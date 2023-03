12 lat i koniec? Nie! Małysz się pożegnał, a polskie skoki zaczęły nową erę

Dawid Kubacki trzeci, z brązem! A blisko medalu czwarty Kamil Stoch - to są wyniki piątkowego wieczoru na MŚ 2023 w Planicy. Polscy skoczkowie znów są wielcy, najlepsi na świecie! Oni mają w Planicy już dwa medale i mają widoki na kolejny! Ale właściwie po co te wykrzykniki?

Może ktoś powie, że przecież nie stało się nic nadzwyczajnego? A może nawet, że mistrzowie po prostu mają kolejne udane dni w pracy? I jest to prawda.

Dawid Kubacki z brązowym medalem MŚ w Planicy! Gigantyczny pech Stocha

Codziennie rocznica

Jeśli dziś jest 3 marca, to akurat mamy dwie piękne, skokowe rocznice. A jutro będziemy mieli kolejną. Przełom lutego i marca to jest czas tradycyjnego medalobrania, jakie od lat urządzają sobie polscy skoczkowie na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich.

Czy wiecie, drodzy Czytelnicy i Kibice, że naprawdę trudno w tym okresie roku znaleźć dzień jeszcze nienaznaczony jakimś wielkim sukcesem polskiego skoczka? Spójrzcie, jak rocznica wskakuje po rocznicy, a nawet jak nowe doskakują do tych starszych pod już zajętą datę:

13 lutego - rocznica srebra Adama Małysza z igrzysk olimpijskich Salt Lake City 2002

też 13 lutego - rocznica srebra Małysza z igrzysk Vancouver 2010

15 lutego - rocznica drugiego złota Kamila Stocha z igrzysk Soczi 2014

17 lutego - rocznica złota Stocha z igrzysk Pjongczang 2018

19 lutego - rocznica srebra Małysza z MŚ Lahti 2001

też 19 lutego - rocznica brązu drużyny w Pjongczangu 2018

20 lutego - rocznica srebra Małysza z Vancouver 2010

21 lutego - rocznica srebra Antoniego Łaciaka z MŚ 1962

też 21 lutego - rocznica brązu Stanisława Gąsienicy-Daniela z MŚ 1970

22 lutego - rocznica złota Małysza z MŚ Val di Fiemme 2003

23 lutego - rocznica złota Małysza z MŚ Lahti 2001

25 lutego - to od teraz to będzie rocznica złota Piotra Żyły z MŚ 2023

26 lutego - rocznica brązu Małysza z MŚ Oslo 2011

27 lutego - rocznica złota Piotra Żyły z Oberstdorfu 2021

też 27 lutego - rocznica srebra Stanisława Marusarza z MŚ 1938

28 lutego - rocznica złota Stocha z MŚ Val di Fiemme 2013

też 28 lutego - rocznica brązu drużyny z MŚ Falun 2015

1 marca - rocznica złota Dawida Kubackiego i srebra Stocha z MŚ Seefeld 2019

2 marca - rocznica brązu drużyny z MŚ Val di Fiemme 2013

3 marca - rocznica złota Małysza z MŚ Sapporo 2007

też 3 marca - rocznica brązu Żyły z MŚ Lahti 2017

jeszcze raz 3 marca - od teraz to będzie rocznica również brązu Kubackiego na MŚ 2023

4 marca - rocznica złota drużyny z MŚ 2017

Kubacki dokonał niemożliwego. Szokujące kulisy medalu. "Całkiem klawo"

Po erze Małysza przyszła najlepsza era w historii polskich skoków

Piękne kalendarium, prawda? A najlepsze, że najpiękniejsze czasy polskich skoków przeżywamy w okresie, którego bardzo się baliśmy. W 2011 roku karierę kończył mistrz Małysz. Mistrz Stoch dopiero zaczynał pretendować do tego miana - wygrywał pierwsze starty w Pucharze Świata. Ale - choć wierzyliśmy - że stać go na sukcesy, to wszyscy się baliśmy, że już nigdy nie będzie tak pięknie, jak było, gdy Małysz wygrywał wszystko (w porządku - prawie wszystko, bo na igrzyskach miał "tylko" trzy srebra i brąz, a do złota nigdy nie doskoczył).

Tymczasem po 12 latach od pożegnania z Małyszem w roli zawodnika świętujemy dziś - uwaga! - 16. medal wyskakany przez jego następców na MŚ lub igrzyskach!

Po Małyszu, który na wyjazdach spał w jednym łóżku z trenerem (Mikeską w latach 90.), który na te wyjazdy jeździł dzięki środkom ze zbiórek organizowanych przez sąsiadów, który za pierwsze premie wyskakane w Pucharze Świata kupował używany kombinezon od Masahiko Harady, doczekaliśmy czasów, w których jesteśmy panami.

Nasi skoczkowie mają najlepsze na świecie warunki do treningów, najlepszy sprzęt, najznakomitszych ekspertów i chociaż chcielibyśmy, żeby w światowej czołówce tych naszych skoczków było jeszcze więcej, to uczciwie popatrzmy na wszystko, czego dokonują. I zważmy to.

Liczmy medale olimpijskie i z MŚ po erze Małysza:

2013 - złoto Stocha na MŚ 2013 - brąz drużyny w składzie Maciej Kot, Żyła, Kubacki, Stoch na MŚ 2014 - złoto Stocha na IO 2014 - kolejne złoto Stocha na IO 2015 - brąz drużyny Żyła, Klemens Murańka, Jan Ziobro, Stoch 2017 - brąz Żyły na MŚ 2017 - złoto drużyny w składzie Żyła, Kubacki, Kot, Stoch na MŚ 2018 - złoto Stocha na IO 2018 - brąz drużyny w składzie Kot, Stefan Hula, Kubacki, Stoch na IO 2019 - złoto Kubackiego na MŚ 2019 - srebro Stocha na MŚ 2021 - złoto Żyły na MŚ 2021 - brąz drużyny w składzie Żyła, Andrzej Stękała, Stoch, Kubacki na MŚ 2022 - brąz Kubackiego na IO 2023 - złoto Żyły na MŚ 2023 - brąz Kubackiego na MŚ

To jest 16 medali - 8 złotych, 1 srebrny i 7 brązowych. To wspaniała kolekcja, w której zamknięte są niezapomniane momenty polskiego sportu.

Teraz my też jesteśmy gigantami

A teraz ten imponujący dorobek porównajmy z gigantami, czyli z Austriakami. W czasach Małyszomanii nawet nie marzyliśmy, że moglibyśmy się ścigać z tą ekipą. My nie mieliśmy wtedy szans na podia w drużynówkach, a oni kosili wszystko. Po erze Małysza oni nadal są świetni. Ale teraz to są dla nas najzwyklejsi rywale. Ich dorobek od MŚ 2013 do MŚ 2023 to 15 medali - 5 złotych, 7 srebrnych i 3 brązowe. Oto dane szczegółowe:

2013 - srebro Gegora Schlierenzauera na MŚ 2013 - złoto drużyny w składzie Wolfgang Loitzl, Manuel Fettner, Thomas Morgenstern i Schlierenzauer na MŚ 2014 - srebro drużyny w składzie Michael Hayboeck, Morgenstern, Thomas Diethart, Schlierenzauer na IO 2015 - srebro Schlierenzauera na MŚ 2015 - brąz Krafta na MŚ 2015 - srebro drużyny w składzie Kraft, Hayboeck, Poppinger, Schlierenzauer na MŚ 2017 - złoto Krafta na MŚ 2017 - jeszcze jedno złoto Krafta na MŚ 2017 - brąz drużyny w składzie Hayboeck, Fettner, Schlierenzauer, Kraft na MŚ 2019 - brąz Krafta na MŚ 2019 - srebro drużyny w składzie Philipp Aschenwald, Hayboeck, Daniel Huber, Kraft na MŚ 2021 - złoto Krafta na MŚ 2021 - srebro drużyny w składzie Aschenwald, Jan Hoerl, Daniel Huber, Kraft na MŚ 2022 - srebro Fettnera na IO 2022 - złoto drużyny w składzie Kraft, Daniel Huber, Hoerl, Fettner na IO

Problemy też są, ale doceńmy, ile ta fabryka dała!

Jednej rzeczy możemy Austriakom zazdrościć - rotacji. U nas przez te wszystkie lata do medali doskoczyło siedmiu ludzi, u nich 11. Nasza drużyna jest najstarsza - Stoch i Żyła w tym roku skończą już po 36 lat, Kubacki będzie miał 33, a najmłodszy Aleksander Zniszczoł w Dzień Kobiet będzie miał 29. urodziny.

Ale czy to są zmartwienia większe niż te, które przeżywaliśmy, gdy odchodził Małysz? On po krótkiej przygodzie z samochodowymi rajdami wrócił do skoków, budował je w roli dyrektora, a teraz jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.

Małysz ma o czym myśleć - pilnych reakcji, właściwie budowy od podstaw, potrzebują nasze skoki kobiet, trzeba jeszcze mocniej inwestować w młodzież, która w tym roku wreszcie wyskakała nam dwa medale na MŚ juniorów - ale też on może z dumą powiedzieć, że Polska jako jedyna obok Niemiec zdobywa medale na wszystkich najważniejszych zawodach w ostatnich 10 latach (Austriacy wrócili bez krążka z IO 2018, Norwegowie - mowa o męskiej części ich kadry - nie wyskakali ani jednego medalu na MŚ 2019).

Thurnbichler zapowiada walkę o pełną pulę w drużynie. "Jesteśmy gotowi"

MŚ 2013, IO 2014, MŚ 2015, MŚ 2017, IO 2018, MŚ 2019, MŚ 2021, IO 2022, MŚ 2023 - to jest już dziewiąta wielka impreza z rzędu z sukcesami naszych skoczków. To jest naprawdę fabryka produkująca medale dla polskiego sportu. Możecie na nią narzekać - pewne powody się znajdą - ale spróbujcie wskazać inną fabrykę, która tyle dała.