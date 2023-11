Thurnbichler odsunął go od pierwszej kadry. Polski skoczek wreszcie zabrał głos

Kacper Juroszek podczas letnich mistrzostw Polski zajął siódme miejsce, tracąc jedynie 3,6 punktu do podium. Po zawodach w Szczyrku Thomas Thurnbichler chwalił zawodnika i mówił o jego stabilnej formie. Po tym wydawało się, że 22-latek może liczyć na stałe miejsce w pierwsze kadrze skoczków, ale wątpliwości szybko rozwiał trener kadry. W oficjalnym oświadczeniu PZN-u powiedział o przesunięciu Juroszka do kadry B.

Kacper Juroszek komentuje zepchnięcie do kadry B skoczków. "Ktoś musiał"

- Zdecydowaliśmy się przenieść Kacpra Juroszka do drugiej grupy treningowej. Chcemy dać mu nieco więcej spokoju i zapewnić mniej stresujące warunki przygotowań na ostatniej prostej przed zimą, co może ułatwić mu ustabilizowanie formy na skoczni, a także wykrzesanie pełni potencjału - czytaliśmy w oficjalnym oświadczeniu Polskiego Związku Narciarskiego.

Teraz zawodnika czekają treningi z kadrą B i rozpoczęcie sezonu w Pucharze Kontynentalnym. Wszystko wskazuje jednak, że 22-latek również uważa decyzję szkoleniowca za słuszną i w pełni zrozumiałą.

- Można było się tego spodziewać. W kadrze A trenowało sześć osób, ale kwota startowa na Puchar Świata wynosi pięciu zawodników. Siłą rzeczy ktoś musiał odpaść. Padło na mnie. Nie jest to krok do tyłu. Będę miał spokojniejszą głowę w trakcie przygotowań. Na większym luzie wejdę w starty - przyznał Juroszek w rozmowie z TVP Sport.

Skoczek przekazał również, że rozmowa z Thurnbichlerem przebiegła w dobrej atmosferze i trener obiecał mu powrót do Pucharu Świata po wykazaniu się dobrą formą.

- Jeśli będę dobrze skakał, to wrócę do Pucharu Świata. Rozmawiałem o decyzji z trenerem Thomasem Thurnbichlerem. Uargumentował ją. Zgodziłem się. Zaakceptowałem decyzję. Nie było między nami złych emocji. Miło, że powiedział, dlaczego tak się dzieje - przekazał.

Podczas przygotowań z kadrą B Juroszek odbył już obóz w Zakopanem pod okiem trenera Davida Jiroutka. Na koniec zawodnik przyznał, że dzięki trenowaniu z pierwszą reprezentacją zyskał niezwykle dużo i wykorzysta to już podczas sezonu.

- Nadal jesteśmy jednym teamem. Mogłem podpatrzeć profesjonalne zachowania u liderów reprezentacji. Dla młodego skoczka to świetna sprawa. Wskoczyłem na dobre tory. Zmieniłem podejście do treningów i regeneracji po ćwiczeniach. To jedna z najważniejszych kwestii - podsumował Juroszek.