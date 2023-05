Jest oficjalna decyzja FIS ws. rosyjskich skoczków. Pertile widział to inaczej

Wojna w Ukrainie wywarła ogromny wpływ na środowisko sportowe. Większość międzynarodowych federacji wykluczyła z rywalizacji zawodników z Rosji i Białorusi. W tym szerokim gronie jest między innymi Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS), która uniemożliwiła zawodnikom z obu krajów dokończenie poprzedniego sezonu.

Świat skoków w dalszym ciągu bez zawodników z Rosji i Białorusi

Okazuje się, że wprowadzony zakaz startów prędko nie zostanie zniesiony. - Podczas środowego posiedzenia, Rada FIS podjęła decyzję, iż zakaz startu w zawodach dla sportowców z Rosji i Białorusi pozostaje w mocy i będzie obowiązywał do odwołania - czytamy na Twitterze portalu skijumping.pl.

Ostatnia decyzja o wykluczeniu rosyjskich i białoruskich narciarzy i skoczków została podjęta w połowie października ubiegłego roku, czyli na kilka tygodni przed startem sezonu.

Najnowsze ustalenia nie do końca pokrywają się z tym, co jeszcze niedawno mówił dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Włoch nie opowiedział się wprost za przedłużeniem wykluczenia zawodników z Rosji i Białorusi, a decyzję uzależniał od aktualnej sytuacji w Ukrainie. - Wszystko zależy od tego, jak potoczy się wojna w Ukrainie. Wszyscy mamy nadzieję, że zakończy się jak najszybciej i wrócimy do świata opartego na pokoju - stwierdził w rozmowie z WP SportoweFakty.

Rosyjskie skoki w ostatnich latach wypadały bardzo blado na tle konkurencji. Jedynym zawodnikiem, który potrafił rywalizować z najlepszymi, był Jiewgienij Klimow. 29-latek może się nawet pochwalić zwycięstwem w zawodach Pucharu Świata, które odniósł w Wiśle na inaugurację sezonu 2018/19.