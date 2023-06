Tak wygląda życie Dawida i Marty Kubackich. "To jedno z największych utrudnień"

Dawid Kubacki świetnie radził sobie podczas minionego sezonu w skokach narciarskich i przez długi czas był liderem klasyfikacji generalnej. Niestety w marcu musiał wycofać się z zawodów z powodu choroby żony. Sytuacja była bardzo poważna, a kobieta musiała walczyć o życie. Skoczek trwał przy niej przez kilka tygodni.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dawid Kubacki opowiedział, jak obecnie wygląda jego życie

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Żona Kubackiego opuściła szpital i obecnie dochodzi do zdrowia w domu. Nadal potrzebuje jednak opieki. Polski skoczek w rozmowie ze Sport Interią opowiedział o tym, jak obecnie wygląda ich życie.

- Były pewne zmiany, ale to nie było nic, z czym człowiek nie mógłby sobie poradzić. Wielkich nowości też nie było, choć może wymagało to wszystko trochę większej uwagi i skupienia z mojej strony. To, że już jesteśmy na dobrych torach, odciąża nas bardzo psychicznie i fizycznie. Można się zatem skupić na dalszym życiu - powiedział.

Marta Kubacka nie może tego robić. Wyręcza ją mąż

I dodał, że powoli wracają do normalności. - Wciąż jednak Marta nie może jeździć samochodem i to jest w tej chwili jedno z największych utrudnień. Dlatego musi ciągle ktoś być z Martą w domu, bo mieszkamy na wsi i chociażby zakupy jest trudno zrobić bez samochodu. Tak naprawdę to jednak jest żaden duży problem - stwierdził.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Oto kadra polskich skoczków na Igrzyska Europejskie. Nie brakuje zaskoczeń

Kubacki wrócił już do treningów. Przygotowuje się do igrzysk europejskich

Po trudnym okresie Kubacki wrócił już na dobre tory i rozpoczął treningi. Przed nim, jak i przed całą reprezentacją polskich skoczków, szansa na historyczny występ podczas igrzysk europejskich, które odbędą się w Polsce w dniach 21 czerwca - 2 lipca. - Rozpocząłem treningi razem z całą grupą. I to jest fajne. Teraz przygotowania są w pełni. Wkroczyliśmy w okres najcięższych treningów. Oczywiście też już skaczemy. Wszystko wróciło na dobre tory - dodał.