Kubacki wraca do skakania. Jego słowa chwytają za serce. "Czuję wielką ulgę"

W dniach 4-6 sierpnia w Szczyrku odbędą się zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Będzie to drugi etap tegorocznej rywalizacji na igielicie, po zakończonych w niedziele zmaganiach na skoczni w Courchevel. Do Francji nie polecieli najlepsi polscy skoczkowie na czele z Dawidem Kubackim. Pod ich nieobecność najmocniejszym punktem naszej ekipy był Aleksander Zniszczoł, który zajął 8. i 11. miejsce.

Szczere wyznanie Kubackiego. "Wróciłem do swojego normalnego trybu życia"

Asy Thomasa Thurnbichlera zasilą kadrę podczas rywalizacji w Szczyrku. Kubacki w rozmowie z Polsatem Sport przyznał, że już nie może doczekać się pierwszych startów w cyklu LGP. Zaznaczył przy okazji, że powrót do normalnego cyklu treningowego po rodzinnym dramacie i chorobie żony Marty ma dla niego ogromne znaczenie.

- Jeszcze nie tak dawno temu nic nie było pewne i człowiek się zastanawiał, choć nie wiedział, czy ma podstawy, by zastanawiać się nad wieloma rzeczami. Cieszę się, że wszystko się w miarę wyprostowało. Wróciłem do swojego normalnego trybu życia, treningów pod pełnymi obciążeniami, na normalne tory wróciliśmy także jako rodzina i się tym cieszymy. Ja naprawdę czuję wielką ulgę, spadł mi olbrzymi kamień z serca, że mogę kontynuować uprawianie skoków - przyznał.

Kubacki zapowiada walkę w Szczyrku. "Zrobimy wszystko, co się da"

33-latek niedawno zdobył złoty medal igrzysk europejskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Jak podkreśla, sukces ten nie musi mieć przełożenia na resztę sezonu letniego. - Każde zawody są inne, trzeba na nich walczyć od nowa. Nic nie jest porozdawane, ale z tego, co w Szczyrku widzieliśmy, skocznia jest przygotowana, jest sporo miejsca dla kibiców i mam nadzieję, że oni dopiszą, dzięki czemu na skoczni będzie wspaniała atmosfera. A my ze swej strony zrobimy wszystko, co się da, aby dostarczyć emocji sportowych na najwyższym poziomie i po weekendzie w Szczyrku będziemy zadowoleni - stwierdził zawodnik.

Kubacki już niejednokrotnie udowadniał, że znakomicie czuje się na igielicie. Czterokrotnie triumfował w całym cyklu Letniego Grand Prix i wygrał łącznie 14 konkursów. To daje mu miano najlepszego Polaka w historii występów w sezonie letnim. 33-latek nieznacznie wyprzedza Adama Małysza (13 zwycięstw) i Kamila Stocha (12 zwycięstw).