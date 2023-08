Letnia Grand Prix w Szczyrku. Polki nadal daleko poza elitą w skokach narciarskich

W konkursie brało udział 36 zawodniczek, w tym cztery Polki - Pola Bełtowska, Anna Twardosz, Nicole Konderla i Paulina Cieślar.

Polki rywalizowały w Szczyrku. Elita wciąż poza zasięgiem

Konkurs otworzyła Pola Bełtowska skokiem na odległość 76 metrów. Dało jej to 32. miejsce, do awansu do drugiej serii zabrakło 1,2 pkt. Miała nieco mocniejszy wiatr od rywalek, które znalazły się tuż przed nią, ale nie potrafiła tego wykorzystać. Słabiej za to spisała się Paulina Cieślar, która skoczyła zaledwie 71,5 metra i zajęła przedostatnie miejsce. Gorsza była tylko Rumunka Diana Andra Trambitas, która jako jedyna nie doleciała do 70. metra.

Przyzwoicie poszło w pierwszej serii Annie Twardosz, która skoczyła przy tylnym wietrze 83 metry (punkt konstrukcyjny skoczni w Szczyrku wynosi 95 metrów). Dzięki temu uplasowała się na 23. miejscu. Obiecująco spisała się Nicole Konderla. Uzyskała 88 metrów i to był jej najlepszy skok na skoczni Skalite. Mogłoby być lepiej, gdyby nie spóźniła skoku na progu. Po pierwszej serii zajmowała 15. pozycję.

Najmocniejsze zawodniczki wciąż są o niego lepsze od Polek. Prowadziła Nika Kriznar (98,5 metra) przed Sarą Takanashi (96 metrów). Słowenka i Japonka skakały z dziewiątej belki, o cztery niżej niż pierwsze zawodniczki, dlatego miały już na starcie prawie 20 punktów rekompensaty. Tuż przed nimi powiało mocniej, wiatr przekraczał prędkość 1,5 m/s. Tuż za tymi dwiema zawodniczkami była Kanadyjka Alexandria Loutitt (102 metry z dziesiątej belki).

W drugiej serii Twardosz nieco się poprawiła, skacząc 85 metrów. Przesunęła się w klasyfikacji konkursu o dwie pozycje, na 21. miejsce. Słabszy skok oddała Konderla, całkowicie psując go już przy wyjściu z progu. Leciała mało agresywnie i wylądowała na 80. metrze. Tym samym spadła na 23. lokatę.

W drugiej serii Nika Prevc próbowała zaatakować podium skokiem na odległość 98,5 metra, ale Loutitt szybko rozwiała jej wątpliwości. Co prawda skoczyła pół metra bliżej, ale utrzymała przewagę z pierwszej serii i wygrała ze Słowenką o 4,7 pkt. Popisała się za to Takanashi, która skoczyła 100,5 metra. Ale w finałowej serii wszystkie rywalki zmiażdżyła Kriznar. Oddała najdłuższy skok w konkursie (102 metry, tyle co Loutitt w pierwszej serii) i wygrała z Takanashi o ponad 15 punktów.

Wyniki konkursu Letniego Grand Prix kobiet Szczyrku - czołowa dziesiątka i miejsca Polek:

1. Nika Kriznar (Słowenia) 276,5 pkt.

2. Sara Takanashi (Japonia) 261,4

3. Alexandria Loutitt (Kanada) 258,7

4. Nika Prevc (Słowenia) 254,0

5. Qi Liu (Chiny) 227,4

6. Abigail Straite (Kanada) 225,3

7. Kurumi Ichinone (Japonia) 219,5

8. Yuka Kobayashi (Japonia) 213

9. Haruka Iwasa (Japonia) 210,9

10. Ajda Kosnjek (Słowenia) 202,9

21. Anna Twardosz

23. Nicole Konderla

32. Pola Bełtowska 62,7

62,7 35. Paulina Cieślar 55,7

Jeszcze dziś konkurs mężczyzn na skoczni w Szczyrku - o 14:00 odbędzie się seria próbna, godzinę później ma ruszyć pierwsza seria konkursowa.