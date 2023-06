"Niewidzialny doping" w skokach? FIS ma na to nową broń. Zamknięte spotkanie w Zakopanem

W środę przewidziano zwykłe spotkanie działaczy z kapitanami reprezentacji tzw. Team Captain's Meeting (TCM), rutyna każdych międzynarodowych zawodów. Ale to w COS w Zakopanem kilka godzin przed pierwszym konkursem skoczków na igrzyskach europejskich zmieniło się w ważną pogadankę z trenerami kadr.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch przed Igrzyskami Europejskimi: Każdy z nas traktuje kolegę jako swojego rywala

Spotkanie za zamkniętymi drzwiami w Zakopanem. A tam maszyna do wykrywania fluoru

Oczywiście wszystko za zamkniętymi drzwiami. Kontroler sprzętu na zawodach mężczyzn Christian Kathol, Agnieszka Baczkowska, która sprawdza kobiety, oraz dyrektor PŚ Sandro Pertile zaprosili do Zakopanego przedstawiciela producenta maszyny, która ma zwalczać w sportach zimowych korzystanie z fluoru. Ta substancja pojawia się w niektórych smarach do nart, ale jest uważana za szkodliwą i niebezpieczną. Od startu tego sezonu obowiązuje pełny zakaz stosowania go w zawodach zarówno FIS, jak i Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU).

Prezentacja maszyny do kontroli stosowania fluoru na nartach na spotkaniu miała być przekonująca. - Było merytorycznie, wszystko dobrze przygotowane - zdradził nam po wyjściu z sali trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler. - Wszystko zostało dobrze wyjaśnione. Wcześniej pojawiało się sporo szumu w związku z tym przepisem o zakazie, nikt nie wiedział, jak to dokładnie ma wyglądać. Z sali nie padło nawet zbyt wiele pytań, teraz wszystko jest już klarownie przedstawione - wskazał Sport.pl team manager polskiej kadry Łukasz Kruczek.

Małysz zdradza kulisy wielkich zmian w polskich skokach. Nagle zadzwonił dyrektor PŚ

"Niewidzialny doping" w skokach? Chodzi o zanieczyszczenie nart

Fluor przez lata bywał nazywany "niewidzialnym dopingiem", albo "oszustwem, którego nie da się wykryć". Dlaczego? Choć zakaz jego stosowania obowiązuje już dłuższy czas, to do tej pory był raczej martwym przepisem. Nie było możliwości zweryfikować, czy zawodnicy faktycznie mają go na nartach. Najpierw w ogóle nie było urządzeń, potem były niedopracowane lub ostatecznie odrzucane przez działaczy. Teraz ma nastąpić przełom. Bo maszyna już jest. - To skrzynka, która działa na zasadzie skanowania punktowego powierzchni narty. Laboratoryjne urządzenie. Pokazano nam procedurę i przykładowy test kontroli nart skażonych fluorem. Jeśli ktoś stosuje fluor, to wartości szaleją i nie ma żadnych wątpliwości w sprawie oszustwa - opisał Łukasz Kruczek.

W skokach oszukiwanie dzięki fluorowi to bardzo rzadko poruszany temat. Znacznie częściej mówi się o nim w kontekście biegów narciarskich. Tam to spora kontrowersja i sprawa, przez którą kłócą się największe nacje. - Kiedy testowaliśmy parafinę z fluorem i bez niego, zauważyliśmy dużą różnicę na korzyść tej z fluorem. Na odcinku 20 metrów mówiliśmy o przewadze dwóch, trzech metrów. Teraz pomyślmy sobie, że biegnie ktoś na 10 km. Przeliczając to wszystko, wychodzi nam około 300 metrów różnicy. W biegach na najwyższym poziomie może wyjść tu strata nawet 30 sekund. Dużo - mówił Mateuszowi Królowi przed zeszłorocznymi igrzyskami w Pekinie Dawid Bril, asystent trenera głównego młodzieżowej kadry w biegach w Polskim Związku Narciarskim.

W przypadku skoczków pojawienie się fluoru to większa zagadka. Niewiele osób widzi w tym korzyść dla zawodników pod kątem prędkości podczas najazdu, ale w przeszłości stosowano go w smarach. Na samych nartach jest już teraz raczej nieobecny, ale na starszych skoczniach może jeszcze w jakiś sposób zanieczyścić narty. - Z tego co wiemy, w skokach nie używa się smarów fluorowych od dwóch lat. Mógł jednak pozostać na skoczniach, które mają swoje lata i podstawowe pytanie to właśnie: co z tym zrobić? Na to odpowie nam faza testowa latem. Już w Zakopanem trochę nart ma zostać sprawdzonych, ale najlepiej wyjdzie to w Courchevel. Francuski obiekt jest znacznie starszy, więc teoretycznie narażony na pozostałości fluoru i tam narty faktycznie mogłyby się zanieczyścić - tłumaczył Łukasz Kruczek.

Najlepszy trener na świecie zadebiutował w Polsce. Od razu sprostował jedną rzecz. "Nie jestem"

Chcesz wiedzieć, że nie oszukujesz? Zapłać 50 tysięcy euro

Sam temat walki z fluorem na skoczniach raczej trenerów i działaczy nie martwi. Wątpliwości budzi jednak koszt takiej maszyny. Jak słyszymy, jej koszt to 30-40 tys. euro. A to nie koniec. Bo po zmianie reguł kontroli sprzętu na ten sezon i wprowadzeniu do skoków trójwymiarowych skanów zawodników, do których będą porównywane wyniki kontroli podczas zawodów, warto byłoby zakupić także właśnie ten skaner. Urządzenie przygotowywane przez firmę Scaneca można nabyć za około 20 tysięcy euro.

To oznacza, że kadry wydadzą na sprawy związane z kontrolą sprzętu co najmniej dodatkowe 50 tys. euro. A mówi się, że już kwota pięć razy mniejsza to spory wydatek na te kwestie. Jeśli wśród członków największych reprezentacji widać irytację takim rozwiązaniem i rosnącymi kosztami, to co powiedzieć o mniejszych nacjach? One o takich możliwościach nawet nie pomyślą. Czasem nie mieszczą się w budżecie na zwykłe funkcjonowanie podczas sezonu, a co dopiero w przypadku próby zapewnienia sobie tak kosztownych udogodnień. - Skoki już nie są sportem dla każdego, to przerażający kierunek - usłyszeliśmy.

W kadrach wściekają się także dlatego, że FIS-owi proponowano dużo tańsze i bardziej komfortowe rozwiązania, np. aplikacje mobilne używane przez firmy odzieżowe, ale rządzący federacją i skokami nawet na nie nie spojrzeli. Wydali ogrom pieniędzy, teraz sporo zapłacą kadry, a wszystko mogłoby się odbyć o wiele prościej.

Koniec skoków, jakie znamy. To urządzenie ma zmienić wszystko. "Już jest w naszych rękach"

Nowe przepisy od lipca. Już budzą spore wątpliwości. "Znów będzie spora dyskusja"

Obawy o sprawy sprzętowe dotyczą także samych przepisów. Te, jak przekazał Sport.pl dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, zostaną wprowadzone w życie dokładnie przedstawione 1 lipca. I choć wiadomo, czego dotyczą, to ich właściwego kształtu nikt nie zna. A wprowadzanie ich dopiero od lipca to potężne opóźnienie w stosunku do poprzednich lat.

- Znów będzie spora dyskusja. Musimy mieć przepisy i "guideline'y" na papierze, nie możemy się opierać tylko na zapowiedziach tego, co w nich będzie - przyznał Łukasz Kruczek. Niezbyt przychylnie patrzy się także na fakt, że skany do kontroli sprzętu w skokach wchodzą właściwie z miejsca. Na razie metodę pomiarów przetestowano na stu zawodnikach - podczas finału zeszłego sezonu w Planicy i zawodach niższej rangi: FIS Cup i Alpen Cup. Taka liczba testów niczego nie gwarantuje, a decyzja o ich zatwierdzeniu zapadła. Według wielu przedwcześnie. - Krok w kierunku tej technologii jest na pewno dobry. Sposób i moment wprowadzenia tej zmiany? Nie jestem do tego przekonany, wśród trenerów też jest wiele wątpliwości - wyjaśnił Kruczek.