MŚ Planica 2023. Polacy powalczą o medale. O której godzinie skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mistrzostwa świata w Planicy rozpoczęły się dla polskich skoczków znakomicie. Piotr Żyła obronił tytuł na skoczni normalnej, atakując złoty medal z 13. miejsca po pierwszej serii. Również pozostali zawodnicy Thomasa Thurnbichlera spisali się bardzo dobrze i w komplecie ukończyli rywalizację w czołowej "dwudziestce". Teraz czas na walkę o medale na dużym obiekcie.

MŚ Planica 2023. Czas na konkurs na dużej skoczni, Polacy wśród faworytów

Środowe treningi pozwoliły trenerowi wyłonić czterech zawodników, którzy zaprezentują się w kwalifikacjach do konkursu. Pewniakami byli Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch, którzy oddawali solidne skoki. Walkę o ostatnie miejsce w kwalifikacjach stoczyli Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. W każdym treningu lepiej prezentował się Zniszczoł i to on uzupełnił skład polskiej drużyny.

Kwalifikacje odbyły się w czwartek. W poprzedzającej je serii treningowej formą błysnęli Kubacki i Żyła, którzy zajęli odpowiednio 1. i 3. miejsce. W serii kwalifikacyjnej najlepszym z Polaków ponownie był Kubacki, który skoczył 131,5 metra i zajął 2. miejsce. Świetnie spisał się Stoch, skacząc na odległość 136 metrów, co pozwoliło mu zająć 3. lokatę. Żyła zajął 16. miejsce (126 metrów), a Zniszczoł był 31. (127,5 metra).

W kwalifikacjach najlepszy okazał się Timi Zajc. Słoweniec równie dobrze skakał przed zawodami na skoczni normalnej, ale wtedy nie włączył się do walki o medale. Świetne skoki Kubackiego i Stocha rozpaliły z kolei nadzieje polskich kibiców na kolejny krążek. Nasi zawodnicy są w gronie faworytów, ale kandydatów na podium jest znacznie więcej. O kolejne medale zamierzają powalczyć medaliści ze skoczni normalnej, Andreas Wellinger i Karl Geiger. Zajc i Anze Lanisek będą chcieli zatrzeć złe wrażenie po pierwszym konkursie, a o pierwszy indywidualny krążek powalczą też Halvor Egner Granerud czy broniący tytułu Stefan Kraft.

MŚ Planica 2023. Gdzie oglądać mistrzostwa świata? O której skoki dzisiaj?

Konkurs na dużej skoczni podczas mistrzostw świata w Planicy odbędzie się w piątek, 3 marca. Walka o medale rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach TVN i Eurosport 1 oraz w Eurosporcie Extra na platformie Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej z kwalifikacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.