Kubacki odpalił petardę! Odleciał i ma złoty medal

W sobotni wieczór na skoczni Skalite (HS104) w Szczyrku odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski pań i panów. W obu konkursu wzięli udział także skoczkinie i skoczkowie ze Słowacji i Ukrainy. W przypadku kobiet tytułu sprzed roku broniła Nicole'a Konderla, a mężczyzn Dawid Kubacki. W konkursie kobiet wystartowało tylko 15 skoczkiń i najlepsza z nich okazała się Słowaczka Tamara Mesikova. Podium uzupełniły jej rodaczka Kira Kapustikova oraz Anna Twardosz. Broniąca tytułu Konderla zakończyła konkurs na czwartym miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzejczyk: Chodziłam z chłopakami na randki po walkach i mówiłam: "Przepraszam, bo wiem, że ludzie na ciebie dziwnie patrzą"

Dawid Kubacki z siódmym tytułem letniego mistrza Polski

Ważną wiadomością w konkursie panów był powrót do skakania Kamila Stocha, który opuścił większość konkursów Letniego Grand Prix z powodu problemów zdrowotnych. Nim jednak przejdziemy do występu trzykrotnego mistrza olimpijskiego i Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyła, to skupmy się na zaskoczeniach pierwszej serii. Takim była bez wątpienia próba Kacpra Juroszka, który po pierwszej serii był na trzecim miejscu po skoku na odległości 100 m (143,3 pkt). Z dobrej strony zaprezentował się też Maciej Kot, który był piąty - 98 m, 143,1 pkt.

Co zaś się tyczy trzech legend polskich skoków, to jako pierwszy startował Stoch, po którym w ogóle nie widać było przerwy od skakania. 101 metrów, 143,2 pkt oraz czwarte miejsce po pierwszej serii. Pierwsze dwa należały do Piotra Żyły (103 m, 149,1 pkt) oraz Dawida Kubackiego (102,5 m, 147,6 pkt). Można więc było zakładać, że kwestia mistrzostwa rozstrzygnie się między najbardziej doświadczonymi i utytułowanymi skoczkami.

W drugiej serii w ostatniej dziesiątce zaczęło się poważne skakanie. Odkąd na belce usiadł Aleksander Zniszczoł to były tylko skoki wynoszące 100 albo i więcej metrów. Decydowały więc tylko różnice z pierwszej serii oraz bonusy za wiatr. To sprawiło, że na podium wskoczył Kamil Stoch (100,5 m w drugim skoku), a Kacper Juroszek (100 m w drugim skoku) spadł na siódme miejsce. Wtedy prawdziwą petardę odpalił Kubacki, który skoczył aż 106,5 m! Na to nie odpowiedział Piotr Żyła, który musiał się zadowolić drugim miejscu po skoku na 100,5 m. Tym samym Dawid Kubacki siódmy raz w karierze został letnim mistrzem Polski.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wyniki Letnich Mistrzostw Polski skoczków:

Dawid Kubacki 297,6 pkt, Piotr Żyła 287,7 pkt, Kamil Stoch 280,8 pkt, Maciej Kot 280,7 pkt, Paweł Wąsek 279,4 pkt, Aleksander Zniszczoł 278,2 pkt, Kacper Juroszek 277,2 pkt, Jakub Wolny 256,8 pkt, Klemens Murańska 252,2 pkt, Tomasz Pilch 243,8 pkt.

W niedzielę o godzinie 11:00 rozpocznie się konkurs drużynowy panów.