Igrzyska europejskie. Świetny Żyła to za mało. Medal był poza zasięgiem

Rywalizację na Średniej Krokwi w ramach igrzysk europejskich zakończył konkursów mikstów. Trener Thomas Thurnbichler do boju posłał najmocniejszych w porannym konkursie indywidualnym polskich skoczków - Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego. Harald Rodlauer wystawił zaś Annę Twardosz i Nicole Konderlę.

Polska piątą drużyną w konkursie mikstów na igrzyskach europejskich. Znakomite skoki Żyły

Jako pierwsza w naszej ekipie zaprezentowała się Anna Twardosz. Skoczyła 87,5 m, co po pierwszej grupie zawodniczek dawało na piątą pozycję. Na prowadzeniu była Słowenia po kapitalnej próbie Niki Prevc na 99,5 m, ale tylko o 0,8 punktu wyprzedzała Austrię. Z dobrej strony pokazał się również Dawid Kubacki. 101,5 m dało nam komfortową ponad trzydziestopunktową przewagę nad szóstą Szwajcarią, ale nie poprawiło naszej pozycji. W czubie klasyfikacji doszło do roszady. Austria wyprzedziła Słowenię po tym, jak Jan Hoerl wygrał bezpośrednią rywalizację z Timim Zajcem.

Niewiele zmieniło się po trzeciej grupie. Nicole Konderla uzyskała 90 m i również utrzymała nas na piątym miejscu. Najlepiej w naszej ekipie pokazał się Piotr Żyła. Na zakończenie pierwszej serii popisał się lotem na 105,5 m, co przy upadku Philippa Raimunda zbliżyło nas do czwartych Niemców na zaledwie dwa punkty. Na półmetku prowadzili Austriacy z ponad trzydziestopunktową przewagą nad Norwegią, która po trzeciej grupie nieznacznie wyprzedziła Słowenię.

Po przerwie Polacy niestety nie poszli za ciosem. Twardosz powtórzyła skok na 87,5 m i Niemcy po próbie Anny Rupprecht powiększyli przewagę do 20,5 punktu. Po raz kolejny doskonale spisała się Nika Prevc. 101 m to najdłuższa odległość wśród kobiet. Jej skok pozwolił Słowenii wrócić na drugie miejsce. Liderem pozostała Austria po skoku Marity Kramer na 96,5 m.

Kolejne dwie próby biało-czerwonych były znacznie słabsze niż w pierwszej serii. Kubacki lądował na 96,5 m, a Nicole Konderla popełniła duży błąd po wyjściu z progu i lądowała zaledwie na 77,5 m. Tym samym nieoczekiwanie o 0,6 punktu spadliśmy za Szwajcarię. Tymczasem niedoścignieni byli Austriacy i Słoweńcy. Jan Hoerl huknął aż 106 m, co było najdłuższą odległością wśród panów, a Nika Kriznar poleciła na 101 m, czyli najdalej wśród pań. Przed ostatnią grupą Austria prowadziła z przewagą 37,4 punktu nad Słowenią i ponad 48-punktową nad trzecią Norwegią.

Zmagania w naszej drużynie kończył Piotr Żyła, który miał za zadanie pokonać Gregora Deschwandena. Polak skoczył 102 m, a Szwajcar metr bliżej. Ostatecznie to Polska wyszła z tego pojedynku zwycięsko i o półtora punktu zapewniła sobie piątą lokatę. Niemcy mimo krótkiego skoku Raimunda wyprzedzili nas o 51,1 punktu. Realna walka rozegrała się jeszcze między Norwegią a Słowenią. Choć Marius Lindvik nie doleciał do punktu K (94,5), to jego skok wystarczył, by rzutem na taśmę dać Norwegom srebro. Lanisek skoczył tylko 90 m i zaprzepaścił przewagę po siedmiu grupach. Zwycięstwo padło łupem Austriaków. Przypieczętował je Daniel Tschofenig skokiem na 104 m. Dla Austrii to trzecie złoto w skokach narciarskich, po zwycięstwach indywidualnych Tschofeniga i Siefriedsberger.

Wyniki konkursu mikstów w skokach narciarskich na III Igrzyskach Europejskich: