Thurnbichler powiedział, co myśli o starcie skoczków w IE. Nie hamował się

Rywalizacja podczas III Igrzysk Europejskich trwa. We wtorek rozpoczęły się zmagania w skokach narciarskich na skoczniach w Zakopanem. Na początek o medale imprezy powalczyły panie, a ze zdobycia złota cieszyła się Austriaczka Jacquelinie Seifriedsberger. Dzisiaj odbędzie się konkurs z udziałem najlepszych skoczków narciarskich świata.

Thurnbichler o udziale w igrzyskach europejskich. "Dopiero zaczęliśmy przygotowania"

Przed występem Dawida Kubackiego i reszty polskich zawodników rozgrywanie konkursu w dość niekorzystnym terminie skomentował Thomas Thurnbichler. - To nie jest właściwy czas na zawody w skokach narciarskich. Dopiero zaczęliśmy przygotowania i przerywamy trening. Oczywiście, bierzemy to na poważnie, ale nie przygotowywaliśmy się na IE jakoś specjalnie. Naszym głównym celem pozostaje przygotowanie zawodników na zimę - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty.

Trener kadry znalazł również pozytywny aspekt. - Zawsze miło mieć konkursy w Polsce. Będziemy mieć bardzo wcześnie porównanie z konkurencją. Wystartują prawie wszyscy najlepsi skoczkowie z różnych krajów - dodał.

Najlepszy trener na świecie zadebiutował w Polsce. Od razu sprostował jedną rzecz. "Nie jestem"

Thurnbichler sceptyczny względem rewolucyjnej zmiany. "Powinniśmy wywierać presję"

Austriak odniósł się również do rewolucyjnej decyzji z ubiegłego tygodnia. Podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo w 2024 roku nie będzie konkursu drużynowego, a w jego miejsce pojawią się zmagania duetów. - Wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że to się może zdarzyć. Bardzo podoba mi się stary format konkursów drużynowych. On ma tradycję, a także uważam, że podoba się kibicom. To dwa miejsca mniej na medal dla zawodników. Musimy zaakceptować tę decyzję MKOl - podsumował.

Nawet skoki nie uratują igrzysk europejskich. Pustki na trybunach? Będą rozdawać bilety

Decyzja ta była podyktowana chęcią dania możliwości występu większej ilości reprezentacji. - Czy powinniśmy ułatwiać im zadanie w taki sposób, a może powinniśmy w inny sposób promować ich rozwój, by mieli dobrą czwórkę do rywalizacji? To wszystko kwestia optyki. Lepszą perspektywą dla skoków jest to, żebyśmy wywierali presję na mniejsze kraje, by zbudowały dobrą czwórkę - ocenił Thurnbichler.