakim poziomie musi być, żeby to osiągnąć.

Problemów polskich skoków nie da się zniwelować w chwilę. To proces

Jeśli ktoś chciałby odświeżyć kadrę polskich skoczków, postawić na "nowe" nazwisko, to wskazanie na Macieja Kota byłoby oczywiste. Choć to byłby po prostu powrót do Pucharu Świata, stanowiłby mimo wszystko jakąś odmianę w bardzo zastałym układzie. To jasne, że w polskich skokach od lat czekamy na zawodnika, który urośnie do roli tego, który będzie realnym kandydatem do walki o miejsca w składzie na Puchar Świata. I to z nadziejami, że tam namiesza, a potem będzie się płynnie rozwijał. Oczywiście to, że ich w Polsce nie ma, jest wielkim problemem. Są tylko kandydaci na takich zawodników: ci wieczni, którzy wciąż nie wykorzystują swoich szans i ci młodzi, którzy takich szans otrzymują mało, a czasem się ich przed nimi chroni w obawie o to, że sobie nie poradzą, a potem przepadną.

To jednak problem systemowy, wymagający o wiele głębszych i bardziej szczegółowych zmian. I niekoniecznie trzeba o nie apelować, wyciągając wnioski ze składu Polaków na pierwsze zawody tej zimy. To nie jest żaden powód do bicia na alarm: o wiele lepsze okazje pojawiały się już wcześniej i z pewnością, niestety, jeszcze nadejdą. Kontekst startu PŚ jest do tego niepotrzebny, zwyczajnie tu nie pasuje.

Czasem mam wrażenie, że mało osób dostrzega, że problemy, z którymi mierzą się polskie skoki, są tak duże, że nie da się ich zniwelować w chwilę. To proces, który potrwa jeszcze długo. Będzie trzeba się z nimi mierzyć co najmniej kilka lat. I uda się je pokonać tylko, jeśli wybrane obecnie metody radzenia sobie z niedociągnięciami systemu szkolenia, niską motywacją zawodników czy zbyt wysoką wagą u wielu z nich, są słuszne. O tym też nie przekonamy się przecież od razu.

Zawodnicy czasem oszukują nawet samych siebie. Zrobiło się zbyt wygodnie

Pewnie, że to kolejny sezon, gdy sytuacja w polskich skokach jest taka sama: punktuje czołowa trójka skoczków z ponad "30" na karku, czasami także dwóch-trzech skoczków, po których momentami widać szanse na realną poprawę wyników. Następnie mamy grupę zbyt słabych na Puchar Świata i często zawodzących na poziomie skokowej drugiej ligi, Pucharu Kontynentalnego, a za nimi czekają juniorzy, przy których dopisujemy "trzeba dać im czas". Bo w Polsce od lat nie było młodego zawodnika, który wskoczyłby w miejsce bardziej doświadczonych na dłużej przed 23. rokiem życia, a więc stworzyła się nie tylko dziura pomiędzy juniorami i zapleczem polskich skoków, ale także nie ma realnego naporu tej młodszej grupy na kadrę B.

To już wiemy i za często skupiamy się na samym fakcie, że tak jest, a za rzadko otrzymujemy odpowiedzi, dlaczego tak to wygląda. Za rzadko mówi się o tym tak, jak punktował to niedawno dla Sport.pl David Jiroutek. - W kadrze B wszystko zaczyna się od tego, że skoczek w siebie nie wierzy. A gdy nie wierzy, to inaczej podchodzi do sportu, nie pilnuje się tak bardzo z wagą. I kilogramów przybywa. Powoli, powoli, ale w końcu jest dużo więcej od innych. Różnica jest widoczna. Pierwsze dwa miesiące były dla nas ciężkie, teraz jest lepiej, ale zawodników trzeba motywować, z tym też mają problemy - tłumaczył nam Czech. Za rzadko o swoich problemach otwarcie opowiadają też zawodnicy, którzy wolą recytować formułki, a czasem oszukują nawet samych siebie, mówiąc, że wierzą w to, że wszystko w końcu zadziała. Jeśli pojawiają się zmiany w systemie, tak jak teraz, to trzeba najpierw chcieć zaufać odpowiedzialnym za nie osobom, a potem oczekiwać efektów, a nie odwrotnie. Nie kręcić nosem, tylko nad sobą pracować. A gdy coś nie gra, to rozmawiać o tym i reagować na takie sytuacje.

Trenerzy współpracujący obecnie z zawodnikami podkreślają, że są do tego gotowi, chętni na dyskusję. Wielu skoczkom do tej pory brakowało jednak ogólnej motywacji, a co dopiero chęci do dyskusji o szczegółach pracy. Zrobiło się zbyt wygodnie. Przez lato działo się to, co Jiroutek nazwał "wychodzeniem ze strefy komfortu". Teraz trwa druga faza jego procesu pracy z zawodnikiem, czyli motywowanie ich i dążenie do tego, żeby podtrzymać pozytywny kierunek zmian u tych, u których już udało się to osiągnąć. W pojedynczych przypadkach trzecia, ostatnia faza może przyjść już zimą i zobaczymy pewne pozytywne efekty tych działań. U innych, czyli raczej większości grupy, droga do tego będzie o wiele dłuższa. Ze słów Jiroutka wynika, że niektórzy nadal nie wykonali jeszcze pierwszego kroku. A co gorsza, wygląda, że część z nich robi też kroki wstecz.

Thurnbichler mierzy się z największym wyzwaniem w karierze. Plan miał w głowie, jeszcze zanim trafił do Polski

- Tam pojawił się duży wkład Thomasa, który chciał wziąć za to odpowiedzialność. Pojawił się David Jiroutek w roli nowego trenera, ale przeprowadzenie zmian nie jest łatwe, więc trzeba też trochę poczekać na efekty - mówił Sport.pl o sprawie kadry B prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz. To, że głównym zadaniem Thomasa Thurnbichlera na wiosnę i początek lata było konstruowanie propozycji, a potem dogrywanie szczegółów jego własnego pomysłu na to, jak mają wyglądać polskie skoki narciarskie w kolejnych latach, nie jest żadną tajemnicą. To najtrudniejsze i największe wyzwanie w jego karierze, po to pojawił się w Polsce. I choć to Thurnbichler jest nie tylko twarzą, ale i głową tego projektu, to trzeba zrozumieć, że teraz daje mu funkcjonować na własną rekę.

Sam musi się zająć głównie kadrą A, jednocześnie "jedynie" nadzorując to, co dzieje się poza nią, z gronem osób, które wybrał razem z PZN-em. Pracował nad tym pomysłem bardzo długo: zaczął jeszcze zanim przyszedł do Polski, a ostatnio przeszedł przez swój kluczowy okres pracy w naszym kraju. Nigdzie nie gwarantował jednak, że po tym wszystko zmieni się jak za dotknięciem czarodziejską różdżką.

W pierwszym wywiadzie dla Sport.pl po przyjściu do Polski, jego asystent, Marc Noelke, odpowiedzialny za układanie planów treningowych dla całej grupy polskich skoczków, a nie tylko tych skaczących w Pucharze Świata, już nakreślał, z jakimi problemami on i Thomas będą się musieli tu zmierzyć, jeśli chcą coś realnie zmienić. Mówił o pracy nad zawodnikami z kontuzjami, zmianach systemowych - choćby wykorzystywaniu wszystkich lub o wiele większej liczby trenerów, czy podejścia do zajmowania się juniorami. Przy czytaniu tego, o czym Niemiec mówił w lipcu zeszłego roku, teraz, już przed kolejną zimą, jasno widać, że plany, o których wspomina, są z konsekwencją wprowadzane w życie. Czasem ze zmianami, bo przecież Thurnbichler, Noelke, czy teraz Jiroutek poznali już zawodników i polskie realia, więc mają coraz więcej wniosków.

Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że to, jak wyglądały ich pierwotne cele, jest spójne z tym, co teraz obserwujemy. Tu nie ma przypadkowości, jest za to realizacja konkretnych pomysłów już przez ponad półtora roku. I skoro niektóre z nich były w głowach kluczowych osób dla polskich skoków wiele miesięcy przed ich wprowadzeniem w życie, to teraz trzeba im będzie dać z nimi popracować. Także przez wiele miesięcy. Przyjdzie też czas, gdy weryfikacja tego, czy to był dobry kierunek dokona się sama - albo wyniki pozwolą na pochwały i kontynuację tych działań, albo sprowadzą na Thurnbichlera i jego ludzi krytykę, która sprawi, że nie osiągną tu pełni sukcesu swojej wizji. Kiedy? Nikt teraz nie rzuci konkretną datą. Choć pewnie dla wielu zabrzmi to dość przerażająco, warto pamiętać, że wedle zmian, których na wzór tych w skokach, zachowując odpowiednią skalę, PZN dokonał w całym polskim narciarstwie, szkolenie w poszczególnych dyscyplinach ma tak funkcjonować ramowo do końca zimy 2030 roku.

Wiemy, kiedy ma przyjść najwyższa forma Polaków. Tak pracowali przed nowym sezonem

Zmiany w szkoleniu juniorów, czy funkcjonowaniu kadry B są duże, ale na szczycie piramidy polskich skoków, w kadrze A, było ich teraz bardzo niewiele. Dla Thurnbichlera to bardziej praca nad detalami. Jest jednak jeden element, który uważa za konkretną różnicę w porównaniu do poprzedniej zimy. - Mamy inne podejście do pracy, inaczej wszystko planujemy. To oznacza, że trening fizyczny zupełni różni się od tego, jak rozpisaliśmy go na zeszły sezon - opisuje nam Thurnbichler. - Wtedy chcieliśmy, żeby skoczkowie czuli się świeżo w trakcie niemal każdych zawodów, tym razem bardziej trzymaliśmy się pierwotnego planu i ostro trenowaliśmy. Wtedy potrzebowaliśmy udowodnić od pierwszych konkursów, że idziemy w dobrym kierunku i dlatego rozłożyliśmy formę tak, że zawodnicy byli w jej szczycie już pod koniec lata i na początku zimy - tłumaczy Austriak.

Wiosnę zaplanował podobnie, jak w zeszłym roku: na zabawę, a przy tym korzystanie z tych sił i nawyków w technice, które zawodnicy mieli jeszcze po poprzednim sezonie. Wszystko urozmaicały ćwiczenia ze specjalistami do aktywnego treningu i panowania nad swoim ciałem, o których Thurnbichler opowiadał nam przed zawodami Letniego Grand Prix w Szczyrku. Jednocześnie Polacy już od maja i czerwca zaczęli długi okres pracy nad siłą, który potrwał prawie pół roku z niewielkimi przerwami. - Tydzień mistrzostw Polski był pierwszym, gdy zaczęliśmy schodzić z największych obciążeń, przepracowaliśmy tak naprawdę długi okres - wskazuje szkoleniowiec.

Za to techniką poważniej zajęli się dopiero w lipcu - przy okazji zgrupowania w Oberhofie i pomiędzy wizytami w tunelu aerodynamicznym w Sztokholmie. W tym roku, po tym, jak rok temu polecieli tam po raz pierwszy, byli w Szwecji dwukrotnie. Same pobyty tam dużo się od siebie nie różniły: nie chodziło o pracę nad innymi elementami, a przepracowanie pierwszego okresu spędzonego w tunelu, następnie próbę przeniesienia tego, co udało się z niego wydobyć, na skocznię, a potem dopracowanie tego, co nie funkcjonowało idealnie w trakcie ponownego odwiedzenia placówki firmy Indoor Wingsuit i wreszcie powrót na skocznię.

Po zakończeniu pracy nad siłą zawodników kadrę Thurnbichlera czekało już "tylko" poprawianie technicznych szczegółów i kontrola tego, w jakim tempie zawodnicy odzyskują świeżość na skoczni. O to Thurnbichler się nie martwi i ze spokojem każe patrzeć także na początek sezonu. Celem nie będzie rozpoczęcie go w najwyższej możliwej dyspozycji - takiej, do której Dawid Kubacki doszedł rok temu, tylko jej stopniowy wzrost. Szczyt ma przyjść przede wszystkim na około 40 dni od końcówki grudnia do początku lutego, czyli na Turniej Czterech Skoczni, PolSKI Turniej i mistrzostwa świata w lotach narciarskich na Kulm.

Polacy mają spore ambicje i wiadomo, że zarówno przed, jak i po tym okresie każdy i tak chciałby być w jak najlepszej dyspozycji i długo ją utrzymywać, ale cel jest jasny. Choć skoro Dawid Kubacki i Piotr Żyła deklarują chęć walki o Kryształową Kulę, twierdząc, że nawet z takim rozplanowaniem wzrostu formy, ona jest w ich zasięgu, to trzeba im wierzyć. To dwa najmocniejsze ogniwa polskich skoków na nadchodzącą zimę. Reszta dopiero walczy o powrót do najwyższego poziomu, na którym są Kubacki i Żyła. I potrzeba cierpliwości, żeby zobaczyć efekty działań, które mają tam zaprowadzić tych, którzy na razie muszą pokonać swoje problemy. Te w wielu przypadkach są skomplikowane i trudne do przeskoczenia w szybkim tempie. Oby system, który opracował i przy pomocy PZN-u wprowadził w życie Thurnbichler, okazał się tym właściwym i słusznym ruchem.