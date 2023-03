Żyła nie krył rozczarowania po konkursie w Planicy. "Niestety"

- Nie wiem, co się ze mną stało. "Nie dawała mi noga" tak jak w pierwszym konkursie. Co prawda drugi skok był lepszy, ale brakowało mi odpowiedniej rotacji, by odlecieć na dole i uzyskać lepszy wynik - tuż po konkursie MŚ na dużej skoczni w Planicy powiedział Piotr Żyła.

Mistrz świata ze skoczni normalnej tym razem nie zaprezentował się aż tak dobrze. W pierwszej serii Żyła skoczył 128,5 m i zajmował dziewiąte miejsce. Mimo że w drugiej serii Polak skoczył pięć metrów dalej, to i tak ukończył zawody na tej pozycji.

Lepiej poszło Dawidowi Kubackiemu i Kamilowi Stochowi. Pierwszy zdobył brązowy medal, ustępując tylko Timiemu Zajcowi oraz Ryoyu Kobayashiemu. Drugi zakończył rywalizację tuż za podium, przegrywając z Kubackim o 4,1 pkt.

Żyła skomentował skoki Polaków

Chwilę po drugim, dużo słabszym skoku Kobayashiego wydawało się, że Japończyk może wypaść poza podium. Ostatecznie jego przewaga po pierwszej serii okazała się wystarczająca i Polacy skończyli konkurs z jednym, a nie dwoma medalami.

- Dawid? Super, jestem bardzo szczęśliwy. Ale trochę szkoda, że nie było dwóch medali. Niestety Ryoyu została przewaga z pierwszej serii. No nic, trzeba się cieszyć z tego, co jest - powiedział Żyła w rozmowie z Eurosportem.

W sobotę konkurs drużynowy, w którym Polacy będą mieli wielkie szanse na medal. Walkę o niego zapowiedział też Żyła. - Powalczymy o jak najlepsze skoki dla siebie i drużyny. Bo taki to jest klimat tego konkursu: nie skacze się tylko dla siebie. Teraz muszę się jednak trochę zregenerować - zakończył skoczek.

Konkurs drużynowy na dużej skoczni w Planicy w sobotę o 16:30.