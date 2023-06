Nawet skoki nie uratują igrzysk europejskich. Pustki na trybunach? Będą rozdawać bilety

Po co skoki narciarskie na igrzyskach europejskich? To w końcu sport zimowy, a igrzyska odbywają się na początku lata, gdy skoczkowie kończą wakacje i dopiero zaczynają przygotowania do kolejnego sezonu. Odmiana skoków na igelicie stała się jednak jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym punktem organizowanych przez Polskę igrzysk. Ma pomóc odbudować ich fatalny wizerunek. To nie będzie jednak takie proste.

"Igrzyska europejskie w Krakowie to organizacyjny potworek za miliard złotych i nawet od najważniejszych ludzi polskiego olimpizmu słyszymy, że to palenie w piecu naszymi wspólnymi pieniędzmi" - pisał tuż przed otwarciem imprezy dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak. Po jej rozpoczęciu niewiele się zmieniło: jest regularnie krytykowana, sportową rywalizację przykrywają wpadki organizacyjne, a kibicom nie podoba się to, jak bardzo igrzyska dotykają bieżącej polityki.

Lekkoatletyka na Stadionie Śląskim w Chorzowie okazała się frekwencyjną porażką, w Krakowie i mniejszych miejscowościach w Małopolsce widzowie pojawiali się głównie na meczach koszykarzy 3x3, wspinaczce na czas i padlu. Ale organizatorom trudno upatrywać w dotychczasowej, rozegranej już części igrzysk sukcesu. Ten trend mają odwrócić skoki narciarskie w Zakopanem. Stolica polskich Tatr stanie się na chwilę także stolicą igrzysk, to tu będzie się odbywała ich najpopularniejsza, lubiana przez Polaków dyscyplina.

Letnie konkursy cyklu FIS Grand Prix w Wiśle, czy Zakopanem zazwyczaj cieszyły się sporą widownią, więc przy niższych cenach biletów, jakie zaproponowano kibicom na igrzyskach europejskich, można było oczekiwać, że trybuny się wypełnią. Tymczasem istnieje spore ryzyko, że wiele miejsc pozostanie pustych. Pewnie nie w takim stopniu, jak na Stadionie Śląskim, ale szanse na komplet są bardzo małe. Zwłaszcza podczas zawodów na Wielkiej Krokwi, bo na Średniej nowo wybudowane trybuny są jednak o wiele mniejsze - pomieszczą mniej niż dwa tysiące osób.

Górale narzekają, że w Zakopanem nie ma ludzi. Że obłożenie noclegów to obecnie około 60 proc. tego, co w zeszłym roku, ludzie rezerwują terminy o wiele później, a być może nawet, że Tatry i przepełnione kiczem Zakopane im się po prostu znudziły. Po przyjeździe trudno to jednak zauważyć. Taksówkarz, który wiezie mnie przez centrum miasta, potwierdza, że turystów jest znacznie mniej, ale sam zauważa, że na Krupówkach w niektórych miejscach wciąż trzeba się z ludźmi wymijać, a chwilę później śmieje się, gdy na jednej z ulic stajemy w niewielkim korku. Niby tłumów nie ma, ale jednak ludzie są.

Jak przekonać jednak tych, którzy już do Zakopanego przyjechali, że warto kupić bilety na igrzyska i zobaczyć letnią wersję rywalizacji Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, czy Piotra Żyły? Pogoda już pierwszego dnia skakania w Zakopanem - we wtorek o medale na Średniej Krokwi walczą skoczkinie - nie pomaga. Od rana z przerwami pada i mocno wieje. Brakuje też paru wielkich nazwisk w stawce - u skoczków nie ma dwóch najlepszych w poprzednim sezonie: Norwega Halvora Egnera Graneruda oraz Austriaka Stefana Krafta. Najlepszych zawodników w kraju zostawili także Niemcy. Niższe ceny wejściówek mogą tego w pełni nie zrekompensować. Gdy mieszkańcy Zakopanego słyszą "igrzyska europejskie", to się krzywią. Ale nie dlatego, że nic o nich nie wiedzą, a po prostu z niechęci.

Jakie są zatem przewidywania co do frekwencji na skoczniach? Dla organizatorów to temat tabu i wolą o tym nie rozmawiać. Jednak już sam fakt, że wciąż można bezproblemowo kupić bilety, pokazuje, że rewelacji nie będzie. Co więcej, słyszymy, że w obawie przed problemami z zapełnieniem trybun, wejściówki na zawody w Zakopanem mają być nawet rozdawane.

Skoki na igrzyskach europejskich prawie nikomu nie są potrzebne. Zawodnicy ściągani z wakacji

A po co igrzyska europejskie skokom narciarskim? Wielu ma prostą odpowiedź: po nic. Są niechciane i bezużyteczne.

Dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, pewnie powie, że to otwarcie dyscypliny na nowych odbiorców i wyzwanie dla zawodników, bo przecież rzadko mają okazję rywalizować na tak wczesnym etapie przygotowań do sezonu. I to w dodatku o medale. Włoch musi jednak mieć kilkadziesiąt par różowych okularów na kolejne miesiące i szukać pozytywów, gdzie tylko się da. Skoki przeżywają spory kryzys, a w środowisku coraz częściej mówi się o rosnącej presji ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który w perspektywie kilku lub kilkunastu lat może myśleć nawet o wyrzuceniu tego kosztownego i tracącego widzów sportu z programu igrzysk olimpijskich. To stąd desperackie próby Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w poszukiwaniu nowych krajów zainteresowanych skokami, redukcji kwot startowych dla najlepszych reprezentacji, żeby dać szansę tym mniejszym, jak i zamiana olimpijskich drużynówek na zawody duetów, co powinno zwiększyć liczbę startujących w nich kadr. W końcu nikt nie chce, żeby w 2030, czy 2034 roku skokom pozostały właśnie tylko igrzyska europejskie.

Jednak nieoficjalnie nawet od skoczków można usłyszeć, że oni te zawody uważają za bezużyteczne. Że one nie służą nikomu, trzeba je odbębnić i zrobić wszystko, żeby obroniły się atmosferą i zaangażowaniem kibiców. To ich jedyny jasny punkt. Sportowo? Trzykrotny indywidualny mistrz świata, Stefan Kraft, wycofując się z imprezy, przekazał, że nie jest w stanie zbudować na nią odpowiedniej dyspozycji. To będzie rywalizacja zawodników, którzy są po kilku treningach na skoczni w ostatnich tygodniach, w niektórych przypadkach nawet ściąganych z wakacji. - Nikt nie będzie na te zawody szykował formy, nastawiał się. No może Kazachowie, czy Rumuni mogliby zaryzykować, żeby pokazać się nieco wyżej - śmieje się jeden z naszych rozmówców.

Nawet Kamil Stoch w niedawnej rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wskazywał, że sami skoczkowie nie mają w sprawie igrzysk zbyt wiele do powiedzenia. - Zostaliśmy trochę postawieni pod ścianą i musimy wziąć udział, więc zrobimy, co możemy - mówił trzykrotny mistrz olimpijski. - Kibice pewnie zastanawiają się, jak wypadniemy w takim momencie roku. Z techniką jest różnie. Miałem takie sezony, że w czerwcu czułem się super, ale i takie, że ciągle biłem w bulę, bo byłem kompletnie rozstrojony. Dzisiaj mam więcej doświadczenia i wiem, jak sobie radzić, choć zdaję sobie także sprawę z tego, że nie prezentuję najwyższego poziomu. Dopiero zaczynam budować formę. Tylko że wszyscy inni też są w takim miejscu. Tak czy inaczej, są zawody przed nami, a my jesteśmy zawodowcami i tak do tego podchodzimy - zapewniał Stoch.

Trudno traktować te igrzyska nawet jako jakikolwiek sprawdzian formy. Może bardziej test sprzętu, czy nowych zasad jego kontroli? Może szansę na wypracowanie spokojnego podejścia do startów na najwyższym poziomie, a dla młodszych zawodników oswojenie się z rywalizacją z najlepszymi? To jednak szukanie czegoś pożytecznego na siłę. Łatwiej zaakceptować, że te zawody nie są nikomu w skokach realnie potrzebne, a muszą się odbyć, bo tak zadecydowano.

Rywalizacja w Zakopanem rusza już we wtorek od konkursu kobiet na Średniej Krokwi. Dzień później o medale powalczą tam skoczkowie. Po zawodach mieszanych w czwartek rywalizacja przeniesie się na Wielką Krokiew, gdzie zawodników i zawodniczki do soboty czeka jeszcze rywalizacja w kolejnych konkursach indywidualnych.