Skoki narciarskie na igrzyskach europejskich. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Igrzyska europejskie rozpoczęły się 21 czerwca, ale prawie tydzień później do rywalizacji wkracza jedna z ulubionych dyscyplin sportowych Polaków. Skoki narciarskie w wydaniu letnim, a więc na igielicie, dołączają do codziennego programu turnieju i kibice zobaczą aż pięć konkursów. Zawody pań i panów odbędą się Średniej Krokwi o wielkości 105 metrów oraz na Wielkiej Krokwi, której wielkość to 140 metrów. Pierwsze skakanie o medale już we wtorek.

Skoki narciarskie wchodzą na igrzyska europejskie. Kto pojawi się w Zakopanem?

Organizatorzy przewidzieli po jednym konkursie pań i panów na Średniej i Wielkiej Krokwi, a także konkurs drużyn mieszanych na mniejszym obiekcie. Pierwsze do rywalizacji wkroczą kobiety, a wśród nich reprezentacja Polski w składzie: Nicole Konderla, Pola Bełtowska, Paulina Cieślar, Wiktoria Przybyła i Anna Twardosz. Ponadto w kadrze zadebiutuje nowy trener skoczkiń Harald Rodlauer.

Z kolei pierwsze zawody męskie zaplanowano już na środę. Trener Thomas Thurnbichler na igrzyska wybrał Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła i Kacpra Juroszka. Każdy z krajów może wystawić pięciu zawodników w jednym konkursie. Jeden z Polaków nie weźmie udziału w skakaniu na Średniej Krokwi, ale w zamian za to zastąpi innego podczas konkursu na skoczni dużej.

Fani męskich zawodów zobaczą na skoczni najlepszych zawodników na świecie. Wśród nich będą m.in. Robert Johansson, Timi Zajc, Anze Lanisek, czy Daniel Tschofenig. Pierwotnie pojawić się mieli również Halvor Egner Granerud i Stefan Kraft, ale w ostatniej chwili wycofali się ze startów.

Gdzie i kiedy oglądać skoki narciarskie na igrzyskach europejskich?

Pierwszy konkurs żeński odbędzie się już we wtorek 27 czerwca o 17:30. Kolejne konkursy będą odbywać się codziennie aż do soboty 1 lipca i każdy z nich również odbędzie się o 17:30. Całą rywalizację będzie można oglądać na antenach TVP Sport, a w przypadku mężczyzn również na TVP 1. Gdyby jednak w innej dyscyplinie Polacy walczyli o medal, możliwe są przerwy w transmisji, a całość dostępna będzie na stronie sport.tvp.pl.

Program skoków narciarskich na igrzyskach europejskich:

Wtorek 27 czerwca (Kobiety, HS 105):

Oficjalny trening kobiet - 15:30

Seria próbna kobiet - 16:30

Konkurs indywidualny kobiet - 17:30

Ceremonia medalowa kobiet - 19:30

Środa 28 czerwca (Mężczyźni, HS 105):

Oficjalny trening mężczyzn - 15:30

Seria próbna mężczyzn - 16:30

Konkurs indywidualny mężczyzn - 17:30

Ceremonia medalowa mężczyzn - 19:30

Czwartek 29 czerwca (Drużyny mieszane, HS 105):

Seria próbna drużyn mieszanych - 16:30

Konkurs drużyn mieszanych - 17:30

Ceremonia medalowa drużyn mieszanych - 19:30

Piątek 30 czerwca (Kobiety, HS 140):

Oficjalny trening kobiet - 15:30

Seria próbna kobiet - 16:30

Konkurs indywidualny kobiet - 17:30

Ceremonia medalowa kobiet - 19:30

Sobota 1 czerwca (Mężczyźni, HS 140):