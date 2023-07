Znani dziennikarze dołączyli sztabu reprezentacji Polski

Polscy skoczkowie skończyli niedawno rywalizację w igrzyskach europejskich, na których Dawid Kubacki wywalczył złoty medal. Teraz reprezentacja pod okiem Thomasa Thurnbichlera przygotowuje się do rywalizacji w Letnim Grand Prix na zgrupowaniu w niemieckim Oberhofie. Polski Związek Narciarski poinformował, że doszło do zmian w jej sztabie.

Zmiany w kadrze skoczków. Dziennikarze nowymi członkami sztabu

Polski Związek Narciarski w mediach społecznościowych poinformował o zgrupowaniu i zamieścił zdjęcie, na którym widzimy m.in. Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Kamila Stocha oraz trenera Thurnbichlera i jego współpracowników. Widać, że wszyscy są w dobrych nastrojach i są gotowi do pracy przed sezonem letnim.

Tak Horngacher zareagował na Żyłę w MMA. Zgadza się z Małyszem

Poza zdjęciem i informacją o treningach w Oberhofie w poście znalazła się jeszcze inna, ważna informacja. Dowiadujemy się, że dwóch znanych dziennikarzy dołączyło do sztabu kadry. "W Niemczech do grupy Thomasa Thurnbichlera dołączyli Tadeusz Mieczyński i Dominik Formela, którzy od tego lata będą zajmować się obsługą medialną reprezentacji polskich skoczków" - czytamy.

Koszmar znanego skoczka. Diagnoza jak wyrok

Mieczyński i Formela to współtwórcy znanego portalu o skokach narciarskich Skijumping.pl. Obaj przez wiele lat relacjonowali wydarzenia z niemal każdego konkursu Pucharu Świata, a ich wywiady ze skoczkami oglądały tysiące kibiców. Teraz będą pracować z reprezentacją Polski, będąc jej członkami.

Letnie Grand Prix ruszy jeszcze w lipcu. Skoczkowie zawitają również do Polski

Reprezentacja Polski ma dwa tygodnie na przygotowanie się do nadchodzącego Letniego Grand Prix. Pierwszy konkursy zaplanowano 29 lipca we francuskim Courchevel, ponieważ odwołano zawody z Hinterzarten. Zaraz po Francji, skoczkowie zawitają do Polski. Na 5 i 6 sierpnia zaplanowano starty na skoczni K95 w Szczyrku.

W zeszłym sezonie Letniego Grand Prix triumfował Dawid Kubacki, który w klasyfikacji generalnej wyprzedził Manuela Fettnera, Kamila Stoch i Pawła Wąska. Na 10. lokacie zakończył Jakub Wolny, 17. był Piotr Żyła, a 21. Kacper Juroszek.