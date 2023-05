Mamy to. Polski turniej w skokach oficjalnie w kalendarzu. Dołącza trzecie polskie miasto

Polskich fanów skoków narciarskich czeka w nadchodzącym sezonie nie lada gratka. Konkursy Pucharu Świata odbędą się w aż trzech polskich miastach. Do Zakopanego i Wisły dołącza Szczyrk, a to oznacza, że odbędzie się anonsowany wcześniej polski turniej. W czwartek potwierdziła to Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS).

3 Fot. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl