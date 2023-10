Niepokojące słowa Kamila Stocha. Po chorobie ma poważny problem

Kamil Stoch ma za sobą bardzo niepokojący okres. W sezonie letnim trzykrotny mistrz olimpijski spisywał się bardzo słabo. Na igrzyskach europejskich dwukrotnie zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce. Jedyne starty w Letnim Grand Prix zanotował w Szczyrku, gdzie był 20. i 8. Jakby tego było mało z zawodów w Hinzenbach i Klingenthal wykluczyła go choroba. Na nieco ponad miesiąc przed inauguracją Pucharu Świata forma naszego skoczka stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Te słowa zmartwią kibiców Kamila Stocha. "Ostatnie skoki były kiepskie"

Dobra wiadomość jest taka, że Stoch po dwóch tygodniach przerwy pokonał infekcję dróg oddechowych i powoli wraca do treningów. Sam jednak nie jest w stanie powiedzieć, na co go teraz stać. - Jestem w takim położeniu, że nie skakałem od ponad dwóch tygodni i tak naprawdę nie wiem, na jakim poziomie jestem. Te ostatnie skoki przed tą chorobą, przerwą od skakania moim zdaniem były kiepskie. Tam było dużo takich błędów technicznych, były takie pasywne, bez dobrej energii. Nie mogę też powiedzieć, że one były jakieś bardzo złe, że to były fatalne skoki, ale już znacie mnie i w mojej opinii one były bardzo dalekie od tego, co bym chciał - przyznał w rozmowie z Eurosportem.

Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rusza 25 listopada w fińskie Ruce, Stoch wierzy, że zdąży się do tego czasu odpowiednio przygotować. - Dzięki temu, że teraz nie skakałem, siedziałem w domu, miałem czas na przemyślenia, refleksje i mam nadzieję, że dzięki temu z nową, świeżą energią i głodem skakania wrócę z nowym planem. Mam nadzieję, że to półtora miesiąca pozwoli mi zbudować i pewność siebie, i takie przekonanie, że te skoki są na tyle dobre, że mogę pojechać na zawody z uśmiechem na twarzy - powiedział.

Stoch widzi nadzieję. Choroba wręcz mogła pomóc. "Organizm po prostu odpocznie"

Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli ma również nadzieję, że paradoksalnie przerwa w treningach wyjdzie mu na dobre. - Przetrenowałem ostatnie 20 lat solidnie, nie obijałem się na treningach i tak naprawdę takie dwa tygodnie mogą wręcz pomóc, a nie zaszkodzić. Organizm po prostu odpocznie od treningów, od takiego reżimu od monotonii, a głowa odpocznie od myślenia, koncentracji, ambicji... - podsumował.

Zanim rozpocznie się sezon zimowy, Stoch będzie miał szansę sprawdzić się w letnich mistrzostwach Polski, które odbędą się w ten weekend w Szczyrku. Na sobotę 21 października zaplanowany jest konkurs indywidualny (godz. 20:45), a na niedzielę (22 października) - drużynowy (godz. 11.00).