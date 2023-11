Małysz wrócił do wydarzeń sprzed 12 lat. Bardzo osobiste wyznanie. "Było ciężko"

W przeszłości Adam Małysz uznawany był za najlepszego polskiego skoczka narciarskiego. 45-latek zdobywał medal za medalem. Polacy dzięki niemu pokochali skoki i w kraju zapanowała "Małyszomania", czyli fenomen polegający na masowym zainteresowaniu tej dyscypliny. Jego kariera w tym sporcie zimowym dobiegła końca po sezonie 2010/2011.

Adam Małysz szczerze o zakończeniu kariery skoczka. "Było ciężko"

Ostatnio były skoczek w krótkim filmie zamieszczonym na Instagramie postanowił wrócić pamięcią do momentu odwieszenia nart na kołku. Sportowiec zdradził, żeby było to dla niego trudne przeżycie. - Kończąc karierę skoczka zastanawiałem się nad tym, co to będzie? Czy się odnajdę? Co robić, żeby cały czas być w sporcie, może nie wyczynowym, ale robić coś, co zawsze lubię. I stąd przyszły rajdy - przyznał Małysz na Instagramie, ujawniając, że zawsze chciał pozostać w pracy w sporcie.

Wybitny sportowiec pierwszy skok narciarski oddał w wieku sześciu lat. Natomiast w 1995 roku zanotował swój debiut w zawodach Pucharu Świata w Innsbrucku. Obecnie spełnia się w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego oraz kierowcy rajdowego. 45-latek ujawnił, że rajdy pomogły mu zapomnieć o sporcie, który uprawiał przez 29 lat.

- Bardzo mi to pomogło, żeby nie myśleć już o skokach. Ale też jakby się trochę zresetować, żeby złapać trochę dystansu do tego, co robiłem przez 29 lat. I to spowodowało, że od razu po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego przeszedłem do rajdów. Nie było łatwo, było ciężko, ale to że jestem z krwi i kości sportowcem, bardzo mi to pomagało. Wiara w to, że dam radę, samozaparcie, siła, zaangażowanie, spowodowały że w ciężkich sytuacjach, które mieliśmy na Dakarze, stawałem się coraz mocniejszy - zakończył "Orzeł z Wisły".

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. "Cenna odpowiedź", "Panie Adamie, nawet Pan nie wie, jakim przeżyciem dla wiernych kibiców było zakończenie przez Pana kariery. Płakałam chyba z tydzień", "Jesteś naszym idolem" - czytamy pod postem.