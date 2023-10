Oficjalnie: Nowy kraj zadebiutuje w Pucharze Świata w skokach narciarskich

Sophie Sorschag to zaledwie 24-letnia skoczkini narciarska, która mimo wieku ma już na koncie spore osiągnięcia, a m.in. złoty medal drużynowych mistrzostw świata 2021 w Oberstdorfie. Pod koniec ubiegłego roku sensacyjnie zrezygnowała z występów pod flagą Austrii. - Drzwi do austriackiej kadry zostały zamknięte. Pod koniec kwietnia zostałam wykluczona ze struktur narodowych, a nikt mi nie raczył nawet o tym zakomunikować - powiedziała w rozmowie dla "Kronen Zeitung".

Kosowo zadebiutuje w Pucharze Świata w skokach narciarskich. "To było długie dziesięć miesięcy"

Nieco ponad pół roku temu oficjalnie poinformowano, że Sorschag odebrała paszport państwa kosowskiego i właśnie ten kraj będzie reprezentować w kolejnych zawodach. - To dla mnie wielki zaszczyt. Dziękuję wszystkim, którzy dali mi tę szansę. Musimy teraz wspólnie pracować nad naszą przyszłością - przekazała.

I choć pierwotnie na zawodniczkę została nałożona karencja, która wykluczała ją z udziału w zawodach międzynarodowych, to Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zdecydowała się znieść sankcję i pozwolić jej na start w najbliższym sezonie. Wpływ na to postanowienie mogły mieć działania kosowskiej federacji, która była mocno zaangażowana w tę sprawę.

- To było długie dziesięć miesięcy oczekiwania. Wszystko, co mogliśmy ze swojej strony zrobić to po prostu dostosować się do regulaminu FIS i złożyć całą wymaganą dokumentację. Na koniec mogę tylko podziękować Międzynarodowej Federacji Narciarskiej - powiedział trener zawodniczki Jure Radelj dla Skijumping.pl.

- Naszym celem jest od razu powrót do Pucharu Świata, choć po tak długiej przerwie złapanie konkursowego rytmu może nie być najłatwiejsze. Sophie ma zostać też kimś w rodzaju popularyzatorki skoków narciarskich i stać się zachętą dla młodzieży. W planach mamy budowę skoczni dla młodych sportowców. Mamy jasne cele, które będziemy realizować krok po kroku, aby wprowadzić w tym regionie ten ekscytujący sport - podsumował.

Po ogłoszeniu rozstania z austriacką federacją skoczkini prowadziła rozmowy zarówno z Estonią, Bułgarią, jak i Szwecją, ale ostatecznie dołączyła do federacji Kosowa, zostając pierwszą reprezentantką w historii tego kraju. Tym samym od sezonu 2023/24 do rywalizacji na skoczni dołączy kolejne państwo. - Chciałam po prostu skakać na nartach dla narodu, który doceni moją pracę i w którym jestem bardzo mile widziana - stwierdziła.