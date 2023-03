Skoki Kubackiego jak ze snów. Naprawdę. "Takie pierdoły mi się śniły"

Dawid Kubacki czwartek w Planicy miał wyjątkowo udany. Najpierw wygrał serię próbną, a potem lepszy od niego w kwalifikacjach był tylko Timi Zajc ze Słowenii. Skoki na 131, a potem na 131,5 metra były praktycznie najlepszymi tego dnia na skoczni.

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner pokazał niesamowite zdjęcie Piotra Żyły

"Takie pierdoły mi się śniły". Jak sny odmieniły skoki Dawida Kubackiego

- To, co teraz pokazuję, to jest to, co chciałbym pokazywać. Dużo lepiej czułem wiele rzeczy. Była prędkość w locie i chciało to lecieć - opisuje swoje skoki Kubacki.

Okazuje się, że Polak oddawał skoki jak ze snów i to nie tylko w przenośni. - Tak się trochę śmiałem dzisiaj: nocy w sumie nie przespałem, bo mi się takie pierdoły śniły, ale były w tych snach też skoki. Trochę z tego, trochę z analizy poskładaliśmy to tak, że działa. Co się śniło? Ja w detale nie będę wchodził. Ale śmiałem się, że jak człowiek nie do końca wie, co robić, to musi mu się przyśnić, jak to ma zrobić i działa - przytacza skoczek.

Pokaz siły Polaków w kwalifikacjach. Rewelacyjny Stoch, świetny Kubacki

Kubacki szybszy w powietrzu. "Prędkości mam o wiele więcej"

Wydaje się, że wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata powoli wraca do swojej najwyższej formy, tej z początku sezonu. - Te skoki czuć podobnie - ocenia. - To, co zmieniłem działa i daje energię z progu, a potem swobodę w locie. Z tego jestem zadowolony, to główny punkt, którym się cieszę. Jestem dumny, że to zrobiłem - podkreśla Kubacki.

- Zmiany? Zaczynają się od pozycji najazdowej, ale to pozwala potem zmienić także moją sylwetkę w locie i efekt tego jest taki, że prędkości w powietrzu mam o wiele więcej niż miewałem choćby w skokach treningowych - tłumaczy Kubacki.

Peter Prevc zabrał głos po makabrycznym upadku. "Czasami sprawy wyglądają źle"

Kubacki się nie ograniczał. Na konkurs ma być sto procent dynamiki nóg

Jak wygląda sytuacja zdrowotna Kubackiego? - Plecy pewnie będę jeszcze czuł, ale w tym, co jest mi w tym momencie potrzebne do skakania, to mi nie przeszkadza. Nie przeszkadzało mi to także wczoraj ani na normalnej skoczni. To nie jest dla mnie żadna wymówka. Pod tym względem zdrowotnym jest już wszystko w porządku, ale przerwa, która została przez to spowodowana, odbiła się na dynamice nóg. Dzisiaj zrobiliśmy też trochę solidniejszy trening, który pobudził te nogi - wskazuje Polak.

Czy można powiedzieć, że to już sto procent dyspozycji Kubackiego? - Nie ograniczałem się. Mam nadzieję, że w przypadku dynamiki nóg sto procent przyjdzie po jutrzejszym treningu. Trzeba odpocząć i może te nogi będą pchały jeszcze lepiej niż dzisiaj - ma nadzieję Kubacki.

Afera na MŚ w Planicy. Wypaczyli wyniki konkursu? FIS nie chce, by sprawa wyszła na jaw

Konkurs indywidualny na dużej skoczni ruszy o godzinie 17:30. Serię próbną zaplanowano o godzinę wcześniej. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Wyłącz sprawdzanieSugestie Premium