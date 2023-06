Nicole Konderla odpaliła! Przez chwilę była rekordzistką

Kiedy Harald Rodlauer w maju został ogłoszony nowym trenerem polskiej kadry w skokach narciarskich kobiet, Jakub Balcerski ze Sport.pl porównywał go do Pepa Guardioli. Rzeczywiście, Austriak to jeden z najlepszych fachowców na świecie, jeśli chodzi o żeńskie skoki. Nie ma jednak zbyt łatwego zadania - Polki w ostatnich latach były w kryzysie i przed nimi sporo pracy, aby naszą kadrę wnieść na wyższy poziom.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz o pojedynku Żyły z Peszko: Chciałbym zobaczyć taką walkę!

Nicole Konderla przez moment była rekordzistką Wielkiej Krokwi! Co za skok

Mimo że Rodlauer pracuje w Polsce dopiero miesiąc, to już widać pierwsze efekty pracy szkoleniowca, co podkreślają zresztą same zawodniczki. Potwierdziły to też pierwsze starty pod okiem 56-letniego trenera podczas III Igrzysk Europejskich. Na Średniej Krokwi Polki skakały bardzo przyzwoicie, widać było także zmiany w technice skoków.

Wiemy, ile Żyła zarobi za walkę z Peszko. To nie mieści się w głowie

W piątek zmagania przeniosły się na skocznię dużą i tam też o naszych zawodniczkach zrobiło się głośno. Głównie za sprawą Nicole Konderli, która w pierwszej próbie na Wielkiej Krokwi ustanowiła rekord skoczni! 21-latka skoczyła 120 metrów i przez kilka minut była nieoficjalną letnią rekordzistką skoczni wśród pań!

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Rezultat Konderli został poprawiony w treningu przez osiem zawodniczek. Najdłuższym skokiem popisała się Nika Kriżnar, która wylądowała na 135. metrze. W konkursie, który rozpoczął się o 17:30, skoczyła jeszcze dalej. Słowenka poleciała aż 137,5 metra i ustanowiła nowy rekord!

Tajner usłyszał o walce Żyły. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Nicole Konderla oprócz skoku w treningu na 120 metrów, jeszcze dwukrotnie lądowała za setnym metrem. W drugim treningu uzyskała 117,5, a w pierwszym skoku konkursowym 107,5 metra.