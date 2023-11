Z informacji Sport.pl wynika, że po rozpoczęciu sezonu Pucharu Świata skoczków czekają dodatkowe podstawowe pomiary trójwymiarowym skanerem. To do nich są porównywane wyniki kontroli sprzętu zawodników dokonywanej już podczas konkursów - tradycyjną metodą, jedynie przez kontrolera. Te dotychczasowe, wykonane latem i od tego momentu używane przez FIS, mają zostać - w zależności od narracji - potwierdzone lub powtórzone. Wszystko dlatego, że kontroler sprzętu przyłapał zawodników na manipulacjach, które według FIS sprawiają, że można wątpić w wiarygodność obecnie używanych wyników.

Skoczkowie przyłapani na "manipulowaniu bielizną". Będą mierzeni jeszcze raz

Plotkowano o tym już w połowie sezonu Letniego Grand Prix - po cichu mówili o tym m.in. Słoweńcy. Po spotkaniu przedstawicieli reprezentacji z działaczami FIS na finale cyklu w Klingenthal na początku października stało się jasne, że dodatkowe pomiary faktycznie zostaną przeprowadzone. Nie wiadomo tylko, czy wszyscy zawodnicy zostaną sprawdzeni wspólnie na inaugurację sezonu w Ruce i wyniki zaczną obowiązywać od razu, czy poszczególne kadry będą mierzone partiami co weekend do chwili, w której zostaną zebrane wszystkie dane. Dopiero wtedy FIS będzie mógł wyznaczyć datę, od której będzie obowiązywało porównywanie wyników kontroli podczas konkursów do nowych pomiarów podstawowych.

Od kadr usłyszeliśmy, że pomiary zostaną powtórzone. Nieco inną, łagodniejszą narrację stosuje FIS: pomiary sprzed sezonu mają być po prostu "potwierdzone" tymi nowymi. To jednak istotna różnica. Wiele reprezentacji ma słuszne pretensje, że kolejne podejście do pomiarów może przynieść wyniki tak różne od poprzednich, że sprzęt przygotowany już na nowy sezon nie będzie się nadawał do użycia. Mówią o tym nawet najwięksi, którzy mieliby środki, żeby ratować sytuację. Ale co miałyby zrobić nacje z o wiele mniejszymi budżetami, dla których już jeden komplet strojów i dostosowanych do nich pozostałych elementów sprzętu to spory wydatek i kłopot?

Dlaczego w ogóle skoczkowie będą musieli zostać zmierzeni jeszcze raz? - Mamy teraz najbardziej precyzyjne pomiary, jakie kiedykolwiek były obecne w skokach. Niestety, nawet z lekarzami na miejscu, podczas kontroli, przyłapałem niektórych zawodników na manipulacjach przy bieliźnie - mówi Sport.pl kontroler sprzętu na zawodach Pucharu Świata, Christian Kathol. - Żeby mieć czystą i sprawiedliwą rywalizację, zdecydowaliśmy się na skany potwierdzające dla wszystkich w kontrolowanych przez nas okolicznościach. Osobiście spodziewam się, że potwierdzi się 90 do 95 procent pomiarów. Te zostaną tak, jak są, inni będą musieli się dostosować do tych nowych - tłumaczy Austriak.

Trójwymiarowy pomiar "tylko" przed sezonem. A na skoczni? "FIS już na to nie pójdzie"

FIS zapowiadał trójwymiarowe skany jako rewolucję w kontroli sprzętu skoczków. Miały sprawić, że rywalizacja wreszcie będzie choć trochę sprawiedliwsza, pozwolić, żeby samo sprawdzanie zawodników stało się bardziej komfortowe dla kontrolerów, a przy okazji stworzyć zainteresowanie wokół technologicznej nowinki odmieniającej skoki. Wygląda na to, że ten plan będzie bardzo trudny do zrealizowania. Na razie wokół nowej metody sprawdzania, czy sprzęt zawodników jest zgodny z zasadami, pojawiło się raczej więcej kontrowersji i tajemnic, niż pochwał i zachwytów.

- Dla kontrolera zawsze mierzenie krocza zawodników było czymś niezręcznym, czymś, czego najchętniej w ogóle byśmy nie robili. Powiem jasno: nie chcieliśmy mierzyć elementów blisko intymnych części ciała zawodników - mówił w rozmowie ze Sport.pl Christian Kathol, kiedy półtora roku temu zostawał nowym kontrolerem sprzętu na zawodach Pucharu Świata. Niedługo później przyznał w wywiadzie dla TVP Sport, że daje sobie rok na wprowadzenie skanów 3D, które dotąd uchodziły w skokach za marzenie i fanaberię. - Mam spotkania z osobami z uniwersytetów, czy firmami, które zajmują się tworzeniem podobnych systemów - zdradził nam Kathol w trakcie Turnieju Czterech Skoczni na początku tego roku. - Do końca stycznia mamy plan stworzyć prototyp takiego systemu, a w lutym moglibyśmy przeprowadzić pierwsze testy z zawodnikami. Wtedy mógłbym wybrać konkretne rozwiązanie, które później zostanie zaproponowane i przegłosowane na komitecie wiosną, w Planicy - wskazywał.

I faktycznie, skany tego lata już są i funkcjonują, ale tylko w przypadku podstawowego pomiaru, który jest dokonywany przed sezonem. Potem porównuje się z nim wyniki kontroli już podczas wszystkich zawodów. Ta jest przeprowadzana już przez kontrolera - tradycyjnie, tak, jak do tej pory. Nietrudno zdać sobie sprawę z tego, że dopiero, gdy oba pomiary byłyby dokonywane tą samą metodą, rewolucja, którą zapowiadał FIS, miałaby szansę dojść do skutku.

Kathol świadomie od dawna mówi już jednak właśnie o takim połowicznym rozwiązaniu. - Bo wie, że skany podczas zawodów nie zostaną wprowadzone. To zbyt drogie i nierealne rozwiązanie, FIS już na to nie pójdzie - słyszymy od jednej z ważnych osobistości świata skoków. Nasz rozmówca dodaje, że obecny wariant wykorzystywany do podstawowych pomiarów nie był odpowiednio przetestowany - jedynie podczas kilku juniorskich konkursów i podobno częściowo na finale PŚ w Planicy wiosną. W innych sportach podobne zmiany są wprowadzane i testowane przez kilka lat, ale działacze FIS podjęli decyzję o wprowadzeniu skanów do dyscypliny już teraz, bo potrzebowali natychmiastowego rozwiązania. Efekty są takie, że oni są zadowoleni i bronią tego wariantu, a większość środowiska go krytykuje. Nawet jeśli uważa, że ten kierunek jest słuszny, to na razie nie daje on takich możliwości, jakie były zapowiadane wraz z jego wprowadzeniem.

Skoczkowie oszukują skaner na wiele sposobów. Ujawniamy jeden z nich

Najwięcej o nowej metodzie mierzenia zawodników mówi nam wypowiedź Ilkki Heroli, fińskiego kombinatora norweskiego, cytowana przez portal tamtejszej telewizji Yle. - To procedura na pewno niepozbawiona luk. Nadal nie jest możliwe, żeby dokładnie określić pozycję ciała, ani zapewnić, że wszyscy sportowcy stoją tak samo. A ułożenie ciała może w pewnym stopniu wpływać na pomiary - ocenił zawodnik. W jaki sposób? Cóż, zawodnicy wiedzą. Niektórzy dowiadują się o tych sposobach, które stosują inni i je powielają, część zawodników sama próbuje coś wymyślić. Tak było zapewne z próbą manipulacji bielizną przytoczoną przez Christiana Kathola. Sposobów na zmianę wyników pomiaru na swoją korzyść jest jednak o wiele więcej. - Można np. przekręcać nogi na zewnątrz, bo w ten sposób stają się mniejsze na odczycie ze skanera - zdradza nam osoba blisko sztabu jednej z reprezentacji.

I tu pojawia się kolejny zgrzyt związany z nazewnictwem. Bo czy taki ruch, albo "manipulacja bielizną", o której mówi Kathol, to - jak to się często mawia w środowisku skoków - "manipulacja w ramach przepisów" czy już można to nazywać oszustwem? Skoro Kathol postanowił ponownie zmierzyć zawodników, bo jego zdaniem przekroczyli limit w balansowaniu na granicy przepisów, to bliżej mu raczej do tego drugiego określenia. Choć akurat Kathol nigdzie takich słów nie użył.

Ilkka Herola wspomniał też o innym ciekawym aspekcie kontroli przed sezonem. - Odwiecznym pytaniem podczas pomiarów jest to, czy masz coś ukryte pod spodem. Gdy mnie skanowano, nie było tam lekarza, nie musiałem też udowadniać, że nie mam nic w bieliźnie - zdradził wicemistrz świata z Oberstdorfu sprzed dwóch lat. A to rzuca nowe światło na to, jak przebiegały podstawowe pomiary, bo przecież zdaniem Kathola to właśnie obecność lekarzy miała mu pomóc w lepszym. - Ze względu na pieniądze kontrolerzy i FIS zdecydowali, że każda kadra może sprowadzić własnego lekarza. Być może jesteśmy w tej kwestii trochę naiwni. Do tego zdecydowanie popieram opinie, że zmiany w kontroli powinny dążyć w kierunku tej samej pozycji ciała podczas sprawdzenia każdego zawodnika - tłumaczy telewizji Yle Mika Kojonkoski, legendarny trener i przewodniczący Komitetu Skoków Narciarskich FIS. Wnioski można wyciągnąć samemu.

W materiale fińskich dziennikarzy wypowiada się jeszcze trener tamtejszej kadry, Lauri Hakola, który twierdzi, że zmiany wywołane wprowadzeniem trójwymiarowych skanów już przy pierwszym pomiarze nie były duże. Dotyczyły pojedynczych zmian w stosunku do poprzedniego sezonu, a przecież obowiązujące wtedy zasady były ostro krytykowane. Ich efektem były kombinezony, które miały materiał w kroczu nawet na poziomie kolan zawodnika - jak u Piotra Żyły. Nazywano je patologią w skokach. I czy to nie takie rozwiązania miał eliminować trójwymiarowy, dokładny skaner? Pamiętajmy jednak, że każdy broni swojego interesu. Kadry, jeśli tylko mogą coś na tym zyskać, będą twierdziły, że idea trójwymiarowych skanów nie przyniosła rewolucji. Mogą nawet kłamać. Za to FIS zawsze będzie bronił swego.

Komu wierzyć? Okaże się zimą. Jednak już po ostatnich konkursach Letniego Grand Prix pisaliśmy, że kombinezony niektórych kadr wyglądają alarmująco - wciąż są duże i gdy zawodnik siada na belce startowej, widać jak w obszarze krocza pojawiają się zwoje materiału, który pomaga mu później w powietrzu. Zdaniem ekspertów nowe przepisy i innowacyjna metoda kontroli sprzętu wcale nie wyeliminowały najważniejszego: tego, jak sztaby kadr nauczyły się szyć kombinezony, żeby pozostawały regulaminowe, a jednocześnie dawały skoczkom przewagę w powietrzu. I że to obecnie chyba największy problem, jeśli ktoś chce w skokach mówić o równości wszystkich zawodników i sprawiedliwych wynikach.

Skaner powstał w berlińskiej wersji Doliny Krzemowej. Jego przeznaczenie to siłownie

Maszyna do skanowania skoczków w trójwymiarze to produkt niemieckiej firmy Scaneca. W 2018 roku założyli ją młodzi naukowcy z Uniwersytet Humboldtów w Berlinie: Nikołaj Kozłow, Dzmitry Komar i Anton Jirka. Zaczynali od projektu start-upu, małej firmy, której siedziba znalazła się na Adlershofie w Berlinie. To miejsce świetnie znane z przekształcania małych przedsiębiorstw w specjalistów w swoich branżach - potocznie nazywa się je "Silicon Alley" w nawiązaniu do Doliny Krzemowej w Kalifornii.

Niewielki projekt firmy Scaneca, która z założenia miała produkować urządzenia mierzące ciała osób ćwiczących na siłowniach, stał się marką w swojej branży. Jej pracowników uważa się za jednych z najważniejszych ekspertów w dziedzinie analizy postawy ciała człowieka, produkt jeździ na prezentacje po największych targach w Niemczech, a firma po sukcesie przeniosła się nawet z niewielkiej przestrzeni w Adlershofie do przestrzeni biurowej i magazynowej o wielkości tysiąca metrów kwadratowych w Charlottenbergu, o wiele bliżej centrum Berlina.

- Stoisz na obrotowej platformie. Twoje ciało jest skanowane i mierzone z każdej strony, bo się obraca. Dzięki temu może zostać narysowany twój awatar, graficzne oddanie tego, jak wyglądasz, na podstawie którego określa się różne wymiary ciała - tak działania skanera firmy Scaneca opisał dla telewizji Yle Ilkka Herola. Na razie nie wiemy, czy urządzenie zostało jakoś skonfigurowane na potrzeby pomiarów skoczków. Na stronie firmy informacji o modelu dostarczanym siłowniom też jest zresztą niewiele.

Największą zaletą skanera ma być jego mobilność. Można go kupić nawet do domu i po podłączeniu do laptopa albo zainstalowaniu specjalnej aplikacji w telefonie, uzyskać bardzo łatwy dostęp do wyników pomiaru - swojego trójwymiarowego awatara i danych, w tym przeróżnych parametrów, które bada i ustala oprogramowanie dostarczane przez firmę. Pojawią się tam także najważniejsze i najprostsze do wyciągnięcia wnioski na podstawie badania. Sam skan trwa zaledwie 30 sekund. Urządzenie wygląda na bardzo zaawansowane - być może nawet za bardzo jak na funkcję, jaką ma spełniać przy skokach. Gdy sztaby same proponowały podobne pomysły Sandro Pertile, ten ponoć nie był zainteresowany. Christian Kathol sprawdził jedną amerykańską firmę poleconą przez polski sztab - taką, która działanie swojego skanera opiera na jednej aplikacji mobilnej, ale później mówił nam, że problem pojawiłby się z parametrami wzrostu zawodnika. Prawdopodobnie nie dało się ich odpowiednio wprowadzić lub odnieść do nich pozostałych danych.

Według prezentacji sprzętu sprzed kilku lat zakup skanera firmy Scaneca na własność miał kosztować 10 tysięcy euro. Od kadr skoczków usłyszeliśmy jednak, że obecnie kosztuje nawet dwukrotnie więcej. Niektóre reprezentacje, te z największymi budżetami, kupią urządzenie, żeby samemu kontrolować wyniki pomiaru zawodników, zapewne sprawdzając także ewentualne wady i wymyślając chwyty na zyskanie kilku centymetrów podczas podstawowego pomiaru, gdzie i jak tylko się da. Tak samo jest z maszyną do sprawdzania nart pod kątem obecności fluoru w smarach, którą FIS stosuje od tego sezonu i dyskwalifikuje zawodników, u których ten przekracza dozwolone normy.

Do tej pory projekt firmy Scaneca nie wykraczał poza branżę fitness, a siłownie, które decydowały się na zakup urządzenia, oferowały jednorazową analizę ciała i udzielenie porad na jej podstawie w cenie od 10 do 20 euro. Jeden ze skanerów znalazł się w siłowni Fit Physio Titlis, kilka minut spacerem od skoczni w Engelbergu, na której organizuje się zawody Pucharu Świata. Możemy zakładać, że do tej pory było to jednak jedyne, co łączyło Scanecę ze skokami. Teraz będzie inaczej.