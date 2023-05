Jeszcze więcej skoków narciarskich. Nowe zawody w Polsce. Zadebiutują już latem

Piątkowe posiedzenie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej (FIS) przyniosło niemal finalne ustalenia, co do kształtu kolejnych miesięcy w skokach narciarskich. Skijumping.pl informuje, że przedstawiono kalendarz letnich i zimowych startów, który wymaga jedynie potwierdzenia Rady FIS. Ma do tego dojść 24 maja i poprawki mają być nieznaczne, a polscy fani mogą mieć powody do radości.

W pierwotnej wersji kalendarza Letniego Grand Prix nie było polskiego akcentu, ale w ostatniej już się znalazł. Na 5 i 6 sierpnia 2023 FIS przewidział powrót zawodów do Szczyrku na skocznię Skalite (HS104). Na tym obiekcie będą to pierwsze zawody tego cyklu od 12 lat. Organizatorzy planują dwa konkursy indywidualne.

Łącznie w Letnim Grand Prix ma odbyć się 12 konkursów, z czego 11 indywidualnych i jeden drużyn mieszanych. Cykl powinien rozpocząć się 28 lipca w Hinterzarten (HS111). Po dwóch konkursach przenieść do Courchevel (HS135), następnie do Szczyrku, a potem do Hinzenbach (HS90). FIS czeka jednak na potwierdzenie od Niemców i Francuzów w sprawie zawodów. Ma to nastąpić do końca maja. Z kolei zakończenie Letniego Grand Prix zaplanowano na 8 października w Klingenthal (HS140).

Warto przypomnieć, że w kolejnym sezonie Szczyrk będzie gościł również zimowy Puchar Świata w skokach narciarskich. Zawody mają być częścią "polskiego turnieju", potwierdzonego przez FIS. 13 i 14 stycznia skoczkowie pojawią się w Wiśle, 17 stycznia właśnie w Szczyrku, a 20 i 21 stycznia wystartują w Zakopanem.

Początek Pucharu Świata zaplanowano na 25 listopada w Ruce w Finlandii. Z kolei koniec na 24 marca 2024 w słoweńskiej Planicy. W sezonie 2023/24 odbędą się również mistrzostwa świata w lotach w Bad Mitterndorf, które zaplanowano na weekend 26-28 stycznia 2024.