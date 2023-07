"Rewolucyjny" pomysł na Wielkiej Krokwi zostanie zrealizowany. Znamy szczegóły

Test, który ma odbyć się w sierpniu, nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale data nie powinna się już zmienić. - To kwestia dogrania szczegółów umowy, jeszcze nie została podpisana. Ale wszystko się zgadza: testy się odbędą - słyszymy.

Poprzednio, w marcu, informowano, że prototyp tunelu ma powstać do końca 2023 roku i wtedy możliwe byłoby sprawdzenie go w warunkach treningu skoczków. Okazuje się, że wszystko uda się nieco wcześniej. Nie jest jeszcze jasne, kto wystąpi w roli "królika doświadczalnego" i będzie oddawał skoki na częściowo zadaszonej Wielkiej Krokwi w zupełnie nowym wydaniu.

Tunel na Wielkiej Krokwi zostanie przetestowany już w sierpniu. Budzi wątpliwości

Pierwsze informacje o tunelu osłonowym na Wielkiej Krokwi pojawiły się cztery lata temu, w styczniu i okolicach zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Za to dwa lata temu u pomysłodawców tego rozwiązania, pracowni architektonicznej Archigeum, pojawiły się nowe wizualizacje tego, jak ma wyglądać.

Zapowiadano, że to rewolucyjna zmiana, która ma pomóc skokom częściowo uniezależnić się od trudnych warunków atmosferycznych w trakcie zawodów. Zresztą, firma nie chce poprzestać tylko na takim tunelu. - Kolejnym krokiem, jaki inicjujemy w oparciu o tunel jest zaprojektowanie skoczni narciarskiej nowej generacji, którą będziemy konsultować z FIS - zapowiadał w 2021 roku autor pomysłu, Przemysław Gawęda.

Tunel pomógłby ochronić tory najazdowe przed sporymi opadami deszczu i śniegu, a tym samym gromadzeniem się w nich wody. To spora zaleta, dzięki której pomysłem zainteresowała się Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS), a twórcy zbierali pochwały choćby od norweskich zawodników, czy dziennikarzy. Ma jednak także sporo wad.

Przede wszystkim realizacja pomysłu jest bardzo kosztowna - według danych z 2019 roku to co najmniej czterech milionów złotych. Ale w obecnych okolicznościach kryzysu na świecie i szalejącej inflacji pewnie można mówić o jeszcze większej kwocie. - Obliczyłem, że za takie pieniądze można opłacać dmuchaczy przez ponad 100 lat i to na każdy trening - mówił Sport.pl cztery lata temu sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, Jan Winkiel. Wtedy głos federacji był jasny: to niepotrzebne, trudne w realizacji i za drogie rozwiązanie. Teraz znaleźli się już działacze, którzy pomysł wsparli. A wątpliwości pojawiają się nie tylko przy finansach.

Bo co z reakcją zawodnika, który przy wyjściu z progu zupełnie zmieni otoczenie: z komfortowego najazdu w tunelu na podmuchy wiatru i możliwe opady już podczas lotu, w powietrzu? - Ten tunel miałby sens, gdyby nie kończył się wraz z końcem rozbiegu, ale trzeba by go pociągnąć kilkadziesiąt metrów dalej, żeby go przedłużyć na bulę. Tutaj dochodzimy już do tematu skoków w hali. Być może to jest jakaś przyszłość, ale skoki stracą wówczas na emocjach. Zamknięcie samego rozbiegu nie ma najmniejszego sensu - mówił Sport.pl przy pierwszych informacjach o innowacji Jakub Kot. Według autorów projektu jest on jednak w pełni bezpieczny, co miało się potwierdzić przy konsultacjach ze specjalistami. W rzeczywistości najlepiej byłoby jednak przetestować rozwiązanie w trudnych, zimowych warunkach. Testy w sierpniu mogą nie dać odpowiedzi na wszystkie pojawiające się w jego sprawie pytania. To jednak jeszcze trudniejsze w realizacji.

FIS obserwuje sprawę tunelu w Zakopanem

Co z FIS-em? W 2019 roku działacze światowej federacji byli pomysłem bardzo zainteresowani. W materiale TVP Sport podano, że jego pomysłodawcy pojawili się na kongresie FIS, a ówczesny dyrektor Pucharu Świata, Walter Hofer, choć pytał o konkrety i wyjaśnienia, także zaangażował się w dyskusję o możliwości wprowadzenia tej zmiany.

- FIS zgodził się na taki test i jest zaangażowany w to, co będzie się odbywało na Wielkiej Krokwi. Działacze czekają na obserwacje i wyniki takiego sprawdzianu w rzeczywistości - słyszymy.

W sierpniu na skoczni nie ma zaplanowanych międzynarodowych zawodów. Kończące się igrzyska europejskie są jedyną letnią imprezą tego typu zaplanowaną w Zakopanem. Zawody Letniego Grand Prix odbędą się bowiem na kompleksie Skalite w Szczyrku w dniach 4-6 sierpnia. Wielka Krokiew stanowi jednak ważne centrum treningowe: zarówno dla polskiej kadry, jak i wielu zagranicznych, które organizują tu zgrupowania. - O to bym się nie martwił, terminarz wynajmu obiektów mamy bardzo napięty i nie narzekamy - uspokaja jednak dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem, Sebastian Danikiewicz.