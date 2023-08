Thurnbichler ogłasza. Oto kadra na konkursy LGP w Szczyrku. Jest wyczekiwany powrót

Weekendowe zmagania na skoczni w Courchevel rozpoczęły rywalizacji w tegorocznym Letnim Grand Prix w skokach narciarskich. W konkursach we Francji zabrakło czołowych zawodników świata. Wykorzystali to Gregor Deschwanden i Władimir Zografski, którzy dwukrotnie zajmowali dwie czołowe lokaty, notując po jednym zwycięstwie. Najlepiej z Polaków spisał się Aleksander Zniszczoł, który był ósmy i jedenasty.

Thurnbichler odkrył karty. Oto kadra na zawody Letniego Grand Prix w Szczyrku

Teraz zmagania na igielicie przeniosą się do Szczyrku, gdzie w dniach 4-6 sierpnia odbędzie się rywalizacja na skoczni normalnej. Już wcześniej było wiadomo, że do polskiej kadry dołączą najlepsi zawodnicy w kraju. Mowa oczywiście o Dawidzie Kubacki, Piotrze Żyle i Kamilu Stochu. We wtorek Polski Związek Narciarski potwierdził te informacje, ogłaszając skład na weekendowe zawody. Thomas Thurnbichler postanowił dać szansę dziewięciu zawodnikom.

Kadra mężczyzn na zawody LGP w Szczyrku:

Dawid Kubacki

Piotr Żyła

Kamil Stoch

Aleksander Zniszczoł

Paweł Wąsek

Maciej Kot

Kacper Juroszek

Klemens Murańka

Marcin Wróbel

W tych dniach odbędzie się również rywalizacja kobiet. Kibice będą mogli dopingować czterem skoczkiniom, a konkretnie Nicole Konderli, Annie Twardosz, Paulinie Cieślar i Poli Bełtowskiej.

Dawid Kubacki już nie może się doczekać pierwszych zawodów od wywalczenia złotego medalu igrzysk europejskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Zapowiada, że zamierza włączyć się do walki o zwycięstwo. - Zrobimy wszystko, co się da, aby dostarczyć emocji sportowych na najwyższym poziomie i po weekendzie w Szczyrku będziemy zadowoleni - zapewnił w rozmowie z Polsatem Sport.

