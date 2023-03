"Piękność i brutalność", "Oczy się szklą". Eksperci wybrali pechowca MŚ w Planicy

Timi Zajc został mistrzem świata na skoczni dużej podczas mistrzostw świata w Planicy. Słoweniec triumfował przed własną publicznością o aż o 10,7 nad drugim Ryoyu Kobayashim. Brąz przypadł Dawidowi Kubackiemu, a do podium 4,1 punktu stracił Kamil Stoch. Poza sukcesem tego pierwszego eksperci zwrócili także uwagę na pecha trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Eksperci po brązowym medalu Dawida Kubackiego i czwartym miejscu Stocha. "Chciałoby się jeszcze więcej"

"Dawid Kubacki brązowym medalistą MŚ Planica 2023 - chciałoby się jeszcze więcej, ale i tak jest pięknie (choć czwartego Kamila Stocha szkoda)" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Byliśmy o włos od podwójnego podium, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Radość wielka, bo Dawid Kubacki z brązowym medalem MŚ! Ale jeszcze większą u gospodarzy, bo Timi Zajc dokonał rzeczy wielkiej i pokazał moc" - zatweetował Piotr Bąk ze Skijumping.pl.

"Wielki Dawid, Kamila po ludzku cholernie szkoda. Powtórka z Pekinu" - napisał Dominik Formela ze Skijumping.pl.

"Dawid z medalem!!!! Brawo!!!! Ale walka! Ależ konkurs. Kamil - 4 achhhhh… tuż za podium jak w Pekinie. Piękno i brutalność sportu w tym samym czasie" - zwrócił uwagę Sebastian Szczęsny, dziennikarz i komentator Eurosportu.

"Dawid Kubacki biorący medal wielkiej imprezy na dużej skoczni. Kiedyś nie do pomyślenia. Brawo Mustaf, brawo trener Thomas Thurnbichler" - stwierdził Mateusz Leleń, dziennikarz i komentator TVP Sport.

"Kamil Stoch czwarty na imprezach mistrzowskich: Liberec, Lahti, Pjongczang, Pekin, Planica. Trochę tych medali uciekło. No szkoda" - zatweetował Adrian Dworakowski ze Skijumping.pl.

"Oczy się szklą. Z okazji medalu Dawida... i przez kolejne 4 miejsce Kamila. Niebywałe…" - czytamy we wpisie Damiana Michałowskiego, dziennikarza TVN.

