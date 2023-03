Klasyfikacja medalowa MŚ w Planicy po brązie Kubackiego. Jeden kraj dominuje

Timi Zajc został mistrzem świata na dużej skoczni w Planicy. Tuż za nim uplasował się Ryoyu Kobayashi, który o zaledwie 0,6 punktu wyprzedził trzeciego Dawida Kubackiego. Ogromnego pecha miał za to Kamil Stoch. 35-latek zajął najgorsze dla sportowca, czwarte miejsce. Dobrze poradzili sobie też pozostali Polacy - 9. był Żyła, a Aleksander Zniszczoł 23. Gdyby to był konkurs drużynowy, Biało-Czerwoni zdobyliby złoto. Tym samym w piątkowy wieczór tylko Kubacki dołożył kolejny krążek do klasyfikacji medalowej. Którą lokatę zajmują w niej Polacy?

Klasyfikacja medalowa MŚ w Planicy. Awans Polski po brązie Kubackiego

Brąz Dawida Kubackiego był drugim medalem Biało-Czerwonych na tej imprezie. Pierwszy zdobył Żyła. W sobotę na skoczni normalnej 36-latek obronił tytuł mistrza świata sprzed dwóch lat. Co więcej, zrobił to w imponującym stylu. Po pierwszej serii zajmował odległą 13. lokatę, ale już w drugiej próbie pobił rekord obiektu i nie dał szans rywalom. Co więcej, został najstarszym mistrzem świata w historii tej dyscypliny.

Trzecie miejsce Kubackiego pozwoliło Biało-Czerwonym awansować na czwartą pozycję w klasyfikacji medalowej. Dzielimy tę lokatę ex aequo z USA i ze Słowenią, które również mają po jednym złotym i jednym brązowym krążku.

Bezsprzecznymi liderami zestawienia są Norwegowie. Na MŚ w Planicy zdobyli już 21 medali - 10 złotych, sześć srebrnych i pięć brązowych. Na drugim miejscu są Niemcy z 12 krążkami. Prowizoryczne podium uzupełnia Szwecja - dziewięć medali.

Brąz Dawida Kubackiego był 34. medalem dla Polski w historii MŚ w narciarstwie klasycznym. Łącznie nasi reprezentanci zdobyli 13 złotych krążków, siedem srebrnych i 13 brązowych. Od 2005 roku Biało-Czerwoni kończą rywalizację na czempionacie z co najmniej jednym krążkiem. W tym roku tradycja została już podtrzymana.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw świata w Planicy:

1. Norwegia - 21 medali (10 złotych, 6 srebrnych, 5 brązowych)

2. Niemcy - 12 (3, 6, 3)

3. Szwecja - 9 (3, 3, 3)

4. USA - 2 (1, 0, 1)

4. Polska - 2 (1, 0, 1)

4. Słowenia - 2 (1, 0, 1)

7. Kanada - 1 (1, 0, 0)

8. Austria - 5 (0, 2, 3)

9. Japonia - 2, (0, 1, 1)

10. Finlandia - 1 (0, 1, 0)

10. Włochy - 1 (0, 1, 0)

12. Francja - 2 (0, 0, 2).

To nie koniec MŚ i Polacy staną jeszcze przed szansą zdobycia kolejnego medalu - tym razem podczas konkursu drużynowego. Nasz zespół wystąpi w składzie Stoch, Żyła, Zniszczoł i Kubacki. Dziwi jednak kolejność. Jako pierwszy z Polaków wystąpi trzykrotny mistrz olimpijski. Dopiero później na belce zasiądzie Żyła. Po nim Zniszczoł i rywalizację zamknie Kubacki. Początek konkursu w sobotę 4 marca o godzinie 16:30.