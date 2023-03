Fantastyczna seria próbna w Planicy. Dwaj Polacy w trójce. Triumf Kubackiego

Na mistrzostwach świata w Planicy rywalizacja mężczyzn przeniosła się na dużą skocznię. O 17:30 mają rozpocząć się kwalifikacje do piątkowego konkursu indywidualnego mężczyzn z udziałem czterech polskich skoczków. Wcześniej na Bloudkovej Velikance została rozegrana seria próbna. Dla Polaków okazała się rewelacyjna. Wygrał w niej Dawid Kubacki, a trzeci był Piotr Żyła.

Zobacz wideo Piotr Żyła mistrzem świata! Austriacy nie mogą się pogodzić. "Parodia"

Dawid Kubacki wygrywa serię próbną przed kwalifikacjami podczas mistrzostw świata w Planicy

Po środowych treningach padła decyzja, że w kwalifikacjach Polskę będą reprezentowali Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Ze składu wypadł Paweł Wąsek, który w mediach społecznościowych pożegnał się już z mistrzostwami. Dzień przed kwalifikacjami Polacy skakali przeciętnie. Żaden z nich ani razu nie znalazł się w czołowej trójce, a w we wszystkich trzech seriach w najlepszej "10" za każdym razem lądował jedynie Kamil Stoch.

W serii próbnej był znacznie lepiej. Wygrał Dawid Kubacki po skoku na 131 m, a trzeci po metr słabszej próbie był mistrz świata z normalnego obiektu Piotr Żyła. Rozdzielił ich jedynie Japończyk Ryoyu Kobayashi (131 m). Niespodziewanie gorszy skok oddał Kamil Stoch, bo na zaledwie 118,5 m. Dało mu to pozycję 23. Powody do zadowolenia miał za to Aleksander Zniszczoł. Po skoku na 126 m długo prowadził. Ostatecznie skończył w czołowej "10" - na ósmej lokacie.

Tuż za podium znaleźli się Markus Eisenbichler, Stefan Kraft i Halvor Egner Granerud. Serię próbną odpuścili sobie dwaj Słoweńcy Anze Lanisek i Timi Zajc oraz Szwajcar Simona Ammann.

Już za chwilę skoczkowie przystąpią do serii kwalifikacyjnej. Początek o godz. 17:30. Na starcie ma zameldować się 62 zawodników. 12 z nich odpadnie. Konkurs o mistrzostwo świata na dużej skoczni odbędzie się w piątek, 3 marca o godz. 17:30.

Skrócone wyniki serii próbnej przed kwalifikacjami: