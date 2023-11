Thurnbichler popełnił błąd. Polski skoczek mówi wprost. "Nie pozbierałem się"

W dniu pierwszego konkursu nowego sezonu PŚ minie aż 610 dni, dokładnie rok i osiem miesięcy od lotów w Planicy z 2022 roku, czyli ostatnich zawodów, w których punkty najważniejszego zimowego cyklu skoczków zdobył Jakub Wolny. Zawodnik kadry B w długiej rozmowie ze Sport.pl opowiada o tym, jak radzi sobie z kryzysami formy, które przytrafiają mu się w ostatnich latach, zdradza, że choć lubi loty narciarskie to przed skokiem na mamucie trzęsą mu się nogi, a także krytykuje działaczy FIS za "niezrozumiałe" zmiany wprowadzone przed nadchodzącą zimą.

Jakub Balcerski: Zwątpiłeś ostatnio w swoje skoki? Trenerzy mówią, że był okres, kiedy nie widzieli w was motywacji, że było z tym kiepsko.

Jakub Wolny: Jeżeli nie idzie, to normalne, że w trakcie sezonu pojawiają się wątpliwości, takie ludzkie. Ale żeby definitywnie zwątpić sam w siebie, na pewno nie zwątpiłem. Wierzę, że wszystko to, co robię i jaką pracę wkładam w treningi, przyniesie efekt. Trzeba tylko trochę poczekać. To wspinaczka na bardzo krętej drodze, tak bym to porównał.

Zeszły sezon był najtrudniejszym etapem tej wspinaczki? Patrząc na twoją karierę, w 2019 roku był szczyt i moment, gdy pojawiałeś się nawet w czołówce Pucharu Świata, a od tego momentu jest niemal ciągła sinusoida. Ostatnie miesiące przyniosły wyniki przy samym dole jej skali.

- Tak było. To wydaje się dziwne, bo przecież mieliśmy zmianę trenera, wiele nowych osób w sztabie szkoleniowym i mnie się to wszystko podobało. Na początku zeszłego lata to funkcjonowało dobrze, miałem niezłą formę. Tylko później na zimę jej zabrakło. Ja mniej więcej wiem też, co mogło być tego powodem. Nie da się w skokach być cały czas na swoim najwyższym poziomie, tylko przytrafiają się te wspomniane sinusoidy.

I wydaje mi się, że w zeszłym sezonie byłem nakręcony na to, że jest nowy trener, wszystko świeże, a przy tym chciałem zacząć dobrze skakać. I forma uciekła po drodze do sezonu. W tym roku podchodzę do tego inaczej. To nie tak, że chcę skakać specjalnie źle, ale nie nakręcam się już w ten sposób. Nie liczyłem na to, że zacznę od razu na tak wysokim poziomie.

Jak sobie analizowałeś te dołki, to doszedłeś do wniosku, co mogło na nie wpływać?

- To, o czym wspomniałem, może mieć zastosowanie także do poprzednich sezonów. Często bywało tak, że ja latem skakałem naprawdę dobrze, potem początek zimy był gorszy i dopiero na koniec sezonu zaczynałem łapać lepszą dyspozycję. Wydaje mi się, że na takiej podstawie najlepiej było podchodzić teraz do formy na skoczni spokojnie, z odpowiednim dystansem.

W 2021 wygrałeś zawody Letniego Grand Prix w Wiśle, to było twoje pierwsze zwycięstwo na najwyższym poziomie i nawet trener Michal Doleżal dziwił się, że udało ci się pokonać Kamila Stocha i Dawida Kubackiego, bo wszyscy wtedy byliście w gazie. I ta wygrana kompletnie nie przełożyła się na następne miesiące.

- Ta forma pojawiła się za szybko i potem uciekła. Teraz mam wrażenie, że lepiej to sobie poukładałem i liczę na to, że praca z lata przełoży się na wyniki zimą.

Mówisz, że podobało ci się przyjście do Polski nowych twarzy w zeszłym roku. To jak współpracowało się z Thomasem Thurnbichlerem? Miał na ciebie jakiś konkretny pomysł?

- Współpracowało mi się dobrze, miał fajne pomysły, one zaczęły funkcjonować. Potem miałem jednak trochę problemów z pozycją najazdową. Ona z boku na wideo wyglądała dobrze, a ja czułem się w niej komfortowo, a jednak coś nie grało, nie umiałem z tego rozpocząć odbicia w dobry sposób. Teraz ją zmieniłem i więcej rozumiem. Wiem, jak muszę jeździć, żeby się z tego normalnie odbić. To był mój największy problem w zeszłym sezonie.

Jak pracuje się z Thomasem, a jak z twoim nowym trenerem, Davidem Jiroutkiem? Jest jakaś wyraźna różnica? Obaj stosują ćwiczenia z neurocoachingiem, ale chyba nie do końca te same.

- To inni trenerzy, więc ciężko ich dokładnie porównać. Rzadko to robię przy zmianie szkoleniowca. Jako zawodnik muszę się do tego dostosować, bo sam sobie trenerów nie wybieram.

Wspominasz, że dużo pracowałeś na treningach, a jak było z pracą nad psychiką? Miałeś jakieś spotkania z Danielem Krokoszem, waszym psychologiem, już po sezonie?

- Tak, pracowaliśmy trochę po zimie. Teraz, ostatnio, nie miałem z nim kontaktu, ale fajnie, że mamy kogoś takiego w kadrze. Że możemy się po prostu do niego odezwać i porozmawiać.

A czułeś, że tego potrzebowałeś? Że może wcześniej czegoś podobnego brakowało?

- To jest tak, że gdy czuję, że chcę się do niego odezwać, to bez problemu to robię, a gdy nie, to myślę, że z wieloma rzeczami dobrze radzę sobie także sam.

Jak jest w twojej głowie ze skokami? To raczej niełatwe, żeby radzić sobie w sytuacji, gdy te dołki i kryzysy co jakiś czas wracają. Trudno czuć satysfakcję, co może być sporym problemem dla psychiki skoczka.

- Tak. Mam jednak duże wsparcie mojej żony, która też umie ze mną dobrze porozmawiać. Ważne jest mieć taką osobę koło siebie.

Igrzyska w Pekinie, na które nie pojechałeś, mocno zabolały? W końcu to był punkt, do którego każdy z tamtej kadry dążył przez poprzednie parę lat.

- Wtedy tak, bolały. Teraz, z perspektywy czasu, o wiele mniej, bo wiem, że nie skakało mi się dobrze i jechać tam na tego piątego, który nie startuje, mogłoby być dla mnie jeszcze gorsze. To byłoby dołujące. Trenuje się jednak, żeby jeździć na najważniejsze zawody i na pewno szkoda, że to się wówczas nie udało, że nie byłem w odpowiedniej formie. Jest jak jest i teraz już nic się nie zmieni.

Teraz stawiasz sobie jakiś cel? Macie sezon z jedną wielką imprezą w kalendarzu: mistrzostwami świata w lotach na Kulm w Bad Mitterndorf, a ty mamuty przecież lubisz i to na nich osiągałeś jedne ze swoich najlepszych wyników.

- Nie ukrywam, że chciałbym bardzo tam wystartować i pokazać się z jak najlepszej strony, bo faktycznie lubię latać na mamucich skoczniach. Natomiast nie jest to mój główny cel. Chciałbym wrócić do skakania na dobrym poziomie, robić to regularnie i startować w Pucharze Świata. Jeżeli do tego dojdę, to pewnie dostanę też szansę na lotach i sobie tam poradzę.

Na poprzednich MŚ w lotach, choć w 2022 roku też nie miałeś najlepszych wyników, zająłeś dość wysokie jedenaste miejsce i latałeś grubo ponad 200 metrów. Wielu mówi, że Kubę Wolnego zawsze można puścić na loty, bo czuje się na nich tak dobrze, że nawet bez formy z twoich występów coś może wyjść.

- Wtedy sam siebie zaskoczyłem. Pojechaliśmy do Vikersund, gdy skakałem dość słabo, a tam miałem takie "wow!", gdy patrzyłem na swoje wyniki. W skokach chodzi o to, żeby mieć dużo pewności siebie, a ja na mamutach zyskuję jej bardzo dużo i to mi bardzo pomaga.

To, że te skoki na mamutach przychodzą ci bardziej naturalnie wynikało z tego, że np. nie bałeś się ich na początku startów? Nie robiły na tobie aż takiego wrażenia, jak w opowieściach kolegów, którzy już na nich byli?

- Nie, nie, ja mam zupełnie odwrotnie. Czuję się pewnie, gdy już jestem na belce, ale za każdym razem, gdy jestem w Planicy i wychodzę na górę rozbiegu, to nogi trzęsą mi się jak galareta. Zawsze wolałem się nie patrzeć w dół, jak ktoś przede mną skakał, bo to wyglądało dla mnie strasznie. Jak już zapiąłem narty, usiadłem na belce, to tej pewności siebie nabierałem i było dobrze. Przed każdym skokiem na mamucie mam jednak w sobie może nie strach, ale tak dużo adrenaliny, że czuję się poddenerwowany.

Czyli ten moment, kiedy zyskujesz pewność, to zawsze zapięcie nart? Jak się odczuwa taki przypływ siły i odwagi, po prostu przestajesz o tym wszystkim myśleć?

- Największy strach mam zawsze przed pierwszym skokiem, zwłaszcza po dłuższym czasie bez lotów. Później, im więcej tych skoków, tym mniej takich myśli. Gdy już zapnę narty i zapala się żółte światło pozwalające wejść na belkę, to w głowie wszystko się układa, nerwy puszczają i mogę się skupić na tym, co mam do wykonania na skoczni.

W zeszłym roku na Kulm skakałeś, ale sytuacja wyglądała dość dziwnie: pierwszy skok treningowy w piątek miałeś dobry, dwa kolejne tego dnia kiepskie i odpadłeś w kwalifikacjach, bez większych szans na walkę o wejście do konkursu. Co tam się stało?

- Pierwszy skok wtedy skoczyłem sobie po swojemu, tak, jak robiłem to wcześniej w tym sezonie. I on był dobry, całkiem daleki. Z trenerem chcieliśmy potem coś zmienić, ale to nie podziałało dobrze, rozstroiło mnie. Nie umiałem sobie z tym poradzić i stąd te wyniki były o wiele gorsze, niż przed tą zmianą.

Thomas Thurnbichler w rozmowie z Eurosportem po drugim konkursie szczerze przyznał wtedy, że przesadził z uwagami i tym, ile zmian chciał wprowadzić u was w tak trudnych zawodach, jak te na mamutach. Potem wspominał to w rozmowie z Piotrem Majchrzakiem na Sport.pl: "To były moje pierwsze zawody jako głównego trenera lotów narciarskich i byłem skupiony na zbyt wielu małych szczegółach. W końcu, gdy schodziłem po drugim konkursie, pomyślałem: o mój Boże, to była przesada". Twój przypadek się w to chyba wpisuje?

- Tak, ale tam nie chodziło tylko o mnie, Thomas mówił chyba o uwagach do wszystkich. W moim przypadku też takie się pojawiły i staraliśmy się zmienić trochę ze skoku na skok. Podkreślę jednak, że ja te zmiany akceptowałem, rozumiałem i byłem co do nich przekonany. Myśleliśmy, że to zafunkcjonuje, ale niestety się nie udało i do końca weekendu się wówczas nie pozbierałem.

A jak się czujesz na obiekcie w Austrii? Mówi się, że on jest podobny do Planicy.

- Bo tam też wysoko się leci. Pod względem "straszności" mamutów dałbym Kulm na drugim miejscu, właśnie za Planicą. Choć z samego czucia skoczka wydaje się, że nie jest aż tak duża, że jest mniejsza niż mamut w Słowenii. Pewnie da się tam polecieć nawet i pod 250 metrów, ale mogłoby się to źle skończyć. Na Kulm czuję się dobrze, ale najbardziej lubię Planicę. Nawet pomimo tego, że czuję do niej największy respekt.

Vikersund, gdzie skakałem dobrze na mistrzostwach świata i byłem czwarty w Pucharze Świata, też jest fajne, dopóki jury nie zepsuje zawodów niską belką. Wtedy nie ma odpowiedniej prędkości przelotowej, a tam się bardzo nisko leci i w takiej sytuacji trudno jest odlecieć. Pamiętam jeden skok, gdy poleciałem koło 180 metrów i ktoś przyszedł do mnie na dole, inny skoczek, pytając, jak się czułem w powietrzu. Odpowiedziałem, że dobrze, że to nie był skok na tak krótką odległość. Obaj stwierdziliśmy, że wtedy jury zabiło ten konkurs belką zupełnie niedostosowaną do warunków. Szkoda, bo w Vikersund najlepsze uczucie jest na koniec, gdy leci się nisko, ale daleko, wyciągając z lotu, ile się da.

Wróćmy do przygotowań do nowego sezonu. Sporo zmieniło się w sprzęcie, a David Jiroutek, wasz trener, mocno krytykował za to FIS. Że przez te zmiany mieliście np. sporo problemów z butami Nagaby i wkładkami, że trzeba było mocno dostosowywać cały zestaw sprzętu do tego, co wprowadzili działacze i nie wszystkim było łatwo. Jak było z tobą?

- Ja akurat z butami problemów nie miałem, bo od jakiegoś czasu miałem już o wiele mniejsze wkładki niż inni zawodnicy, kiedyś wpadłem na to, że może mi to pomóc i się tego trzymam. Nie skakałem też w butach Ferrari Nagaby, więc ten problem mnie ominął.

Nie wiem, o co dokładnie chodziło trenerowi, ale zgodzę się z tym, że jest wiele zmian, które FIS wprowadza, a dla mnie są dziwne. Zaczynając od zmniejszenia kwot startowych, które utrudni życie zawodnikom walczącym o powrót do Pucharu Świata, czy likwidacji konkursów drużynowych, czym ogranicza się liczbę tych, którzy wystąpią na igrzyskach olimpijskich. W sprzęcie najbardziej denerwuje to, że krok, który mamy zmierzony trójwymiarowym skanem przed sezonem, później na górze musimy wyciągnąć na plus trzy centymetry. To dla mnie niezrozumiałe. Na szczęście każdy z nas się z tym mierzy, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy powinien.

Kwota startowa na Puchar Świata zmniejszyła się do tego stopnia, że czasem musiałbyś skakać lepiej niż dwóch skoczków kadry A, żeby jeździć na zawody, być branym pod uwagę przez trenera. Jak zobaczyłeś tę zmianę i zrozumiałeś, jak bardzo dotyka zawodników w twojej sytuacji to pojawiło się sporo złości?

- Trochę tak, gdy się dowiedziałem, to byłem na to zły. Wiadomo, że mam wyższe ambicje, niż jechanie na PŚ w roli piątego zawodnika kadry, ale najpierw trzeba się tam jakoś dostać. I takie zasady są dziwne i niezrozumiałe. Poziom zawodów się przez to obniży, bo będzie łatwiej się dostać do drugiej serii. Nie wiem, komu miałoby to pomóc, może Kazachom? Z całym szacunkiem dla nich, ale wątpię, że im taki system pomoże. Dla mnie to sztuczne wyrównywanie poziomu i zmiana, która niczemu nie służy.

Drużynówki zastąpią duety, czyli coś świeżego: dwóch zawodników, trzy serie, nowy format. Odbiera to jednak szansę startu na igrzyskach co najmniej kilku zawodnikom, a sam wiesz, że kiedy nie jesteś w formie na indywidualne podium, to osiągnięte z drużyną może komuś sporo dać, pomóc.

- Dokładnie. W innych dyscyplinach te szanse zawodnikom raczej się dodaje, niż je odbiera. Według mnie można było zostawić drużynówkę i dołożyć duety. Wydaje mi się, że tak byłoby lepiej dla dyscypliny, ale tam w grę wchodzą pewnie różne interesy, nie tylko nas, skoczków.

Patrzysz na to i myślisz: fajnie byłoby, gdybyśmy mieli większy wpływ, mogli się wypowiedzieć?

- Rzadko w takich sytuacjach zawodnicy mają coś do powiedzenia. Fajnie, że w sytuacji z wprowadzeniem ski-stopperów udało się zebrać podpisy na specjalnym liście i przekonać działaczy do tego, żeby to urządzenie nie było obowiązkowe, ale zazwyczaj trudno o takie reakcje w świecie naszej, czy także innych dyscyplin. Tutaj FIS chciał jednak wprowadzić coś kompletnie nieprzetestowanego i dobrze, że udało się to przerwać.

Trzeba byłoby się zastanowić, czy zawodnicy częściej mogą mieć wpływ na podejmowanie pewnych decyzji. Spotkania z FIS-em czasem mieliśmy, byliśmy zbierani np. na początek sezonu i pojawiała się jakaś dyskusja. Ktoś mógł jednak przedstawić im swoją perspektywę, pomysły na zmiany, a potem one i tak w ogóle nie były brane pod uwagę. Fajnie, gdyby zawodnicy mieli jakieś prawo głosu w podobnych sytuacjach, ale pojawia się problem, że każdy ma swój interes i pewnie trudno byłoby to pogodzić. A zdania poszczególnych krajów w różnych sytuacjach lubią się bardzo różnić.

Mówisz o tym, że ambicje cały czas masz na poziomie regularnego startowania w Pucharze Świata i to nie w roli zawodnika domykającego skład kadry. Takie nastawienie pomaga przejść przez te najtrudniejsze momenty, gdy nie idzie?

- Na pewno myślenie o tym, co chcę osiągnąć, a nie skupianie się tylko na tym, gdzie jestem teraz, pomaga mi w treningach. Mam w sobie sporo wiary, że to, co robię, w końcu przyniesie efekty.