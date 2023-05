Kubacka przerwała milczenie. Posypała się lawina komentarzy

Dawid Kubacki przedwcześnie zakończył sezon 2022/23 w Pucharze Świata z powodów rodzinnych. Żona skoczka Marta w ciężkim stanie trafiła do szpitala z powodu problemów kardiologicznych i lekarze musieli walczyć o jej życie i powrót do sprawności. Kobieta opuściła szpital w Zabrzu dopiero w połowie kwietnia, a teraz powróciła do mediów społecznościowych.

Marta Kubacka z pierwszą wiadomością do fanów. Lawina komentarzy ze wsparciem

Teraz żona Dawida Kubackiego będzie musiała nauczyć się żyć inaczej, o czym informował skoczek. Marta Kubacka ma bowiem kardiowerter, czyli wszczepialny defibrylator serca, który pozwoli jej na normalne funkcjonowanie z pewnymi obostrzeniami. Na razie potrzebuje czasu i rehabilitacji, by znów móc jeździć samochodem i opiekować się dziećmi. Powróciła jednak do mediów społecznościowych, gdzie zamieściła pierwszy wpis od ośmiu tygodni. Pokazała, że w codziennych sprawach ma pomocnika.

"A on znowu pilnuje potencjalnego zagrożenia" - napisała Marta Kubacka za pośrednictwem Instagrama, zamieszczając zdjęcie córki Mai i psa. To właśnie czworonóg ma być tym, który pilnuje i pomaga żonie skoczka. Ponadto to właśnie pies ma czuwać i dbać o bezpieczeństwo żony skoczka.

Niemal od razu w komentarzach udzieli się fani Kubackiej, którzy zasypali ją niezwykle pozytywnymi wiadomościami i dobrą energią. Najczęściej powtarzają się wpisy: "Dobrze Panią widzieć. Dużo zdrowia". Odpowiedziała także żona Kamila Stocha, która napisała: "doprowadzasz mnie do szału", korzystając z fragmentu tekstu piosenki z filmu animowanego "Coco".

Wygląda na to, że Marta Kubacka poza wsparciem męża może liczyć również na fanów i powraca do pełnej sprawności. Z tego powodu do treningów wrócił też Dawid Kubacki, który zapowiadał, że nie ma zamiaru rezygnować z dalszego skakania. Na razie przekonywał, że będzie potrzebował "odrobiny elastyczności" od sztabu szkoleniowego i będzie musiał skupić się również na domowych obowiązkach.