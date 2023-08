Szok. Słynny trener Małysza wystartuje w wyborach do sejmu. Jasna deklaracja

Apoloniusz Tajner zadziwił całą sportową Polsk. Kojarzony z wielkimi sukcesami Adama Małysza były trener polskich skoczków narciarskich wystąpił na jednej scenie z liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Jego obecność na spotkaniu w Ustroniu wcale nie była przypadkowa.

Apoloniusz Tajner na wiecu Donalda Tuska. Będzie kandydował. "Bardzo mnie boli to..."

Podczas przemówienia przewodniczący PO Donald Tusk ogłosił, że jego formacja idzie do kolejnych wyborów parlamentarnych jako Koalicja Obywatelska wspólnie z Nowoczesną, Partią Zielonych i Inicjatywą Polsk. W końcu wyjaśnił też, skąd obecność Apoloniusza Tajnera. - Znacie go, to nasz gość specjalny - pan Apoloniusz Tajner i to on ma dziś ten obowiązek i zaszczyt reprezentować także całą rzeszę bezpartyjnych, ludzi z wiarą w zwycięstwo, społeczników, działaczy społecznych, sportowych, którzy także będą na naszych listach. Idziemy szeroką ławą - zapowiedział.

Okazuje się, że Tajner będzie bezpartyjnym kandydatem na listach Platformy w okręgu bielskim. Został nagrodzony gromkimi brawami i sam również zabrał głos. - Moje korzenie są stąd, ze Śląska Cieszyńskiego. To były tereny, na których współpracowałem z wieloma ludźmi w zakresie sportu, w zakresie narciarstwa. Ta ziemia mnie wychowała, ci ludzie - rozpoczął 69-latek. - Tolerancja, zrozumienie wzajemne, uczciwość, szczerość - to mnie wychowywało. Uczciwość, rzetelność - to powodowało, że pojawiły się sukcesy w sporcie, również narciarstwie. (...) Bardzo mnie boli to, że jest taka sytuacja, że takie podziały się wytworzyły. Tego nie powinno być. Jesteśmy polskim narodem. Te barwy biało-czerwone, które mam na rękawku - zawsze się z nimi identyfikowałem - stwierdził.

To nie pierwszy raz, kiedy Apoloniusz Tajner próbuje swoich sił w polityce. W 2004 r. pojawił się na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mandatu europosła jednak nie zdobył. Funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego sprawował w latach 2006 - 2022. W zeszłym roku na stanowisku zastąpił go Adam Ma造sz.