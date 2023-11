Miał być nową gwiazdą skoków narciarskich. Teraz wyznaje: Zderzyłem się ze ścianą

Przełomowy w karierze Constantina Schmida był sezon 2019/2020. Ówczesny 20-latek zgromadził wówczas 530 punktów w walce o Kryształową Kulę, co na koniec dało mu 16. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wówczas podobnym wynikiem mogli pochwalić się m.in. Anze Lanisek czy Timi Zajc. Do czołowej trzydziestki nie zdołał się załapać raptem czterokrotnie. Po raz pierwszy stanął na podium konkursu Pucharu Świata. Stało się to w Rasnowie.

Sezon, który miał być tylko początkiem bogatej kariery młodego skoczka, okazał się jego dotychczas najlepszym, gdyż Niemiec notuje w ostatnich latach spory regres dyspozycji. W minionym sezonie udało mu się zdobyć 280 punktów. W Pucharze Świata dało mu to 23. miejsce, mimo że wystąpił we wszystkich 32. konkursach indywidualnych. Raptem dwukrotnie znalazł się w czołowej dziesiątce.

- Dostałem się do Pucharu Świata w wieku 17 lat i zawsze było tylko pod górkę. Jednak przez ostatnie dwa lata mój rozwój uległ stagnacji. Czułem, że zderzyłem się ze ścianą. Nie byłem pewien, jak dotarłem do tego punktu. Poczułem, że sam wplątałem się w tę sytuację. Ale nie mogłem tak po prostu tego zostawić i tego lata aktywnie podjąłem działania przeciwko tej sytuacji. Pomoże mi to nie tylko w rozwoju sportowym, ale będzie także dobrą podstawą do życia poza sportem - wyjaśnia Niemiec w rozmowie z Chiemgau24.de, cytowany przez portal skijumping.pl.

Constantin Schmid przyznał, że postanowił bardziej skupić się na sobie. Zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, gdzie widzi sporą poprawę. - Czasami traciłem radość ze skoków narciarskich, ale to już przeszłość. Musiałem zdać sobie sprawę, że naprawdę podoba mi się ten sport i że praca wiąże się nie tylko z presją. Dzięki ukierunkowanej pracy w obszarze mentalnym czuję się teraz lepiej ułożony i rozumiem, jak lepiej radzić sobie z niepowodzeniami. Zdałem sobie też sprawę, że potrzebuję wsparcia na poziomie psychologicznym. To mi bardzo pomogło. Udało mi się uporządkować myśli i teraz jestem znacznie silniejszy, jeśli chodzi o aspekt mentalny - wyjaśnia 23-latek, który swoje kolejne urodziny będzie obchodził pod koniec listopada.

Constantin Schmid w swoim dorobku ma brązowy medal igrzysk olimpijskich w drużynie z Pekinu, a także srebrny medal mistrzostw świata w lotach z Planicy. Był bardzo utalentowanym juniorem. W zawodach indywidualnych dwukrotnie udało mu się stanąć na podium. W 2018 r. Kandersteg zajął drugie miejsce, a rok wcześniej w Park City był trzeci.