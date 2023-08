Zografski przeskoczył skocznię. Pobił 12-letni rekord. Polak ojcem sukcesu [WIDEO]

Drugi weekend Letniego Grand Prix w skokach narciarskich należy do Władimira Zografskiego, który króluje w Szczyrku. W piątek wygrał kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, skacząc zdecydowanie najdalej, bo aż 105,5 m. Drugą najlepszą odległością tego dnia była próba Stephana Leyhe - 100,5 m. W sobotę Bułgar znów pokazał klasę, bijąc przy tym rekord obiektu.

REKLAMA

Zobacz wideo "W tej chwili moja technika mocno kuleje". Kamil Stoch po zajęciu 29. miejsca na Wielkiej Krokwi

Władimir Zografski pobił rekord skoczni. Grzegorz Sobczyk jednym z ojców sukcesu Bułgara

W pierwszej serii Zografski nie poradził sobie najlepiej. Skoczył 97,5 m i zajmował dziewiątą lokatę. W drugiej próbie nie popełnił już błędów i oddał niezwykle efektowny skok. Obrał wysoką parabolę lotu, co przy sprzyjającym wietrze pomogło mu osiągnąć dobry rezultat. Ostatecznie wylądował na 106,5 m, po czym klasnął w dłonie w geście triumfu.

Dwóch Polaków na podium. Zografski z rekordem skoczni

Tym samym odebrał rekord skoczni, należący od 12 lat do Macieja Kota. I mimo że najlepszy wynik będzie teraz dzierżył Bułgar, to nadal możemy mówić o polskim akcencie. Bowiem trenerem Zografskiego od poprzedniego sezonu jest Grzegorz Sobczyk. To właśnie on jest ojcem ostatnich sukcesów skoczka. Dodatkowo w poprzednim roku Bułgar przeniósł się do Polski i zamieszkał w Krakowie, skąd pochodzi jego żona.

Ostatecznie Zografski triumfował w sobotnim konkursie w Szczyrku, co było jego drugim zwycięstwem w zawodach Letniego Grand Prix w karierze. Na drugiej lokacie zameldował się Aleksander Zniszczoł, a podium uzupełnił Piotr Żyła. Dzięki temu zwycięstwu Bułgar został samodzielnym liderem klasyfikacji generalnej LGP. Obecnie ma 82 punkty przewagi nad drugim Gregorem Deschwandenem i 144 nad trzecim Zniszczołem.

Trzy konkursy i trzy podia Zografskiego

Zografski to mistrz świata juniorów z 2011 roku oraz złoty medalista uniwersjady z 2015 roku. W tym sezonie prezentuje znakomitą formę i nie schodzi z podium. W pierwszym konkursie rozgrywanym na skoczni w Courchevel zajął drugą lokatę. Z kolei dzień później triumfował.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Największa katastrofa w historii Słowenii. "Nie mamy szansy wejść do domu"

Drugie zawody indywidualne w Szczyrku odbędą się w niedzielę 6 sierpnia o godzinie 13:00. Wcześniej, bo 11:30 rozpoczną się kwalifikacje.