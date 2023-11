Rewolucja w skokach narciarskich?! 300 metrów coraz bliżej. Wielki krok

Pierwszy raz skoczek przekroczył odległość 100 metrów w 1936 roku. Był to Austriak Josef Bradl, który uzyskał 101,5 metra na skoczni w Planicy. To był przełomowy moment, który zdynamizował pokonywanie kolejnych granic. I tak od początku lat 60' latano już ponad 140 metrów, a pod koniec już ponad 150. Od tego momentu zaczęto marzyć o niewyobrażalnych wcześniej 200. metrach. Pierwszym zawodnikiem, który ją przekroczył był Toni Nieminen. 17 marca 1994 roku skoczył w Planicy 203 metry. Na tym nie poprzestano, bo przecież apetyt rośnie w miarę jedzenia. W 2011 roku na wyremontowanej i powiększonej skoczni do lotów w Vikersund Johan Remen Evensen skoczył 11 lutego 243 metry i 246,5 metra. Cztery lata później, 14 lutego Peter Prevc osiągnął upragnione 250 metrów. Autorem najdłuższego lotu w historii jest Stefan Kraft, który 18 marca 2017 roku w Vikersund ustał skok na odległość 253,5 metra.

Od tamtego momentu jeszcze bardziej nasiliły się pragnienia na 300-metrowe skoki. Już w 2010 roku koncern Red Bulla wpadł na szalony pomysł budowy w Heiligenblut 300-metrow obiekt. Austriacki Związek Narciarski jednak na to nie pozwolił. Temat odżył po wspominanym locie Krafta, ale o takiej skoczni zaczęli już mówić Słoweńcy, a konkretnie Jenz Gorisek, projektant nowej Letalnicy i jej poprzednich wersji. On już swojej koncepcji niestety nie zrealizuje, ponieważ odszedł w marcu tego roku w wieku 89 lat. O 300-metrowych skokach w Harrachovie marzą z kolei Czesi, ale sytuacja Certaka od lat jest tragiczna i jakakolwiek renowacja obiektu za naszą południową granicą, będzie wielkim sukcesem. Jak się okazuje, Słoweńców i Czechów może wyprzedzić Vikersund.

Przełom w skokach narciarskich. Skoczkowie przekroczą nawet 265 metrów w Vikersund?

Menedżer norweskiej kadry skoczków Clas Brede Brathen potwierdził w rozmowie z dziennikiem "Dagbladet", że na początku tej jesieni spotkał się we Włoszech z Sandro Pertile, dyrektorem zawodów Pucharu Świat z ramienia FIS. Obecny był także Rex Bell z Amerykańskiego Związku Narciarskiego. W trakcie rozmowy podjęto temat rozwoju skoków, by uczynić je jeszcze bardziej spektakularnymi. Stąd zapowiedź wielkich zmian dotycząca przepisów budowania skoczni do lotów narciarskich.

- Prawdopodobnie nastąpi zmiana w zakresie wielkości, jaką można budować skocznie do lotów narciarskich. Oznacza to, że Vikersund można w krótkim czasie rozbudować tak, aby można było skakać na odległość 260 lub 265 metrów - przekazał Brathen. Bez wątpienia byłby to wielki krok, zbliżający skoki narciarskie do magicznej granicy 300 metrów.

To nie był jedyny temat, na który dyskutowali Clas Brede Brathen, Sandro Pertile i Rex Bell. Szef norweskiej kadry przekazał, że rozmawiano także o przyszłości skoków narciarskich, jako dyscypliny. Pertile chce, aby skoki stały się bardziej globalne, stąd też skoki w Rasnovie czy przede wszystkim powrót do Stanów Zjednoczonych. Obaj zgodnie stwierdzili, że aby popularyzacja skoków miała się udać, konieczne jest umożliwienie rozgrywania więcej konkursów w formie hybrydowej. Braten podkreślił, że nie wszystkie pomysły zostaną zrealizowane w ciągu roku lub dwóch i potrzeba na nie czasu.